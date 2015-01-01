LAGERBOX feiert Eröffnung in Erfurt – moderne Lagerräume ab sofort verfügbar!

Die LAGERBOX ist jetzt in Erfurt eröffnet – mit modernen, sicheren und flexibel zugänglichen Lagerräumen für private und geschäftliche Bedürfnisse

Endlich ist es so weit: Die LAGERBOX hat in Erfurt eröffnet! In einer Stadt, in der Wohnfläche knapp ist und flexible Lösungen immer wichtiger werden, bieten wir jetzt moderne und sichere Lagerräume für private und geschäftliche Zwecke. Ganz gleich, ob Sie umziehen, renovieren oder einfach mehr Ordnung im Alltag schaffen möchten – Self Storage wird jetzt noch einfacher.

Ein Standort, der Komfort neu definiert

Unsere neue Anlage erstreckt sich über sechs Etagen und bietet eine Vielfalt an modernen Lagermöglichkeiten. Besonders der Drive-in-Bereich schafft hohen Komfort, da Sie Ihr Auto geschützt direkt vor Ihrer Lagerbox abstellen können. Damit wird das Ein- und Ausladen zum Kinderspiel – selbst bei Regen oder Schnee. So entsteht ein Self-Storage-Erlebnis, das echten Mehrwert bietet.

Flexibler Zugang – passend zu Ihrem Alltag

Sie haben täglich von 6 bis 23 Uhr Zugang zu Ihrem Lagerraum – 365 Tage im Jahr. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, Ihre Gegenstände genau dann zu erreichen, wenn Sie sie benötigen. Ob Privatperson oder Unternehmen: Die LAGERBOX sorgt dafür, dass Raumplanung unkompliziert bleibt. Wer Lagerraum in Erfurt mieten möchte, findet bei uns die passende Lösung.

Warum Self Storage in Erfurt wächst

Erfurt erlebt seit Jahren eine hohe Nachfrage nach zusätzlichem Stauraum. Kleine Wohnungen, berufliche Mobilität und wachsende Logistikbedürfnisse sorgen dafür, dass moderne Lagermöglichkeiten immer wichtiger werden. Die LAGERBOX bietet dafür eine saubere, sichere und bequeme Lösung – deutlich besser als Keller oder Garagen, die oft feucht, schlecht beleuchtet oder unsicher sind.

Sicherheit, die Vertrauen schafft

Wir legen großen Wert auf die Sicherheit Ihrer Gegenstände. Der Erfurter Standort ist mit Videoüberwachung, Alarmtechnik und Zugangskontrollen ausgestattet. Nur autorisierte Personen betreten die Anlage und nur Sie haben den Zugang zu Ihrem Lagerraum. Regelmäßige Wartung und technische Prüfungen stellen sicher, dass alle Systeme zuverlässig arbeiten. Für Sie bedeutet das, die maximale Sicherheit bei jeder Einlagerung.

Sauberkeit und ein trockenes Lagerklima

Ihre Gegenstände sollen nicht nur sicher, sondern auch geschützt vor Umwelteinflüssen gelagert werden. Die LAGERBOX steht für Sauberkeit auf durchgehend hohem Niveau. Unsere Räume sind trocken, belüftet und frei von Feuchtigkeit – ideal für Möbel, Akten, Kleidung, Elektrogeräte und vieles mehr. Zusätzlich werden alle Bereiche regelmäßig gereinigt und kontrolliert.

Schädlingsprävention als Standard

Damit Ihre Gegenstände dauerhaft unversehrt bleiben, setzen wir konsequent auf präventive Maßnahmen gegen Ungeziefer. Die regelmäßige Inspektion unserer Lagerräume verhindert, dass Schädlinge überhaupt erst auftreten. Für Sie entsteht ein rundum sauberes und angenehmes Lagerumfeld.

Vorteile gegenüber Keller und Garage

Während Kellerräume oft feucht sind und Garagen kaum Sicherheit bieten, überzeugt die LAGERBOX mit klaren Vorteilen: frostfreie Räume, codierter Zutritt, Alarmsicherheit, täglicher Zugang, versichertes Lagergut, keine versteckten Gebühren und zusätzliche Services wie Transporthilfen oder ein kostenloser Transporter (nach Verfügbarkeit). So wird Einlagern nicht nur möglich, sondern bequem.

Größenvielfalt für jeden Platzbedarf

Unsere Lagerboxen sind ab 1m³ erhältlich und passen sich damit jedem Bedarf an – vom einzelnen Karton bis zur kompletten Wohnungseinrichtung. Auch für Unternehmen eignet sich der Standort ideal: Inventar, Saisonware oder Messestände finden hier sicheren Platz. Wer Unterstützung braucht, nutzt einfach unseren digitalen Raumrechner.

Raumrechner und einfache Buchung

Mit unserem digitalen Raumrechner finden Sie in wenigen Sekunden heraus, welche Boxgröße zu Ihrem Projekt passt. Direkt danach können Sie über unser Booking-Tool Ihren Lagerraum mieten – schnell, unkompliziert und ohne Wartezeiten. Damit wird der Einstieg in Self Storage so bequem wie möglich.

Persönlicher Service am Standort

Vor Ort begrüßen Sie Sarah und Philipp, die Sie bei allen Anliegen unterstützen. Das Team sorgt dafür, dass der Einzug reibungslos verläuft, Fragen direkt beantwortet werden und Sie sich jederzeit gut betreut fühlen. Die Kombination aus persönlicher Hilfe und digitalem Komfort macht die LAGERBOX besonders nutzerfreundlich.

Wichtige Infos zum Standort

Adresse: Hersfelder Straße 1, 99092 Erfurt

Zugang: täglich 06:00-23:00 Uhr

Bürozeiten: Mo.-Sa. 09:00-18:00 Uhr

Telefon: 0361 558 979 710

E-Mail: erfurt1@lagerbox.com

Die LAGERBOX schafft Platz für Erfurt

Mit der Eröffnung unseres neuen Standorts machen wir Self Storage in Erfurt moderner, flexibler und komfortabler denn je. Ob privat oder geschäftlich – die LAGERBOX bietet Lösungen, die sich den individuellen Bedürfnissen anpassen. Jetzt starten, Platz gewinnen und unkompliziert lagern!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LAGERBOX Holding GmbH

Herr Michel Galka

Hanauer Landstr. 314

60314 Frankfurt

Deutschland

fon ..: 022127099432

web ..: https://www.lagerbox.com

email : m.galka@lagerbox.com

LAGERBOX ist ein führendes Unternehmen im Bereich Self-Storage und bietet seinen Kunden flexible Lösungen zur Lagerung an. Vor über 27 Jahren gegründet, hat das Unternehmen inzwischen zahlreiche Standorte in verschiedenen Städten etabliert. Als vertrauenswürdiger Partner für Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen hat sich LAGERBOX einen Namen gemacht, wenn es um zusätzlichen Raum zur Aufbewahrung von persönlichen Gegenständen, Waren oder Akten geht.

LAGERBOX zeichnet sich durch moderne und sichere Lagerstätten aus, die den Kunden eine bequeme und zuverlässige Aufbewahrung ihrer Gegenstände ermöglichen. Die Lagerboxen sind in verschiedenen Größen erhältlich, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Kunden können je nach Bedarf einen kleinen Lagerraum für persönliche Gegenstände oder einen größeren Raum zur Einlagerung von Möbeln oder Waren mieten.

Die Sicherheit und der Datenschutz haben für das Unternehmen einen hohen Stellenwert. An jedem LAGERBOX-Standort sind hochmoderne Sicherheitssysteme wie Überwachungskameras, Alarmanlagen und Zugangskontrollen installiert, um den Schutz der eingelagerten Gegenstände zu gewährleisten. Kunden erhalten persönliche Zugangscodes, um ihre Lagerboxen zu betreten, und haben nahezu rund um die Uhr Zugriff auf ihre Sachen.

Ein weiterer Fokus von LAGERBOX liegt auf dem Kundenservice. Das professionelle Team steht den Kunden mit Rat und Tat zur Seite und hilft bei der Auswahl der passenden Lagerlösung. Das Unternehmen bietet flexible Mietoptionen an, sodass Kunden ihre Lagerboxen je nach Bedarf verlängern oder kündigen können. Zusätzlich stehen oft weitere Dienstleistungen wie die Vermittlung von Umzugsdiensten oder der Verkauf von Verpackungsmaterialien zur Verfügung.

LAGERBOX hat sich als vertrauenswürdiger Partner für Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen etabliert, die nach einer sicheren und flexiblen Lagerlösung suchen. Mit seinem umfangreichen Standortnetzwerk, modernen Einrichtungen und exzellentem Kundenservice ist LAGERBOX eine beliebte Wahl für alle, die zusätzlichen Platz benötigen oder ihre Gegenstände sicher aufbewahren möchten.



