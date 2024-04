CVGEN: Verbesserung der Erfahrung für Expats in Deutschland

Bei CVGEN ist unsere Mission, die Erfahrung für Expats in Deutschland zu verbessern, indem wir umfassende virtuelle Assistenzdienste anbieten. Wir verstehen, dass die Herausforderungen, die mit der Navigation in einem neuen Land einhergehen, überwältigend sein können, mit Sprachbarrieren, kulturellen Unterschieden und unbekannten Prozessen. Unser Ziel ist es, Tonnen von Informationen zu vereinfachen und es unseren Kunden so nahtlos wie möglich zu machen, sich anzupassen. Von nach Hause gelieferten SIM-Karten und Einkaufstipps bis hin zur fachkundigen Beratung zu kulturellen Feinheiten und Transportmöglichkeiten bemühen wir uns sicherzustellen, dass Expats sich während ihres Aufenthalts in Deutschland unterstützt und gestärkt fühlen. Mit CVGEN an Ihrer Seite können Sie die Komplexitäten des Expats-Lebens in Deutschland mit Vertrauen und Leichtigkeit bewältigen.

Kundenbewertungen

Seit unserer Registrierung in Deutschland im Jahr 2022 haben wir Hunderte positive Bewertungen per Chat, E-Mail und auf unserer Google-Bewertungsseite erhalten: https://g.co/kgs/ytJ8xHx

Verfügbarkeit und Preise

CVGEN Virtuelle Assistenz ist über WhatsApp-Chat unter +49 15510 044907 sofort verfügbar und bietet Unterstützung. Unser engagiertes Team steht bereit, um Ihnen bei Fragen oder Anfragen im Zusammenhang mit Ihrer Erfahrung als Expat in Deutschland behilflich zu sein.

1.) 3 Monate VA-Service: 75 Euro – Erhalten Sie drei Monate lang virtuelle Assistenz während Ihres Aufenthalts in Deutschland, einschließlich Beantwortung Ihrer Fragen und Unterstützung, alles für nur 75 Euro.

2.) 1 Monat VA-Service: 30 Euro – Was CVGEN Virtuelle Assistenz von anderen unterscheidet, ist, dass Ihr VA immer virtuell bei Ihnen ist.

3.) Brückenbau, Vernetzung und Networking mit deutschen Unternehmen/Organisationen, sei es als Geschäftseinheit/Organisation oder für persönliche Zwecke.

Wir freuen uns, die folgenden Produkte und Dienstleistungen unserer Partner in Deutschland anzubieten:

1.) SIM-KARTE LEBARA: Für nur 15 Euro erhalten Sie eine Lebara-SIM-Karte direkt an Ihre Haustür in Deutschland geliefert. Aktivieren Sie Ihre SIM bequem mit dem auf jedem Produktcover bequem bereitgestellten Barcode.

2.) Finanzberatung: Erhalten Sie eine kostenlose Beratung von DVAG, einem der Berater der DVAG, der aktiv unser vertrauenswürdiger Partner in Finanzdienstleistungen geworden ist. Fordern Sie einfach CVGEN Virtuelle Assistenz an, um das Treffen für Sie zu arrangieren, um direkt mit dem Berater kostenfrei zu sprechen.

3.) Deutschland Ticket Unterstützung: Der Kauf eines Deutschland-Tickets war noch nie einfacher mit der Hilfe von CVGEN Virtuelle Assistenz. Unser Team wird Sie durch den Prozess führen und ein reibungsloses und stressfreies Erlebnis sicherstellen.

Über unsere Partnerprodukte hinaus bieten wir maßgeschneiderte Dienstleistungen an, um Ihren einzigartigen Bedürfnissen gerecht zu werden. Wenn Sie beispielsweise daran interessiert sind, das richtige Unternehmen oder den richtigen Fachmann in Deutschland zu finden, aber nicht wissen wie, ist CVGEN Ihre virtuelle Assistenz, die Ihnen bei der Suche helfen kann. Oder wenn Sie eine Möglichkeit für eine Ausbildung oder eine Position für einen Ferienjob als Student in Deutschland suchen, aber Schwierigkeiten haben, die richtige Agentur oder das richtige Unternehmen zu finden, wenden Sie sich einfach an uns. Wir verbinden Sie nahtlos mit dem Unternehmen oder der Agentur, die möglicherweise genau das bietet, wonach Sie suchen. Ihr Erfolg und Ihre Zufriedenheit haben für uns oberste Priorität bei CVGEN Virtuelle Assistenz.

Für persönliche Unterstützung, Produktanfragen oder um mehr über unsere Preismöglichkeiten zu erfahren, kontaktieren Sie uns einfach über WhatsApp oder E-Mail, und unser Team wird Ihnen gerne weiterhelfen. Erleben Sie noch heute die Bequemlichkeit und Zuverlässigkeit von CVGEN Virtuelle Assistenz.

Abschließende Erklärung

Erleben Sie Deutschland mit Vertrauen und Leichtigkeit, in dem Wissen, dass CVGEN Virtuelle Assistenz sich dafür einsetzt, dass Ihre Reise als Expat nahtlos und stressfrei verläuft. Mit unseren umfassenden Dienstleistungen und unserem Engagement für Exzellenz ermöglichen wir es Ihnen, alles zu entdecken, was Deutschland zu bieten hat. Von der Bewältigung täglicher Aufgaben bis hin zum Eintauchen in die lokale Kultur – lassen Sie CVGEN Ihr vertrauensvoller Partner auf jedem Schritt sein. Entdecken Sie mit CVGEN Virtuelle Assistenz ein neues Level des Lebens als Expat.

