Die größten Goldbarren der Welt

In Dubai sind Superlative an der Tagesordnung. Nun wurde dort ein Goldbarren mit einem Gewicht von 300 Kilogramm produziert.

Ein Blick vom höchsten Gebäude der Erde, dem Burj Khalifa, ist ein Erlebnis. Nicht minder schön dürfte der Anblick des 300-Kilogramm-Goldbarrens sein. Mit 250 Kilogramm hielt bisher ein Goldbarren aus Japan den Rekord. Der „Dubai-Barren“ besteht aus 9600 Feinunzen Gold, damit aus 24 Good Delivery-Goldbarren (zu je 400 Unzen Gold) und ist rund 25 Millionen US-Dollar wert. Nach 19 Jahren wurde Japan somit vom Thron gestoßen. Die 24 Goldbarren wurden in einen großen Tiegel gelegt, das Gold wurde erhitzt auf 1.064 Grad Celsius, es schmolz und kühlte ab und so entstand der neue riesige Goldbarren, Reinheit 99,99 Prozent. Nun liegt er in einer Vitrine. Der nun zweitplatzierte größte Goldbarren der Welt wurde 2005 in Japan hergestellt und befindet sich im Toi Gold Mine Museum in Toi.

Bereits im Jahr 2000 konnte Japan mit einem 200-Kilogramm-Goldbarren den ersten Platz erringen. Dann entstand in 2004 in Taiwan ein 220-Kilogramm-Goldbarren, damals der Platz eins in der Hitliste der größten Goldbarren. Dafür musste sich die Bezirksregierung von Taipeh Gold von der taiwanesischen Zentralbank leihen. Für den Transport waren acht starke Männer verantwortlich. Dieser internationale Wettbewerb zeigt die Bedeutung des Goldmarktes auf. Die Goldmärkte Japan und Taiwan wurden nun von Dubai überholt. Der Goldmarkt Dubai wächst und gewinnt global an Dominanz. Spannend, wann der Rekord Dubais gebrochen werden wird. Wenn überhaupt, denn Dubai ist reich. Anders als Japan oder Taiwan, die ihre Rekord-Goldbarren in Museen ausstellen, soll der Dubai-Goldbarren seinen Weg in die Hauptstädte der Goldmärkte der Welt finden und so Dubais Wunsch den eigenen Goldmarkt noch mehr zu stärken, zeigen.

Gold kommt aus den Goldminen, beispielsweise aus den Liegenschaften von Fortuna Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining-inc/ . Die Projekte liegen in Mexiko, zudem in Peru, Burkina Faso, Argentinien und in der Elfenbeinküste. Für das laufende Jahr wird mit einer Produktion von rund 450.000 Unzen Goldäquivalent gerechnet.

Calibre Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/calibre-mining-corp/ – besitzt Minen in den USA und Nicaragua und gehört zu den mittelgroßen Goldproduzenten und ist zudem schuldenfrei. Für das Gesamtjahr 2024 wird eine Goldproduktion von rund 240.000 Unzen erwartet.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Calibre Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/ -) und Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tabubruch: Workshop Yoni und Schönheit