25 Jahre Ratgeber von Vanessa Halen – dann kam Corona

Corona hält die Welt in Atem. Seit 25 Jahren veröffentlicht die Autorin Vanessa Halen hilfreiche Ratgeber rund um die Medizin, Gesundheit und Schönheit – auch zum Thema Virusinfektionen.

Es war einmal: so könnte die Story von Vanessa Halen beginnen. Die Folgen nach einer schweren Sepsis im Jahr 1985 waren derart massiv, dass Ärzte der jungen Frau nicht helfen konnten. So machte sie in Eigenregie eine Ausbildung zur Heilpraktikerin, um ihr Leiden selbst behandeln zu können. Ihre eigenen Behandlungsmethoden waren dabei so effektiv, dass sie darüber ab 1995 ihre ersten Ratgeber schrieb. Mit dem Buch DIE NEUEN SCHLANK PUSHER landete sie dann sogar ihren ersten Bestseller, der 3 Wochen auf Platz 1 der Bestsellerliste rangierte. DIE NEUEN SCHÖNMACHER setzten dann ihren Erfolg fort. Inzwischen ist Vanessa Halen eine angesehene Autorin und hat mit ihren Ratgebern schon vielen Menschen geholfen.

Corona 2020 plagt die ganze Welt

Böse Zeiten. Böse Welt. Bereits im Jahr 2006 prognostizierte Vanessa die aktuelle Virus-Pandemie in ihrem außergewöhnlichen Zukunfts-Roman CYBER BEAUTY. Jetzt ist Corona tatsächlich grausame Wirklichkeit geworden und hält die ganze Welt in Atem. Aber auch für dieses weltweite Dilemma hat die Autorin wertvolle Ratschläge: in ihrem Bestseller DIE OXY WUNDER MEDIZIN erklärt Vanessa die hochwirksame Plasmamedizin, die erfolgreich gegen Bakterien, Pilze und Viren aller Art eingesetzt werden kann. Das Beste an diesem Ratgeber ist jedoch, dass jeder mit einem preisgünstigen HF-Plasmagerät diese wundervolle Medizin bei sich selbst erfolgreich anwenden kann. Zahlreiche Leserbewertungen bestätigen, dass dieser Ratgeber eine wertvolle Anleitung in Sachen Plasmamedizin für Gesundheit und Schönheit ist. Plasma ist die Zukunft der Medizin: für eine bessere und gesündere Welt, für EIN NEUES LEBEN – ebenfalls ein erfolgreicher Ratgeber von Vanessa Halen.

Eine gute Video-Erklärung zur Behandlung mit einem HF-Plasmagerät findet man hier:

https://www.youtube.com/watch?v=hgCKdRSS3fM

Eine kostenlose Erklärung über die Wirkung, Anwendung und Heilkraft der HF-Therapie findet man auf Philognosie.net

https://www.philognosie.net/heilpraxis/hochfrequenztherapie-erklaerung-wirkung-plasmamedizin

Weitere Informationen über die wundervolle HF-Therapie, kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:

http://www.wellness-infoseite.de

Die OXY WUNDER MEDIZIN – Anwendungen von A-Z in Gesundheit, Schönheit und Wellness

Der BoD-Bestseller von Vanessa Halen

ISBN 978-3-7357-7809-3

96 Seiten – 12,90 Euro

Verlag:

Books on Demand

In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Telefon: 040-534335-0

Rezensionsexemplar: presse@bod.de

Kontakt und Presseanfragen: info@wellness-infoseite.de

Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher und Bestseller bei BoD:

Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)

BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)

Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)

CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)

Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)

Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)

Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)

Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)

Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)

Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)

Hautsache schön (ISBN 978-3-7528-4299-9)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PR-Info

Frau Vanessa Halen

c/o In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Deutschland

fon ..: 040-534335-0

web ..: https://www.bod.de/buchshop/hautsache-schoen-vanessa-halen-9783752842999

email : info@wellness-infoseite.de

