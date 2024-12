Red Metal Resources erwirbt 100%ige Beteiligung an drei Mineral-Claim-Paketen mit Wasserstoffpotenzial in Ontario

VANCOUVER, BC, 3. DEZEMBER 2024 / IRW-Press / RED METAL RESOURCES LTD. (Red Metal oder das Unternehmen) (CSE: RMES, OTCPINK: RMESF, FWB: I660) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung (die Vereinbarung) mit einem unabhängigen Verkäufer abgeschlossen hat, um eine 100%ige Beteiligung an drei separaten Mineral-Claim-Paketen im Larder Lake Mining District in Ontario, an der Grenze zu Quebec unweit der Stadt Ville-Marie (Quebec), zu erwerben, die Potenzial für die Auffindung von Wasserstoff aufweisen.

Diese Claim-Blöcke setzen sich aus drei separaten Grundstückspaketen mit 149 Mineral Claims bzw. aus insgesamt etwa 3.246 Hektar Grundfläche zusammen. Grund für den Erwerb der Claims war ihre Nähe zu der jüngsten Wasserstoff-in-Boden-Entdeckung mit mehr als 1.000 ppm durch Quebec Innovative Materials Corp. (QIMC) im Gebiet Saint-Bruno-de-Guigues, die am 4. September 2024 gemeldet wurde. Sie weisen überdies ein ähnliches geologisches Milieu wie diese Entdeckung auf.

Diese Pressemeldung enthält Informationen über angrenzende Konzessionsgebiete, an denen das Unternehmen über keine Explorations- oder Bergbaurechte verfügt. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass Minerallagerstätten in angrenzenden Konzessionsgebieten nicht zwingend Rückschlüsse auf Minerallagerstätten in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77659/RMES_031224_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. 7 Mineral-Claim-Blöcke von RMES in Ontario und Quebec unweit der jüngsten Wasserstoffentdeckung

Red Metals Gesamtportfolio an Claim-Blöcken in diesem äußerst höffigen Entdeckungsgebiet umfasst nun sieben separate Pakete, die 172 Mineral Claims mit einer Fläche von insgesamt über 4.546 Hektar im Norden, Nordosten und Südwesten der Wasserstoff-in-Boden-Entdeckung in einer Probenahme von QIMC sowie eine ähnliche Geologie im Westen von Ontario abdecken. Diese Claim-Blöcke grenzen an drei Seiten an die Liegenschaft von Quebec Innovative Materials Corp. und erfassen mögliche Erweiterungen in mehrere Richtungen. Das Rohstoff- und Forstministerium der Provinz Quebec und das Bergbauministerium der Provinz Ontario haben bislang 164 der 172 Claims genehmigt.

Im Firstbrook Township in Ontario lagern dokumentierte Vorkommen von Kupfer, Blei, Kobalt, Silber und Kimberlit. Das Gebiet verfügt über eine hervorragende Infrastruktur, einschließlich Stromversorgung und einfachem Straßenzugang.

Geologischer oder weißer Wasserstoff bietet eine saubere, erneuerbare und potenziell reichlich vorhandene Energiequelle mit einer Reihe von ökologischen und wirtschaftlichen Vorteilen. Wasserstoff ist angesichts seiner kohlenstofffreien Beschaffenheit, seiner hohen Energiedichte und seiner Kompatibilität mit bestehender Infrastruktur eine vielversprechende Lösung für die Deckung des künftigen Energiebedarfs und die Erreichung der globalen Klimaziele.

Caitlin Jeffs, President und CEO von Red Metal Resources, erklärte: Wir haben unser bestehendes Portfolio an Claim-Blöcken neben dem Grundbesitz von QIMC in Quebec um ein bedeutendes und äußerst potenzialreiches Paket von drei zusätzlichen Claim-Blöcken in Ontario ergänzt. Red Metal ist aktiv mit der Planung eines umfangreichen Explorationsprogramms bei seinen Claims in Quebec und Ontario – unter anderem direkt neben der jüngsten Wasserstoffentdeckung von QIMC – befasst. Diese neuen Claims in Ontario erhöhen unsere Präsenz in diesem spannenden Entdeckungsgebiet und unterstreichen das Potenzial für neue Entdeckungen von Wasserstoff sowie von Basis- und Edelmetallen. Zugleich setzen wir den Ausbau unseres Kupfer-/Goldkonzessionsgebiets Carrizal in der chilenischen Cordillera fort.

Red Metal Resources plant ein erstes Explorationsprogramm, das unter anderem folgende Arbeiten umfassen könnte:

– Gasprobenahmen aus dem Boden und Unterwassermessungen im Timiskaming Lake. Diese Messungen können zur Lokalisierung von Entgasungszonen, welche mit Verwerfungen im Bereich der Schubklüftung Timiskaming in Verbindung stehen, beitragen.

– Geophysikalische Untersuchungen mittels Gravimetrie und Audiomagnetotellurik (AMT) zur Bewertung von Schwankungen in der Mächtigkeit der örtlichen Sedimentablagerungen (Schwerkraftsenken) über dem archaischen Grundgebirge. Die AMT-Daten dienen zur Orientierung bei der Lokalisierung von grabenbezogenen Verwerfungen im Gebiet von St-Bruno-de-Guigue, die von Sedimentgestein aus dem Quartär überlagert sind.

– Regionale Gasmessungen mittels Fernerkundung zur Ermittlung spezifischer Ziele zur Bereitstellung nützlicher Fernerkundungsdaten für die Wasserstoff- und Heliumexploration.

– Die Felderkundungen können durchgeführt werden, da über Hauptstraßen und Asphaltschnellstraßen Zugang zu den Konzessionsgebieten besteht.

Das Unternehmen prüft derzeit regionale geologische Daten, um die Bewertung potenzieller zusätzlicher Akquisitionen in der unmittelbaren Umgebung sowie die Erarbeitung eines ersten Explorationsplans zu unterstützen; weitere Einzelheiten werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Bedingungen der Vereinbarung

Im Rahmen der Vereinbarung über den Erwerb einer 100%-Beteiligung an 149 Mineral Claims hat sich das Unternehmen bereit erklärt, einen Betrag von 8.000 $ zu zahlen und bis zu 2,25 Millionen Stammaktien des Unternehmens zu begeben. Die potenziellen künftigen Einnahmen sind nicht mit einer Royalty belegt. Der Erwerb des Konzessionsgebiets durch das Unternehmen unterliegt noch den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des zufriedenstellenden Abschlusses einer Due-Diligence-Prüfung durch das Unternehmen und der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange (falls erforderlich), und soll in Kürze abgeschlossen werden. Die Stammaktien, die im Zusammenhang mit der Vereinbarung begeben werden, sind im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine viermonatige Haltefrist gebunden.

Qualifizierte Sachverständige

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Caitlin Jeffs, P. Geo., einer qualifizierten Sachverständigen (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Über Red Metal Resources Ltd.

Red Metal Resources ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von sauberen Energie- und strategischen Mineralprojekten ein Wachstum erzielen will. Das aktuelle Portfolio des Unternehmens umfasst die zu 100 % unternehmenseigenen Claims Ville Marie in der kanadischen Provinz Quebec sowie die chilenischen Projekte des Unternehmens, die sich im ertragreichen Eisenoxid-Kupfer-Gold-(IOCG)-Gürtel entlang der chilenischen Cordillera de la Costa befinden. Red Metal notiert an der Canadian Securities Exchange unter dem Börsenkürzel RMES, im alternativen Trading-System von OTC Link sowie im OTC Pink-Markt unter dem Börsensymbol RMESF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenticker I660.

Weitere Informationen finden Sie unter www.redmetalresources.com

Kontakt:

Red Metal Resources Ltd.

Caitlin Jeffs, President & CEO

1-866-907-5403

invest@redmetalresources.com

www.redmetalresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen – Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Red Metal stellt zukunftsgerichtete Aussagen bereit, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Pläne in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen unterliegen naturgemäß Risiken und Unsicherheiten, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und die die Möglichkeit beinhalten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen möglicherweise nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die Fähigkeit, angemessene Finanzmittel aufzubringen, der Erhalt der erforderlichen Genehmigungen sowie die Risiken und Unwägbarkeiten, die in den öffentlichen Einreichungen von Red Metal unter seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca identifiziert und gemeldet wurden. Obwohl Red Metal versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Red Metal lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

