CyberLink und Intel präsentieren On-Device Bildraten-Interpolation für flüssigere Videos mit PowerDirector

Taipei, Taiwan – 3. Dezember 2024:

CyberLink Corp., führender Anbieter digitaler Bearbeitungssoftware mit Künstlicher Intelligenz (KI), stellt die neuesten KI-Funktions-Updates für PowerDirector vor, seine preisgekrönte Videobearbeitungssoftware. Mit Intel® VPL und KI-gestützter Videobild-Interpolation können PowerDirector-Nutzer jetzt flüssigere 4K-Videos produzieren.

Durch Intel® VPL werden Bewegungen und Videodaten aus Videoaufnahmen mit modernsten KI-Algorithmen untersucht. Lücken in den Bildern werden erkannt, neue Bilder werden intelligent erstellt, so können PowerDirector-Nutzer Videos mit niedriger Bildrate ruckelfrei in Videos mit hoher Bildrate umwandeln. So kann zum Beispiel ein Video mit 24/30 Bildern pro Sekunde (frames per second, fps) bei aktivierter KI-Frame-Interpolation schnell in ein hochqualitatives 120-fps-Video umgewandelt werden.

Mit Intel® Core Ultra Prozessoren können Anwender die KI-gestützte Bild-Interpolation außerdem on-device nutzen. Die Edge-Fähigkeit der Funktion ermöglicht eine schnellere Interpolation von Videobildern ohne Cloud-Dienste und die damit verbundenen Kosten.

Vincent Lin, Präsident von CyberLink, unterstreicht die Bedeutung dieser neuen Funktion für die KI-Videobearbeitung: „CyberLink ist bestrebt, den Anwendern modernsten benutzerfreundliche Videobearbeitungsfunktionen zu bieten. Als erster unabhängiger Softwareanbieter, der die KI-gestützte Video-Frame-Interpolation von Intel® VPL integriert, eröffnen wir mit PowerDirector eine neue Ebene der Qualität der Bildraten-Konvertierung und mehr gestalterische Möglichkeiten.“

„Durch die Nutzung leistungsstarker Künstlicher Intelligenz geben Intel® und CyberLink Content-Erstellern ein Werkzeug an die Hand, mit dem herkömmliches Filmmaterial in beeindruckend flüssige und gestochen scharfe, interpolierte Videosequenzen umgewandelt wird“, erklärt Sudhir Tonse, VP, AI SW Engineering bei Intel.

Die KI-gestützte Bildraten-Interpolation ist eine von vielen PowerDirector-Funktionen, mit denen Anwender dank KI intuitiv und sehr effektiv professionelle Inhalte erstellen können.

Weitere Informationen über PowerDirector finden Sie hier.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CyberLink Corp.

Frau Lara Gerhard

Minquan Rd., Xindian Dist. 15F., No.

231 New Taipei City

Taiwan

fon ..: 05313873319

web ..: https://de.cyberlink.com

email : contact_pr_deu@cyberlink.com



Über CyberLink

CyberLink Corp. (5203.TW) wurde 1996 gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von Multimedia-Software und KI-Gesichtserkennungstechnologie. CyberLink deckt die Anforderungen der Konsum-, Geschäfts- und Bildungsmärkte mit einem breiten Sortiment von Lösungen ab, die die Erstellung digitaler Inhalte, Multimedia-Wiedergabe, Videokonferenzen, Live-Übertragungen, mobile Anwendungen und die Gesichtserkennung von KI umfassen. CyberLink hat mehrere hundert Millionen Exemplare seiner Multimedia-Software und Apps ausgeliefert, darunter den preisgekrönten PowerDirector, PhotoDirector und PowerDVD. Nach jahrelanger Forschung in den Bereichen künstliche Intelligenz und Gesichtserkennung hat CyberLink die FaceMe® Facial Recognition Engine entwickelt. FaceMe® basiert auf tiefgreifenden Lernalgorithmen und bietet die zuverlässige, hochpräzise und Echtzeit-Gesichtserkennung, die für AIoT-Anwendungen wie Smart Retail, Smart Security, Smart City und Smart Home von entscheidender Bedeutung ist. Weitere Informationen zu CyberLink auf der offiziellen Website unter https://de.cyberlink.com.

Pressekontakt:

Profil PR oHG

Herr Stefan Winter

Humboldtstraße 21

38106 Braunschweig

fon ..: 005313873319

email : s.winter@profil-pr.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

So verbesserst du dein Google Ranking und erreichst potenzielle Kunden So funktioniert Leistungsfähigkeit ohne Stress