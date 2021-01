CyberBeauty – Die Wahrheit über Corona, die Erlösung und eine bessere Welt

Corona Chaos in aller Welt: Der Plan und das klägliche Scheitern sind vorhersehbar. Die Wahrheit: Wenn man in die Vergangenheit blickt, dann kann man die Zukunft erkennen.

Maskenpflicht, Quarantäne, Kontaktverbot und so viele weitere Maßnahmen – Corona setzt die ganze Welt unter Druck. Ein Virus und die Maßnahmen dagegen machen den Menschen große Sorgen, große Angst. Es stellt sich die Frage, ob und wann – trotz Impfung – wir wieder so leben können wie vor Corona. Familientreffen, Reisen und so viele andere Lebensfreuden sind nun nicht mehr unbestraft möglich. Durch sämtliche Anweisungen der Regierungen ist die Freiheit der Menschen massiv eingeschränkt, was alle sehr beängstigt. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Nach Corona kommt ganz sicher eine neue und bessere Welt mit Liebe, Frieden und Heilung von diesem Trauma.

Vanessa Halen über die Zukunft der Menschheit

In ihrem Buch CyberBeauty von 2006 hat die Autorin Vanessa Halen bereits die aktuelle Corona-Katastrophe beschrieben: Eine Virus-Pandemie wird die ganze Welt in einen schweren Notstand versetzen. Viele Menschen sollen sterben. Und es soll noch viel schlimmer kommen – wenn die Menschheit nicht endlich aus dem Alptraum aufwachen sollte. Macht, Gier, Neid, Egoismus, Missgunst und alle weiteren negativen Wesenheiten der Menschen treiben die ganze Welt in den Untergang. Corona ist nun die letzte Warnung an die gesamte Erdbevölkerung, um sich auf das wahre Menschsein zu besinnen und in einem friedlichen Miteinander zu leben. Dann, und nur dann, kann die Welt ein besserer Ort für alle sein mit Liebe, Frieden und Vernunft. Jeder Mensch hat es selbst in der Hand, ob er von der Sucht nach Mehr geheilt werden möchte, um ein vernünftigeres Leben zu führen. Die Bestseller-Autorin Vanessa Halen hat in ihren zahlreichen Ratgebern diesen Weg in ein besseres Leben genau beschrieben. Wer mehr über unsere Zukunft nach Corona erfahren möchte, der möge das Buch CyberBeauty lesen. Die nächsten Kapitel hier müssten lauten: Corona – Die lähmende Angst – Die Menschheit in Vollnarkose – Die unglaubliche Operation – Der große Zwischenfall – Das kollektive Erwachen – Die Welt im Schock – Das neue Leben. Wer Heilung an Körper, Geist und Seele sucht, der findet zum Beispiel außergewöhnliche Hilfe im Bestseller DIE OXY WUNDER MEDIZIN und in vielen weiteren Ratgebern. Wer nach der Wahrheit sucht, der wird sie finden: „Glaube nicht alles, was du siehst – dann wirst du alles sehen, was du glaubst.“

Mehr Infos über das Buch CYBER BEAUTY und kostenlos hier reinhören:

http://www.wellness-infoseite.de/meine-buecher/cyberbeauty/

Eine kostenlose Erklärung über die Wirkung, Anwendung und Heilkraft der HF-Therapie findet man auf Philognosie.net

https://www.philognosie.net/heilpraxis/hochfrequenztherapie-erklaerung-wirkung-plasmamedizin

Weitere Informationen über unsere Zukunft und die die wundervolle HF-Therapie, kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:

http://www.wellness-infoseite.de

Die OXY WUNDER MEDIZIN – Anwendungen von A-Z in Gesundheit, Schönheit und Wellness

Der BoD-Bestseller von Vanessa Halen

ISBN 978-3-7357-7809-3

96 Seiten – 12,90 Euro

Verlag:

Books on Demand

In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Telefon: 040-534335-0

Rezensionsexemplar: presse@bod.de

Kontakt und Presseanfragen: info@wellness-infoseite.de

Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher und Bestseller bei BoD:

Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)

BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)

Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)

CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)

Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)

Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)

Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)

Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)

Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)

Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)

Hautsache schön (ISBN 978-3-7528-4299-9)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PR-Info

Frau Vanessa Halen

c/o In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Deutschland

fon ..: 040-534335-0

web ..: https://www.bod.de/buchshop/hautsache-schoen-vanessa-halen-9783752842999

email : info@wellness-infoseite.de

Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher bei BoD:

Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)

BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)

Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)

CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)

Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)

Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)

Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)

Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)

Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)

Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)

Hautsache schön (ISBN 978-3-7528-4299-9)



Pressekontakt:

PR-Info

Frau Vanessa Halen

c/o In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

fon ..: 040-534335-0

web ..: https://www.bod.de/buchshop/hautsache-schoen-vanessa-halen-9783752842999

email : info@wellness-infoseite.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gold, Silber und Platin im Medizinbereich