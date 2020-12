Wellness-Infoseite hilft gegen Frust und Corona Wahn

Das Buch DIE OXY WUNDER MEDIZIN von Vanessa Halen hilft nicht nur bei Beschwerden und Krankheiten von A bis Z, sondern auch gegen den typischen Corona Frust.

Besonders jetzt in den Corona-Zeiten mit all den verwirrenden Nachrichten suchen die Menschen nach Hoffnung, Rückhalt und Unterstützung. Hilfe und Kraft in schwierigen Zeiten bietet die Wellness-Infoseite. Hier gibt die Bestseller-Autorin Vanessa Halen außergewöhnliche Ratschläge und Tipps rund und die Gesundheit, Schönheit und für ein besseres Leben. Wer sich einmal von dieser Corona-Welt im positiven Sinne etwas ablenken möchte, der sollte diese einzigartigen Tipps und Rezepte ausprobieren. Neben wertvollen Informationen hält Vanessa Halen noch weitere Geschenke für alle auf ihrer Homepage parat: ein informatives eMagazin und ein hilfreiches eBook stehen hier bereit. Absolut frei von Corona und selbstverständlich kostenlos.

Das Oxy Wunder als Hilfe für alle

Neben all diesen wertvollen Ratschlägen stellt die Autorin auf ihrer Website natürlich auch ihre Ratgeber rund um die Gesundheit und Schönheit vor. Auch diese kann jeder Besucher kostenlos probelesen. Wer in diesen schweren Zeiten auch mal gute Informationen erhalten möchte, der sollte die Website von Vanessa Halen besuchen oder ihre guten Ratgeber lesen. In ihrem Bestseller DIE OXY WUNDER MEDIZIN erfährt man zum Beispiel alles über die wundervolle Plasma-Medizin und wie jeder mit einem preiswerten HF-Stab alle möglichen Beschwerden und Krankheiten von A bis Z selbst behandeln kann. Wer ein besseres Leben führen möchte, der muss einfach nur die hilfreichen Ratschläge von Vanessa Halen lesen. Und wer noch ein gutes Weihnachtsgeschenk sucht, der findet in ihren Büchern die richtige Wahl.

Eine gute Video-Erklärung zur Behandlung mit einem HF-Plasmagerät findet man hier:

https://www.youtube.com/watch?v=hgCKdRSS3fM

Eine kostenlose Erklärung über die Wirkung, Anwendung und Heilkraft der HF-Therapie findet man auf Philognosie.net

https://www.philognosie.net/heilpraxis/hochfrequenztherapie-erklaerung-wirkung-plasmamedizin

Weitere Informationen über die wundervolle HF-Therapie, kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:

http://www.wellness-infoseite.de

Die OXY WUNDER MEDIZIN – Anwendungen von A-Z in Gesundheit, Schönheit und Wellness

Der BoD-Bestseller von Vanessa Halen

ISBN 978-3-7357-7809-3

96 Seiten – 12,90 Euro

Verlag:

Books on Demand

In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Telefon: 040-534335-0

Rezensionsexemplar: presse@bod.de

Kontakt und Presseanfragen: info@wellness-infoseite.de

Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher und Bestseller bei BoD:

Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)

BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)

Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)

CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)

Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)

Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)

Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)

Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)

Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)

Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)

Hautsache schön (ISBN 978-3-7528-4299-9)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PR-Info

Frau Vanessa Halen

c/o In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Deutschland

fon ..: 040-534335-0

web ..: https://www.bod.de/buchshop/hautsache-schoen-vanessa-halen-9783752842999

email : info@wellness-infoseite.de

Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher bei BoD:

Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)

BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)

Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)

CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)

Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)

Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)

Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)

Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)

Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)

Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)

Hautsache schön (ISBN 978-3-7528-4299-9)



Pressekontakt:

PR-Info

Frau Vanessa Halen

c/o In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

fon ..: 040-534335-0

web ..: https://www.bod.de/buchshop/hautsache-schoen-vanessa-halen-9783752842999

email : info@wellness-infoseite.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Goldbarren mit QR-Code