Red Metal Resources schließt endgültige Vereinbarung über den Erwerb sämtlicher Anteile an einem Mineral-Claim-Paket in Ville Marie (Quebec), das an das kürzlich entdeckte Wasserstoffvorkommen angrenzt, ab

VANCOUVER, BC, 30. OKTOBER 2024 / IRW-Press / RED METAL RESOURCES LTD. (Red Metal oder das Unternehmen) (CSE: RMES, OTCPINK: RMESF, FWB: I660) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Due-Diligence-Prüfung abgeschlossen und eine endgültige Vereinbarung (die Vereinbarung) mit einem unabhängigen Verkäufer abgeschlossen hat, um eine 100%ige Beteiligung an drei separaten Paketen von Mineralkonzessionen und beantragten Mineralkonzessionen zu erwerben, die unmittelbar an jenes Gebiet grenzen, wo die Firma Quebec Innovative Materials Corp. (QIMC) laut ihrer Pressemeldung vom 4. September 2024 zuletzt auf eine Wasserstoffprobe mit über 1.000 ppm gestoßen ist. Diese Mineralkonzessionen befinden sich im Bereich der Formation Timiscaming Graben, rund 15 km nördlich der Stadt Ville Marie (Quebec). Sie liegen zwischen zwei größeren Bergbaustädten und sind auf dem Straßenweg (Route 101) erreichbar.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise Informationen über angrenzende Konzessionsgebiete, an denen das Unternehmen über keine Explorations- oder Bergbaurechte verfügt. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass Minerallagerstätten in angrenzenden Konzessionsgebieten nicht zwingend Rückschlüsse auf Minerallagerstätten in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Caitlin Jeffs, President und CEO von Red Metal Resources, erklärte: Wir haben den Erwerb dieser höffigen Mineralkonzessionen abgeschlossen und evaluieren derzeit aktiv weitere Akquisitionen in diesem Gebiet. Red Metal plant aktiv ein erstes umfassendes Explorationsprogramm direkt neben dem kürzlich entdeckten Wasserstoffvorkommen von QIMC. Dieses neue Konzessionsgebiet stellt eine aufregende Möglichkeit dar, unser Portfolio im Bereich der sauberen Energie auszubauen, während wir unsere Kupfer-/Goldkonzession Carrizal in der chilenischen Cordillera weiter vorantreiben.

Red Metal Resources plant ein erstes Explorationsprogramm, das unter anderem Folgendes umfassen könnte:

– Künstliche Intelligenz und Zielkartierungsalgorithmen, die unter Bezugnahme auf die bekannten Wasserstoffvorkommen eine Abgrenzung von Zielgebieten mit einer ähnlichen spektralen Reaktion wie der Bereich mit QIMCs Wasserstofffunden ermöglichen.

– Gasprobenahmen aus dem Boden und Unterwassermessungen im Timiskaming Lake. Diese Messungen können zur Lokalisierung von Entgasungszonen, welche mit Verwerfungen im Bereich der Schubklüftung Timiskaming in Verbindung stehen, beitragen.

– Geophysikalische Untersuchungen mittels Gravimetrie und Audiomagnetotellurik (AMT) zur Bewertung von Schwankungen in der Mächtigkeit der örtlichen Sedimentablagerungen (Schwerkraftsenken) über dem archaischen Grundgebirge. Die AMT-Daten dienen zur Orientierung bei der Lokalisierung von grabenbezogenen Verwerfungen im Gebiet von St-Bruno-de-Guigue, die von Sedimentgestein aus dem Quartär überlagert sind.

– Regionale Gasmessungen mittels Fernerkundung zur Ermittlung spezifischer Ziele zur Bereitstellung nützlicher Fernerkundungsdaten für die Wasserstoff- und Heliumexploration.

– Die Felderkundungen können in erster Linie im Gemeindegebiet von St-Bruno-de-Guigues stattfinden.

Das Unternehmen prüft derzeit regionale geologische Daten, um die Bewertung potenzieller zusätzlicher Akquisitionen in der unmittelbaren Umgebung sowie die Erarbeitung eines ersten Explorationsplans zu unterstützen; weitere Einzelheiten werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77295/RMES_301024_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Karte der Konzessionen in der Region (RMES in Rot umrandet)

Das Konzessionsgebiet setzt sich aus drei separaten Grundstückspaketen mit 19 Parzellen bzw. insgesamt mehr als 1.100 Hektar Grundfläche zusammen und erstreckt sich nördlich, nordöstlich und südwestlich der von QIMC aufgefundenen Wasserstoffproben. Diese Konzessionen grenzen an drei Seiten an die Liegenschaft von Quebec Innovative Materials Corp. und decken mögliche Erweiterungen in mehrere Richtungen ab. Das Rohstoff- und Forstministerium der Provinz Quebec hat bislang 11 der 19 Parzellen genehmigt.

Bedingungen der Vereinbarung

Im Rahmen der Vereinbarung über den Erwerb einer 100%-Beteiligung an 19 Mineralkonzessionen hat sich das Unternehmen bereit erklärt, einen Betrag von 5.000 $ plus GST (Waren- und Dienstleistungssteuer) zu zahlen und bis zu 1,6 Millionen Stammaktien des Unternehmens zu begeben. Das Rohstoff- und Forstministerium der Provinz Quebec hat bislang 11 der 19 beantragten Konzessionen genehmigt und das Unternehmen wird nach Abschluss des Erwerbs von 11 genehmigten Konzessionen 1.100.000 Aktien begeben. Die restlichen 500.000 Aktien werden ausgegeben, sobald die verbleibenden acht Konzessionsanträge genehmigt worden sind. Die potenziellen künftigen Einnahmen sind nicht mit einer Royalty belegt. Der Erwerb des Konzessionsgebiet durch das Unternehmen unterliegt noch den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des zufriedenstellenden Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung durch das Unternehmen und der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange (falls erforderlich), und soll in Kürze abgeschlossen werden. Die Stammaktien, die im Zusammenhang mit der Vereinbarung begeben werden, sind im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine viermonatige Haltefrist gebunden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77295/RMES_301024_DEPRcom.002.png

Abbildung 2. Lageplan der Claims

Market-Maker

Ferner freut sich Red Metal bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Venture Liquidity Providers Inc. (VLP) als Market-Maker unter Vertrag genommen hat, um die Aufrechterhaltung eines geordneten Handelsmarktes für die Stammaktien des Unternehmens zu unterstützen. VLP wird die Market-Making-Leistungen über einen registrierten Broker, W.D. Latimer Co. Ltd., in Übereinstimmung mit den Richtlinien der CSE und anderen geltenden Gesetzen umsetzen.

Als Gegenleistung für die von VLP erbrachten Dienstleistungen hat das Unternehmen zugestimmt, VLP ab dem 1. November 2024 für eine anfängliche Laufzeit von drei Monaten monatlich 5.000 $ zu zahlen. Nach der anfänglichen Laufzeit verlängert sich der Vertrag um jeweils einen Monat, kann jedoch jederzeit von beiden Parteien gekündigt werden. Das Unternehmen und VLP stehen in keinem Abhängigkeitsverhältnis zueinander, und VLP verfügt über keine direkte oder indirekte Beteiligung am Unternehmen oder seinen Wertpapieren. Die finanziellen Mittel und Aktien, die für die Market-Making-Dienstleistungen erforderlich sind, werden von W.D. Latimer zur Verfügung gestellt. Das vom Unternehmen an VLP gezahlte Honorar bezieht sich ausschließlich auf Dienstleistungen, und der Vertrag enthält keine Leistungsfaktoren. VLP wird keine Aktien oder Optionen als Vergütung erhalten.

VLP ist ein spezialisiertes Beratungsunternehmen mit Sitz in Toronto, das eine Vielzahl von Dienstleistungen mit besonderem Fokus auf an der CSE notierte Emittenten anbietet. JC Cunningham, CEO von VLP, kann telefonisch unter (416) 891-4349 oder per E-Mail unter info@vlpinc.net erreicht werden.

Über Red Metal Resources Ltd.

Red Metal Resources ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von sauberen Energie- und strategischen Mineralprojekten ein Wachstum erzielen will. Das aktuelle Portfolio des Unternehmens umfasst die zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionen Ville Marie in der kanadischen Provinz Quebec sowie die chilenischen Projekte des Unternehmens, die sich im ertragreichen Eisenoxid-Kupfer-Gold-(IOCG)-Gürtel entlang der chilenischen Cordillera de la Costa befinden. Red Metal notiert an der Canadian Securities Exchange unter dem Börsenkürzel RMES, im alternativen Trading-System von OTC Link sowie im OTC Pink-Markt unter dem Börsensymbol RMESF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenticker I660.

Weitere Informationen finden Sie unter www.redmetalresources.com

Kontakt:

Red Metal Resources Ltd.

Caitlin Jeffs, President & CEO

1-866-907-5403

invest@redmetalresources.com

www.redmetalresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen – Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Red Metal stellt zukunftsgerichtete Aussagen bereit, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Pläne in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen unterliegen naturgemäß Risiken und Unsicherheiten, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und die die Möglichkeit beinhalten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen möglicherweise nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die Fähigkeit, angemessene Finanzmittel aufzubringen, der Erhalt der erforderlichen Genehmigungen sowie die Risiken und Unwägbarkeiten, die in den öffentlichen Einreichungen von Red Metal unter seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca identifiziert und gemeldet wurden. Obwohl Red Metal versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Red Metal lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Red Metal Resources Ltd.

Michael Thompson, P.Geo

102-278 Bay St.

P7B 1R8 Thunder Bay, ON

Kanada

email : invest@redmetalresources.com

Pressekontakt:

Red Metal Resources Ltd.

Michael Thompson, P.Geo

102-278 Bay St.

P7B 1R8 Thunder Bay, ON

email : invest@redmetalresources.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

