Prozesse beschleunigen mit DENSO: Launch des BHT-M70 Handheld Terminals

DENSO bringt Ende April das neue BHT-M70 auf den Markt. Der mobile Android Computer ist mit der stärksten Decode Engine von DENSO ausgestattet und scannt bis zu 30 Tags pro Sekunde.

Düsseldorf. Same-Day Delivery, Echtzeit-Ortung von Warenbeständen, High-Speed-Tracking entlang der Lieferkette – Unternehmen müssen in unserer schnelllebigen Zeit zahlreiche Herausforderungen meistern. Das neue BHT-M70 Handheld Terminal von DENSO, Teil der Toyota Gruppe, unterstützt dabei, diese Herausforderungen anzunehmen und erfüllt nicht nur die Wünsche der Kunden, beispielweise im Einzelhandel, in der Logistik oder Lagerverwaltung, sondern auch die der Mitarbeitenden. Ende April soll der mobile Computer auf den Markt kommen. Weitere Informationen zu DENSOs Auto-ID-Lösungen, mobilen Computern sowie Hard- und Softwarelösungen, QR Code Modellen und RFID gibt es unter: https://www.denso-wave.eu/.

Beschleunigen mit Leichtigkeit – die Vorteile des BHT-M70 Handhelds

Das neue BHT-M70 Handheld Terminal wurde von DENSO, Teil der Toyota Gruppe, entwickelt, um die Anforderungen einer diversifizierten Belegschaft zu erfüllen und die Effizienz im Betrieb zu steigern. Im Einzelhandel können mit dem mobilen Computer beispielsweise Inventurzeiten erheblich reduziert werden. In der Logistik und Lagerverwaltung punktet das BHT-M70 Handheld Terminal, weil es Waren aus einer Entfernung von bis zu 1,5 Metern erfassen kann.

Der mobile Computer ist das neueste Modell in DENSOs BHT-M-Serie. Das BHT-M70 Handheld Terminal ist mit einem 4-Zoll-Touch Display sowie einer Tastatur ausgestattet. Da das BHT-M70 Handheld Terminal viele verschiedene Codes, wie Barcodes und QR Codes, lesen kann, beschleunigt das Datenerfassungsgerät Prozesse. Tatsächlich ermöglichen die Decode Engine und die hochauflösende CPU des BHT-M70 Handhelds dreimal so schnelles Scannen wie mit herkömmlichen Geräten zur mobilen Datenerfassung.

Das neue Handheld Terminal von DENSO, Teil der Toyota Gruppe, kann problemlos durch Glas und Plastik scannen und sogar verdreckte oder beschädigte Codes lesen. Die Zeichenerkennung (OCR) automatisiert die manuelle Eingabe von Verfallsdaten und Belegnummern, sodass die Arbeit der Mitarbeitenden, zum Beispiel im Einzelhandel, in der Logistik sowie Lagerverwaltung, vereinfacht wird. Gleichzeitig ist die genaue Überprüfung der Waren gewährleistet. Zudem verfügt das BHT-M70 Handheld Terminal über eine vielfältige, Android-basierte Software, die 4G und WiFi nutzt, um Arbeitsweisen zu modernisieren und die Digitalisierung in Unternehmen im Einzelhandel, in der Logistik oder auch in der Lagerverwaltung weiter voranzubringen.

Im Rahmen dieser Modernisierungs- und Digitalisierungsmöglichkeiten ermöglicht das BHT-M70 Handheld Terminal von DENSO auch die Optimierung der Kommunikation unter Mitarbeitenden im Einzelhandel, in der Logistik sowie in der Lagerverwaltung. Neue Mitarbeitende können zum Beispiel schnell und einfach eingearbeitet werden, da die Bedienweise des BHT-M70 Handheld Terminals nahezu selbsterklärend und dadurch besonders effizient ist. Der mobile Computer erleichtert zudem die digitale Transformation, da Mitarbeitende Apps zum Chatten und Telefonieren nutzen können. So ist es einfach, per Videoanruf Fehler zu erkennen und zu beheben. Darüber hinaus verwendet das BHT-M70 Handheld Terminal GPS, um den Standort von Waren zu verwalten.

Mit dem Launch des neuen BHT-M70 Handhelds als Teil seiner beliebten BHT-M-Serie ermöglicht DENSO den Nutzern, das passende Modell für das eigene Unternehmen und die damit verbundene Arbeit zu wählen. Die Tatsache, dass einige Kunden von DENSO seit mehr als 20 Jahren mit den Geräten zur mobilen Datenerfassung arbeiten, zeigt wie zuverlässig die Handheld-Serie ist – in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Weitere Informationen zu den Auto-ID Lösungen, mobilen Computern wie Handheld Terminals und Scannern, RFID-Lösungen und Modellen des QR Codes gibt es unter https://www.denso-wave.eu/.

QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DENSO WAVE EUROPE

Frau Nicole Edler

Parsevalstraße 9 A

40468 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49 (0) 211 540 138 40

web ..: http://www.denso-wave.eu

email : nicole.edler@denso-wave.eu

DENSO WAVE ist ein globaler Anbieter für hochwertige Auto-ID-Lösungen, die Unternehmen in Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen dabei unterstützen, ihre Lagerverwaltung zu verbessern, vollständige Datentransparenz zu gewährleisten und Prozesse entlang der Lieferkette zu beschleunigen.

Als Erfinder des QR Code® – einer Technologie, die die Art und Weise, wie Daten gespeichert und abgerufen werden, revolutioniert hat – strebt DENSO nach nichts weniger als Perfektion. DENSO WAVE Hardware- und Softwarelösungen werden daher ausführlich getestet, bevor sie auf dem Markt erhältlich sind. Auf diese Weise stellt das Unternehmen sicher, dass sich Benutzer in Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen voll und ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren können, ohne sich um die Funktionsweise der Technologien sorgen zu müssen.

Die Lösungen von DENSO WAVE reichen von Premium-RFID-Lesegeräten, Handheld-Terminals / Mobilen Computern und Barcode Scannern bis hin zu komplexen und Cloud-basierten IoT-Datenmanagementsystemen.

DENSO WAVE. Driven by quality.

DENSO ist Mitglied der Toyota Gruppe und wird in Europa exklusiv durch die DENSO WAVE EUROPE GmbH vertreten: www.denso-wave.eu

Pressekontakt:

DENSO WAVE EUROPE

Frau Nicole Edler

Parsevalstraße 9 A

40468 Düsseldorf

fon ..: +49 (0) 211 540 138 40

web ..: http://www.denso-wave.eu

email : nicole.edler@denso-wave.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wirksamer Schutz für Unternehmen