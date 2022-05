LogiMAT 2022: Auto-ID-Lösungen und neue mobile Computer von DENSO

DENSO WAVE EUROPE, Teil der Toyota Gruppe und globaler Anbieter für hochwertige Auto-ID-Lösungen, zeigt auf der LogiMAT unter anderem das neue BHT-M70 sowie RFID-Lesegeräte.

Düsseldorf. DENSO WAVE EUROPE, Teil der Toyota Gruppe, ist ein globaler Anbieter für hochwertige Auto-ID-Lösungen, die Unternehmen in Logistik, Lager, Transport, Einzelhandel und Gesundheitswesen dabei unterstützen, ihre Prozesse zu beschleunigen und dadurch zu optimieren. Auf der diesjährigen LogiMAT werden die Spezialisten für mobile Datenerfassung ihre Hard- und Softwarelösungen präsentieren, die Besucher vor Ort testen können. Dank der digitalen Innovationen von DENSO können zum Beispiel die Lagerverwaltung verbessert, eine vollständige Datentransparenz gewährleistet oder auch Prozesse entlang der Lieferkette beschleunigt werden. Unter anderem ist der neue mobile Android Computer BHT-M70 mit von der Partie. Besucher der LogiMAT können sich an Stand D65 in Halle 4 davon überzeugen, dass das BHT-M70 tatsächlich 30 Tags pro Sekunde erfassen kann. Weitere Informationen zu DENSOs Auto-ID-Lösungen, mobilen Computern sowie Hard- und Softwarelösungen, QR Code Modellen und RFID gibt es unter: https://www.denso-wave.eu/.

Neue mobile Computer und digitale Lösungen am Stand von DENSO

Der neue mobile BHT-M70 Android Computer von DENSO hilft dabei, Abläufe in Logistik, Lager und Transport mittels moderner Logistik-IT effizienter und flexibler zu gestalten. Das Handheld Terminal ist mit der leistungsstärksten Decode Engine von DENSO ausgestattet und lässt sich intuitiv bedienen, was die Einarbeitungszeit für Mitarbeitende erheblich reduziert. Zudem sorgt der ergonomische Griff des mobilen Computers für eine einfache Bedienbarkeit. Der mobile BHT-M70 Handheld Computer kann leicht mit einer Hand und mit einem einzigen Daumen bedient werden, was zur Arbeitseffizienz in Logistik, Lager und Transport beiträgt. Weitere Vorteile: Das Scannen durch Kunststoff und das Erfassen von verschmutzten oder beschädigten Codes ist dank der Decode Engine und des High-Density-Sensors des mobilen Computers ebenfalls eine Leichtigkeit. In diesem Video werden die Vorteile des mobilen BHT-M70 Handheld Computers von DENSO deutlich: https://www.denso-wave.eu/fileadmin/user_upload/products/videos/M70_ENG_Trim.mp4

Neben dem neuen BHT-M70 zeigt DENSO WAVE EUROPE den SP1 RFID Scanner auf der LogiMAT. Im Vergleich zu einer klassischen Barcode-Inventur verbessert der SP1 RFID Scanner die Genauigkeit der Lagerbestände deutlich. Auch die Funktionen dieses mobilen Computers können am Stand von DENSO auf der LogiMAT getestet werden. Der RFID Scanner erfasst bis zu 700 Tags pro Sekunde. Mit der erweiterten Autopilot Funktion schafft der SP1 von DENSO sogar bis zu 1.000 RFID Tags pro Sekunde. Der mobile Computer meistert zudem Entfernungen bis zu 13 Meter, was besonders in der Logistik und im Lager sehr hilfreich ist. Der SP1 RFID Scanner bietet die höchste Leseleistung branchenweit.

Auch das UR40 von DENSO wird auf der LogiMAT gezeigt. Das All-in-One RFID Lesegerät eignet sich durch seine Robustheit ideal für die rauen Bedingungen in Lager und Logistik. Auch dieses RFID Gerät für die mobile Datenerfassung von DENSO schafft bis zu 700 Tags pro Sekunde. So wird etwa am Wareneingang wertvolle Zeit gespart.

Zudem sparen Unternehmen mit den RFID Navigation Tags und e-Paper Tags von DENSO Zeit und Kosten. Die RFID Tags helfen bei der Lokalisierung von Waren im Lager und können einfach und schnell neu beschrieben werden, was Prozesse beschleunigt.

Doch nicht nur die Hardware von DENSO bietet Vorteile. Auch die Software, die auf der diesjährigen LogiMAT präsentiert wird, unterstützt die Logistik bei der Digitalisierung. DENSO wird sein Device Management System (DMS) vorstellen: ein Geräteverwaltungssystem, mit dem der Administrator den Status aller Geräte, die in einem Unternehmen benutzt werden, im Blick behält und so für sichere Abläufe sorgen kann.

Weil auch das Thema Sicherheit eine zunehmend große Rolle spielt, wird DENSO ebenso Security-Lösungen auf der LogiMAT vorstellen. Basierend auf Technologien aus der Auto-ID und Automobilindustrie, eignen sich die Sicherheitsprodukte von DENSO ideal zur Perimeter-Überwachung und Zutrittskontrolle.

DENSOs QR Code Gesichtserkennung mit Secure QR Code (SQRC®) macht es möglich, Gesichtsauthentifizierung an Zugangspunkten einzusetzen, ohne dabei auf Datenbanken zurückgreifen zu müssen. Auf dem SQRC® von DENSO werden die Gesichtsmerkmale einer Person gespeichert und an der Zutrittskontrolle via Kamera mit dem Gesicht der Person, die Zugang wünscht, abgeglichen. In Kombination mit der QK30-Serie von DENSO werden so sichere Zugangskontrollen ermöglicht. Mehr Informationen zum Secure QR Code gibt es hier: https://www.denso-wave.eu/denso-produkte/denso-produkte/loesungen/qr-code-basierte-gesichtserkennung.html

Ein weiteres Sicherheitsprodukt ist der Zone-D Laser Sensor von DENSO. Der Laser Sensor erfasst bewegliche Objekte präzise und sichert alle Grundstücksarten. Das Besondere: Die Flächen, die er überwacht, können in individuelle Zonen unterteilt werden, denen Regeln zugeordnet werden. Eine grüne Zone kann zum Beispiel so markiert werden, dass kein spezieller Alarm aktiviert wird. Eine rote Zone hingegen kann gekennzeichnet werden, sollte sie besonderen Schutz erfordern. Für die Logistik ist der Zone-D Laser Sensor ein hilfreiches Produkt, um große Lager, Hallen und Grundstücke zu sichern.

DENSO WAVE EUROPE folgt der Mission „Driven by Quality“ und macht die Zukunft auf der LogiMAT schon jetzt erlebbar – mit Hard- und Software, die den Herausforderungen der Industrie 4.0 bestens gewachsen ist. Weitere Informationen zu den Auto-ID Lösungen, mobilen Computern wie Handheld Terminals und Scannern, RFID-Lösungen und Modellen des QR Codes gibt es unter https://www.denso-wave.eu/.

QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DENSO WAVE EUROPE

Frau Nicole Edler

Parsevalstraße 9 A

40468 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49 (0) 211 540 138 40

web ..: http://www.denso-wave.eu

email : nicole.edler@denso-wave.eu

DENSO WAVE ist ein globaler Anbieter für hochwertige Auto-ID-Lösungen, die Unternehmen in Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen dabei unterstützen, ihre Lagerverwaltung zu verbessern, vollständige Datentransparenz zu gewährleisten und Prozesse entlang der Lieferkette zu beschleunigen.

Als Erfinder des QR Code® – einer Technologie, die die Art und Weise, wie Daten gespeichert und abgerufen werden, revolutioniert hat – strebt DENSO nach nichts weniger als Perfektion. DENSO WAVE Hardware- und Softwarelösungen werden daher ausführlich getestet, bevor sie auf dem Markt erhältlich sind. Auf diese Weise stellt das Unternehmen sicher, dass sich Benutzer in Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen voll und ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren können, ohne sich um die Funktionsweise der Technologien sorgen zu müssen.

Die Lösungen von DENSO WAVE reichen von Premium-RFID-Lesegeräten, Handheld-Terminals / Mobilen Computern und Barcode Scannern bis hin zu komplexen und Cloud-basierten IoT-Datenmanagementsystemen.

DENSO WAVE. Driven by quality.

DENSO ist Mitglied der Toyota Gruppe und wird in Europa exklusiv durch die DENSO WAVE EUROPE GmbH vertreten: www.denso-wave.eu

Pressekontakt:

DENSO WAVE EUROPE

Frau Nicole Edler

Parsevalstraße 9 A

40468 Düsseldorf

fon ..: +49 (0) 211 540 138 40

web ..: http://www.denso-wave.eu

email : nicole.edler@denso-wave.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Local SEO – Ungenutztes Potenzial durch lokale Unternehmen