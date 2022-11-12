DJ Messe „CUEPOINT.DJ“ in Kassel

Erste DJ Messe CUEPOINT.DJ in Kassel

Erste DJ Messe „CUEPOINT.DJ“ in Kassel: Neuer Hotspot für DJ-Profis und Nachwuchstalente

Venningen, 15.12.25 – Vom 11. bis 12. Januar 2026 öffnet erstmals die DJ Messe CUEPOINT.DJ im Kongress Palais Kassel ihre Türen. Unter der Schirmherrschaft des Berufsverbands DJ ALLIANZ e.V präsentiert die Veranstaltung ein umfassendes Branchenevent, das aktuelle Trends, innovative Technologien und ein vielseitiges Rahmenprogramm miteinander vereint.

Die CUEPOINT.DJ setzt als erste Messe ihrer Art in Kassel neue Maßstäbe für die DJ-Szene. Auf der Messe erwarten Fachbesucher, namhafte Aussteller, etablierte DJs, Branchenexperten und Musikbegeisterte, inspirierende Workshops und Panals, Live-Demos sowie exklusive Produktpräsentationen. Dabei bietet die Veranstaltung nicht nur einen tiefen Einblick in die neuesten Entwicklungen der DJ-Branche, sondern schafft auch eine ideale Plattform zum Netzwerken und Austausch.

Hochkarätiges Aussteller-Line-up

Die CUEPOINT.DJ versammelt auch in diesem Jahr die Key-Player der Branche. Besucher können sich auf ein breites Spektrum an Innovationen und bewährter Technik freuen. Zu den namhaften Ausstellern zählen unter anderem:

* Audio & DJ-Equipment: AlphaTeta (Pioneer DJ), Rane, Numark, HK Audio, JBL, Soundcraft, Voice Acoustic, Audiozenit, Nexo, Mipro und AKG.

* Licht & Effekte: Chauvet DJ, HazeBase, Sagitter, Steinigke, Omnitronic, Futurelight, Evolights und Lexvision.

* Hardware & Zubehör: Humpter, ProLighting, K&M, Harmonic Design, ProXAudio und Sommer Cable.

* Business, Software & Services: Lexware, Trustlocal, abcfinance, Maestro, bookitup, isdv e.V., Flipware und Kaduda.

Wissenstransfer und Networking – Über 30 Workshops und Panels

Neben der Fachmesse bietet die CUEPOINT.DJ ein umfangreiches Rahmenprogramm auf insgesamt drei Bühnen. In über 30 Workshops und Panels werden aktuelle Trends und praxisnahes Wissen vermittelt. Die Themen reichen von technischem Deep-Dive und Nachwuchsförderung im „Young DJ Workshop“ bis hin zu gesellschaftlich relevanten Diskursen wie dem Panel „Frauen hinter den Decks“. Ein besonderer Fokus liegt in diesem Jahr zudem auf den Bereichen Business-Strategien und Künstliche Intelligenz (KI).

Als Speaker und Experten konnten unter anderem gewonnen werden:

Sebastian Schilde, Ronny Rockstroh, Anastasia Rose, Nicky Intoxique (CH), Katrin Mendelson, Hans-Hermann Dittmer, Gregor Ebert, Matthias Staudenmaier, DJane Pure Power, Dominik Steingruber, Torsten Vorwerk, Marko Holtwick, DJ Milo, Chris Rehers, Matthias Fiedler, Markus Lienhart, Marliese Herrmann, Bastian Schobert, Florian Schober und Stefan Koch.

Besonderes Highlight: Der Young DJ Summit

Ein zentrales Element des Programms ist der Young DJ Summit – ein innovatives Format, das ganz speziell der Förderung des Nachwuchses gewidmet ist. An diesem Tag erhalten junge Talente die Möglichkeit, in praxisnahen Workshops und interaktiven Sessions wertvolle Einblicke in die Welt des DJings zu gewinnen. Professionelle DJs und erfahrene Experten begleiten die Teilnehmer und bieten ihnen die Chance, kreativ zu werden, ihr technisches Know-how zu vertiefen und erste eigene Erfahrungen auf den Turntables zu sammeln. Mit dem Young DJ Summit unterstreicht der Berufsverband DJ ALLIANZ e.V. sein Engagement, auch die nächste Generation für die vielfältigen Möglichkeiten der DJ-Kultur zu begeistern und zu fördern. Auch die Eltern der Teilnehmer haben hier die Gelegenheit, sich über die Möglichkeiten ihres Nachwuchses zu informieren und welche Perspektiven eine solche Karriere bietet.

Networking-Event am Sonntag: Austausch und Inspiration

Ein weiteres echtes Highlight der CUEPOINT.DJ ist das Networking-Event „Meet in Key“ am Sonntagabend. Hier erhalten Teilnehmer die Gelegenheit, mit anderen DJs ins Gespräch zu kommen, wertvolle Kontakte zu knüpfen und sich gegenseitig auszutauschen. Dieses Event bietet nicht nur die Möglichkeit, bestehende Netzwerke zu erweitern, sondern auch neue Inspiration für eigene Projekte zu sammeln. Nutze diese Chance, um gemeinsam mit Gleichgesinnten Ideen zu entwickeln, innovative Ansätze zu entdecken und persönlich sowie beruflich zu wachsen. Umrahmt wird das Event mit musikalischer Live Performance.

Aftershow Party

Im Anschluss an das Network-Event am Sonntag, geht es in den Club „Frau Tanz“ zur Aftershow Party. Hier wird der bekannte Hamburger DJ „DJ NODE“, Gewinner des DJ Battle beim DJ Workshop Germany, die Messebesucher mitreißen und für einen würdigen Ausklang des ersten Messetages sorgen.

Engagement des Berufsverbands DJ ALLIANZ e.V.

„Mit der erstmaligen Durchführung der DJ Messe CUEPOINT.DJ in Kassel möchten wir nicht nur die neuesten Trends und Innovationen der Branche präsentieren, sondern auch einen entscheidenden Beitrag zur Nachwuchsförderung leisten“, erklärt der 1. Vorstand Stefan Kietz vom Berufsverband DJ ALLIANZ e.V. „Der Young DJ Summit ist ein zukunftsweisendes Format, das jungen Menschen den Zugang zur Welt des DJings ermöglicht und unsere Verantwortung als Branche unterstreicht.

Das Kongress Palais Kassel, als moderner und zentral gelegener Veranstaltungsort, bietet optimale Bedingungen für ein solch vielseitiges Event. Besucher können sich ab sofort auf der offiziellen Webseite unter www.cuepoint.dj über das vollständige Programm, Anmeldeformalitäten und weitere Details informieren.

Über den Berufsverband DJ ALLIANZ e.V.

Der Berufsverband DJ ALLIANZ e.V. ist der führende Verband für professionelle DJs in Deutschland. Er setzt sich für die Interessen der Branche ein und fördert mit innovativen Projekten und Veranstaltungen den Austausch, die Vernetzung und die Weiterbildung innerhalb der DJ-Community. Mit der Organisation der DJ Messe CUEPOINT.DJ unterstreicht der Verband sein Engagement, aktuelle Entwicklungen voranzutreiben und junge Talente frühzeitig zu unterstützen.

Pressekontakt:

Lutz Scheffler

Marketing Director / Redaktionsleitung

Berufsverband DJ ALLIANZ e.V.

Hauptstraße 16

67482 Venningen

Telefon: 063238089083

lutz.scheffler@dj-allianz.de

Weitere Informationen, sowie eine Presse Akkreditierung finden Sie unter:

www.cuepoint.dj/presse/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Berufsverband DJ ALLIANZ e.V.

Herr Lutz Scheffler

Hauptstraße 16

67482 Venningen

Deutschland

fon ..: +49 63238089083

web ..: https://cuepoint.dj

email : lutz.scheffler@dj-allianz.de

DJ ALLIANZ e.V. – Der Berufsverband für DJs im deutschsprachigen Raum

Wir setzen uns aktiv für die Interessen von DJs aller Genres ein und engagieren uns für die Professionalisierung der Branche. Unser Ziel ist es, faire Arbeitsbedingungen zu fördern, rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu verbessern und die Anerkennung des DJ-Berufs nachhaltig zu stärken.

Als starke Gemeinschaft bietet der Berufsverband DJ ALLIANZ e.V. seinen Mitgliedern umfassende Unterstützung – von rechtlicher Beratung über Weiterbildungsangebote (regelmäßige Workshops) bis hin zu einem professionellen Netzwerk, das den Austausch innerhalb der Szene erleichtert. Ob Club-DJ, Mobile-DJ, Radio-DJ oder Producer – die DJ ALLIANZ e.V. gibt der DJ-Community eine gemeinsame Stimme.

Zahlreiche unserer Inhalte und Angebote sind dir bis hierhin bereits öffentlich zugänglich und haben dich im Optimalfall sogar schon mal weiter gebracht und dir geholfen. Sei es ein hilfreiches YouTube Video, der heiße Tipp in der Insta-Story oder gar ein persönliches Treffen auf der Messe. Genau so haben wir uns das auch vorgestellt.

Pressekontakt:

Berufsverband DJ ALLIANZ e.V.

Herr Lutz Scheffler

Hauptstraße 16

67482 Venningen

fon ..: +49 63238089083

email : lutz.scheffler@dj-allianz.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Immer mehr Autofahrer setzen auf DIY-Lösungen: Kleine Lackschäden am Auto selbst ausbessern Gesünder und fitter ins neue Jahr: Humorvolle Ratgeber für ein leichteres Leben!