Currenc Group kündigt geplante Reverse-Fusion mit Animoca Brands Corporation Limited an

Geplante Fusion soll das weltweit erste börsennotierte Digitale-Assets-Konglomerat schaffen

Currenc Group Inc. (Nasdaq: CURR) („Currenc“ oder das „Unternehmen“), ein Fintech-Pionier, der Finanzinstitute weltweit mit Lösungen auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) unterstützt, gab heute bekannt, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung („Term Sheet“) mit Animoca Brands Corporation Limited („Animoca Brands“) im Hinblick auf einen möglichen Vorschlag unterzeichnet hat, wonach Currenc 100 % der ausgegebenen Aktien von Animoca Brands im Wege einer Reverse-Fusion („Geplante Fusion“) erwerben würde.

Nach Abschluss wird erwartet, dass die geplante Fusion zu einem an der Nasdaq notierten Unternehmen führt, dessen globale Wachstumsstrategie die Bereiche Investitionen und Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte, Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA) sowie Blockchain-Anwendungen für Verbraucher und Institutionen umfasst.

Gemäß der geplanten Struktur würden die Aktionäre von Animoca Brands gemeinsam rund 95 % der ausgegebenen Aktien der resultierenden Gesellschaft halten, während die aktuellen Aktionäre von Currenc rund 5 % halten würden. Currenc beabsichtigt, im Zusammenhang mit der Transaktion eine Dual-Class-Aktienstruktur einzuführen. Nach Abschluss wird erwartet, dass der Vorstand aus Vertretern beider Unternehmen besteht. Das fusionierte Unternehmen soll unter dem Namen Animoca Brands operieren.

Der Abschluss der Transaktion wird derzeit für 2026 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre, behördlicher Genehmigungen und weiterer üblicher Bedingungen.

Animoca Brands gilt weltweit als führendes Unternehmen im digitalen Vermögenswert-Ökosystem, bekannt für sein diversifiziertes Investitionsportfolio von über 600 Unternehmen in Bereichen wie RWA, KI, Gaming, Blockchain-Infrastruktur und Dezentralisierte Finanzen (DeFi).

Das digitale Vermögensportfolio von Animoca Brands umfasst BTC, ETH, SOL, MOCA, SAND und EDU sowie zahlreiche weitere Altcoin-Assets und Beteiligungen an führenden Digital-Asset-Unternehmen wie Ledger, Kraken, Igloo, Consensys, Humanity Protocol und LayerZero. Zudem ist Animoca Brands an einem Joint Venture zur Einführung eines regulierten Stablecoins beteiligt und arbeitet mit Provenance Blockchain Labs an der Entwicklung von NUVA, einer Plattform zur Beschleunigung des Zugangs zu RWAs – ein weiteres Beispiel für den institutionellen, regelkonformen Ansatz des Unternehmens im Aufbau von Web3-Infrastrukturen.

Alex Kong, Gründer, CEO und Executive Chairman der Currenc Group, erklärte:

„Die geplante Fusion mit Animoca Brands stellt einen bedeutenden Meilenstein für Currenc dar. Diese Transaktion bietet einen überzeugenden Weg für die Weiterentwicklung beider Unternehmen und würde erheblichen Mehrwert für unsere Aktionäre schaffen. Wir freuen uns, diesen Wandel zu ermöglichen und unseren Investoren eine Beteiligung an einem globalen Marktführer an der Spitze der digitalen Vermögensökonomie zu bieten.“

Yat Siu, Mitbegründer und Executive Chairman von Animoca Brands, kommentierte:

„Die geplante Fusion von Animoca Brands und Currenc wird das weltweit erste börsennotierte, diversifizierte Digitale-Assets-Konglomerat schaffen. Investoren an der Nasdaq erhalten damit direkten Zugang zum Wachstumspotenzial der Billionen-Dollar-Altcoin-Ökonomie – über ein einziges, diversifiziertes Anlagevehikel, das DeFi, KI, NFTs, Gaming und DeSci abdeckt. Wir glauben, dass diese Transaktion eine neue Anlageklasse einleiten wird, die Investoren an die Spitze einer der größten Chancen unserer Generation positioniert.“

Im Zusammenhang mit der geplanten Fusion beabsichtigt Currenc, Teile seiner bestehenden Geschäftsbereiche – darunter KI-gestützte Lösungen für Finanzinstitute und eine digitale Zahlungsplattform – abzustoßen. Diese Geschäftsbereiche sollen vor Abschluss der Fusion an die derzeitigen Currenc-Aktionäre ausgegliedert werden.

Die geplante Fusion soll im Rahmen eines australischen „Scheme of Arrangement“ durchgeführt werden und bleibt abhängig von einer erfolgreichen Due-Diligence-Prüfung, dem Abschluss endgültiger Verträge, der Zustimmung der Aktionäre und Behörden sowie weiterer üblicher Abschlussbedingungen, einschließlich erforderlicher Börsenzulassungen und Finanzberichterstattung. Beide Unternehmen haben sich auf eine dreimonatige Exklusivitätsphase geeinigt, um die Vertragsbedingungen zu finalisieren und auf eine verbindliche Implementierungsvereinbarung hinzuarbeiten – vorbehaltlich der üblichen Treuepflichten.

—

Über Currenc Group Inc.:

Currenc Group Inc. (Nasdaq: CURR) ist ein Fintech-Pionier, der sich der Transformation globaler Finanzdienstleistungen durch Künstliche Intelligenz (KI) verschrieben hat. Das Unternehmen bietet Finanzinstituten weltweit umfassende KI-Lösungen – darunter das SEAMLESS AI Call Centre und weitere KI-gestützte Agents, die Kosten senken, Effizienz steigern und die Kundenzufriedenheit erhöhen. Currenc arbeitet mit Banken, Versicherungen, Telekommunikationsunternehmen, Regierungsbehörden und weiteren Finanzinstitutionen zusammen.

Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine digitale Zahlungsplattform, die E-Wallets, Geldtransferdienste und Unternehmen in die Lage versetzt, globale Echtzeit-Zahlungen rund um die Uhr anzubieten und so den finanziellen Zugang in unterversorgten Gemeinschaften zu fördern.

Über Animoca Brands:

Animoca Brands Corporation Limited (ACN: 122 921 813) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte, das Blockchain- und Token-Assets entwickelt, um die Zukunft der Web3-Innovation voranzutreiben. Das Unternehmen wurde mehrfach ausgezeichnet, u. a. in der Fortune Crypto 40, den Top 50 Blockchain Game Companies 2025, den Financial Times High Growth Companies Asia-Pacific sowie den Deloitte Tech Fast Awards.

Animoca Brands ist bekannt für den Aufbau von Digital-Asset-Plattformen wie Moca Network, Open Campus und The Sandbox, bietet institutionelle Digital-Asset-Dienstleistungen für Web3-Unternehmen und investiert in zukunftsweisende Web3-Technologien mit einem Portfolio von über 600 Unternehmen und Altcoin-Assets.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.animocabrands.com/ oder auf X, YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook und TikTok.

—

Safe-Harbor-Erklärung:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die unter den „Safe Harbor“-Bestimmungen des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 gemacht werden. Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen – einschließlich solcher über Überzeugungen oder Erwartungen des Unternehmens – sind zukunftsgerichtete Aussagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Unsicherheiten; zahlreiche Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen beschriebenen abweichen. Etwaige Vorabfinanzierungen oder die geplante Fusion unterliegen Bedingungen und könnten unter Umständen nicht stattfinden. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen durch Begriffe wie „kann“, „wird“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „plant“, „glaubt“, „potenziell“ oder ähnliche Ausdrücke erkennen.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen des Unternehmens. Alle Informationen in dieser Mitteilung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung; das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

