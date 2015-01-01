Immer mehr Autofahrer setzen auf DIY-Lösungen: Kleine Lackschäden am Auto selbst ausbessern

Eigenständige Reparaturen gewinnen im Fahrzeugalltag an Bedeutung. Besonders bei kleineren Lackschäden greifen Privatkunden immer häufiger zu DIY-Lösungen.

Steigende Werkstattkosten, lange Wartezeiten und häufige Leasing-Rückgaben führen dazu, dass immer mehr Autofahrer nach pragmatischen Lösungen für kleinere Lackschäden suchen. Kratzer, Schrammen oder Steinschläge gehören zu den typischen Alltagsschäden, die zwar optisch stören, technisch jedoch oft keinen umfangreichen Werkstattaufenthalt erfordern. In diesem Zusammenhang rückt das Thema Do it yourself wieder zunehmend in den Fokus von Privatkunden.

Spotrepair bezeichnet die gezielte Ausbesserung kleiner Lackschäden auf begrenzten Flächen. Ziel ist es nicht, eine vollständige Neulackierung zu ersetzen, sondern den Schaden optisch zu verbessern und vor weiterer Ausbreitung zu schützen. Besonders bei Fahrzeugen im täglichen Einsatz oder vor einer Leasing-Rückgabe kann dies eine sinnvolle Alternative sein.

Der Berliner Autolack-Anbieter Kiezlack bündelt für diesen Anwendungsbereich Lack, Zubehör und Anwendungshilfen in einem Spotrepair Set, das sich an Endverbraucher richtet. Die Sets sind für typische Schadensbilder konzipiert, etwa an Stoßfängern, Türkanten oder Spiegelkappen, und sollen den Einstieg in die eigenständige Reparatur erleichtern.

Mit wenigen Angaben zu Fahrzeughersteller und Farbcode wird das passende Set für Auto, Wohnmobil oder Motorrad ausgewählt.

„Viele Autofahrer möchten kleinere Lackschäden sauber beheben, ohne dafür mehrere hundert Euro investieren oder lange auf einen Termin warten zu müssen“, sagt Christian Gerhardt, Geschäftsführer.

Neben dem Kosten- und Zeitfaktor spielt auch der Nachhaltigkeitsgedanke eine zunehmende Rolle. Durch die gezielte Reparatur kleiner Schadstellen lassen sich Materialeinsatz und zusätzlicher Lackverbrauch reduzieren, was Spotrepair auch unter ökologischen Gesichtspunkten attraktiv macht.

Ein kurzes Anwendungsvideo zeigt die einzelnen Schritte der Reparatur praxisnah.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kiezlack

Herr Christian Gerhardt

Heerstraße 330

13593 Berlin

Deutschland

fon ..: 030/200960125

web ..: https://www.kiezlack.de

email : info@kiezlack.de

Kiezlack ist eine Marke aus Berlin für Autolack-Lösungen im DIY- und Repair-Bereich. Der Fokus liegt auf praxisnahen Produkten für kleinere Lackschäden wie Kratzer, Steinschläge oder Schrammen inklusive passendem Zubehör und verständlicher Anwendung. Kiezlack richtet sich an Privatkunden, die Reparaturen selbst umsetzen möchten, sowie an Anwender, die eine alltagstaugliche Instandsetzung ohne Werkstatttermin suchen.

Pressekontakt:

Kiezlack

Herr Christian Gerhardt

Heerstraße 330

13593 Berlin

fon ..: 030/200960125

email : info@kiezlack.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Winteraktion: 20% Winterrabatt auf alle Wasserfilterkomplettsysteme Gesünder und fitter ins neue Jahr: Humorvolle Ratgeber für ein leichteres Leben!