Winteraktion: 20% Winterrabatt auf alle Wasserfilterkomplettsysteme
Winterrabattaktion auf Wasserfiltersysteme für Boote und Hausboote: 20% auf alle drei Komplettfiltersysteme (Varuna mini, Varuna Complete, Varuna MAXI) bis 15.02.2026
Berlin, Dezember 2025 – Wasser auf dem Boot, ein Berliner Anbieter von hochwertigen Wasserfiltersystemen und Wassermachern für Boote und Hausboote, kündigt eine neue Winteraktion mit besonderem Fokus auf den Einbau von Filtersystemen im Winterlager an. Boots- und Hausbootbesitzer können ab sofort alle drei Hauptfiltersysteme mit einem Winterrabatt von 20% erwerben und fachgerecht während der Wintermonate installieren lassen.
Mit modernen Wasseraufbereitungsanlagen, die sowohl Brauch- als auch Trinkwasser zuverlässig filtern, ermöglicht _Wasser auf dem Boot_ die autarke Wasserversorgung an Bord – unabhängig von Marinas oder externen Wasserquellen. Die Produktpalette umfasst die kompakten und energieeffizienten Systeme Varuna mini, Varuna Complete und den leistungsstarken Varuna MAXI für größere Wasserbedarfe. Alle Filtersysteme arbeiten nach dem Prinzip der Umkehrosmose mit UV-Desinfektion und liefern sauberes Wasser frei von Verunreinigungen und Keimen.
Für viele Boots- und Hausbootbesitzer bietet das Winterlager daher den idealen Zeitpunkt, um Filtersysteme einbauen zu lassen und gleichzeitig von attraktiven Konditionen zu profitieren.
„Die Einwinterung ist eine hervorragende Gelegenheit, moderne Wasserversorgungssysteme professionell zu integrieren. Mit unserem Winterrabatt wollen wir diese Phase sinnvoll nutzen und Bootsbesitzern Planungssicherheit sowie Kostenvorteile bieten“, erklärt das Team von Wasser auf dem Boot.
Winteraktion im Überblick:
Gültigkeit: 01. Dezember 2025 bis 15. Februar 2026
Rabatt: 20% auf alle drei Komplettfiltersysteme (Varuna mini, Varuna Complete, Varuna MAXI)
Leistungen: Verkauf der Systeme, fachgerechter Einbau im Winterlager auf Anfrage
Kontakt & Beratung: Telefonische oder digitale Beratung zur Auswahl, Installation und Wintertauglichkeit der Systeme
Über Wasser auf dem Boot
_Wasser auf dem Boot_ ist ein Berliner Anbieter spezialisierter Wasserfiltersysteme für Boote und Hausboote. Die Filtrationsanlagen verbinden kompakte Bauweise, hohe Effizienz und benutzerfreundliche Installation – ob zur Trinkwasseraufbereitung, zur schnellen Brauchwasserproduktion oder zur nachhaltigen Versorgung unterwegs.
Kontakt für Medien:
Wasser auf dem Boot
Telefon: +49 (0)30 235 20 995
E-Mail: kontakt@wasser-auf-dem-boot.de
Website: https://www.wasser-auf-dem-boot.de/
