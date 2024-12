Tabubruch: Workshop Yoni und Schönheit

Der Workshop „Yoni & Schönheit“ lädt Frauen dazu ein, sich selbst in ihrer Vielfalt zu feiern, Tabus zu brechen und die eigene Schönheit ohne gesellschaftliche Normen zu entdecken.

Interviewer: Guten Abend, Susana. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um über Ihren neuen Workshop „Yoni & Schönheit“ zu sprechen. Können Sie uns erzählen, worum es in diesem Workshop geht?

Susana: Sehr gerne. Der Workshop „Yoni & Schönheit“ ist eine Reise zur Selbsterkenntnis, Akzeptanz und zum positiven Körpergefühl. Es geht darum, die eigene Yonis als Teil der eigenen Schönheit zu feiern und sich von gesellschaftlichen Normen zu lösen, die oft ein einseitiges und unrealistisches Bild von weiblicher Schönheit vermitteln. Wir arbeiten in verschiedenen Übungen daran, die eigene Körperwahrnehmung zu stärken und uns liebevoll anzunehmen.

Interviewer: Das klingt sehr inspirierend. Wie sind die Reaktionen der Teilnehmerinnen auf dieses Thema, das oft als Tabu betrachtet wird?

Susana: Die Reaktionen sind überwältigend positiv. Viele Frauen haben zum ersten Mal die Gelegenheit, ihre Yoni ohne Scham zu betrachten und zu akzeptieren. Gerade die Überwindung solcher Tabus führt oft zu tiefen emotionalen Erfahrungen und Momenten der Befreiung. Es ist ein geschützter Raum, in dem wir lernen, dass Vielfalt normal ist und jede Yoni einzigartig und schön ist. Es ist sehr berührend, wenn Teilnehmerinnen erkennen, dass sie schon immer „genug“ waren.

Interviewer: Wie verläuft der Workshop? Gibt es bestimmte Übungen, die Ihnen besonders wichtig sind?

Susana: Ja, definitiv. Der Workshop ist in drei Hauptteile gegliedert: „Schönheit und Werte“, „Schönheit als Gefühl“ und „Schönheit und Yoni“. Jede Einheit beginnt mit einer Übung, z. B. mit einer Meditation, die hilft, sich mit sich selbst zu verbinden, oder mit einer Spiegelübung, bei der jede Teilnehmerin ihre Yoni in einem Spiegel betrachtet – ganz ohne Bewertung. Die Spiegelübung führe ich zu Hause durch, um den Teilnehmerinnen einen intimen und persönlichen Raum zu geben. Diese Übungen sind wichtig, um das Verständnis für den eigenen Körper zu fördern und schädliche, gesellschaftlich geprägte Glaubenssätze zu hinterfragen.

Interviewer: Welche Rückmeldungen bekommen Sie von den Teilnehmerinnen, nachdem sie den Workshop besucht haben?

Susana: Viele Teilnehmerinnen berichten, dass sie durch den Workshop ein völlig neues Verhältnis zu sich selbst und zu ihrer Weiblichkeit entwickelt haben. Eine Frau sagte mir zum Beispiel, dass sie zum ersten Mal ihre Yoni nicht mit Scham, sondern mit Stolz betrachtet hat. Eine andere Teilnehmerin hat erzählt, dass sie nun bewusster mit sich selbst umgeht, sich schöner fühlt und sich weniger von gesellschaftlichen Normen unter Druck setzen lässt. Das sind natürlich sehr bewegende Rückmeldungen.

Interviewer: Wie kam es dazu, dass Sie diesen Workshop ins Leben gerufen haben?

Susana: Der Impuls kam während meiner eigenen Reise zur Selbstakzeptanz. In einer Lebenskrise 2018 habe ich meine wahre Berufung gefunden und gemerkt, wie wichtig Berührung und Selbstannahme sind. Als Berührungskünstlerin und Therapeutin begleite ich Menschen in verschiedenen Lebensbereichen, und ich habe immer wieder gesehen, wie sehr Frauen unter unrealistischen Erwartungen leiden. Ich wollte einen Raum schaffen, in dem Frauen lernen können, sich so zu akzeptieren, wie sie sind – in all ihrer Vielfalt und Schönheit.

Interviewer: Das klingt sehr wichtig und wertvoll. Was nehmen die Teilnehmerinnen am Ende des Workshops mit?

Susana: Jede Teilnehmerin nimmt eine neue Perspektive auf sich selbst mit. Wir beenden den Workshop mit einer Meditation und einem kleinen Ritual, bei dem jede Frau ein Wort oder eine Qualität auswählt, die sie in Zukunft stärken möchte, wie zum Beispiel „Stärke“, „Schönheit“ oder „Ruhe“. Außerdem bekommen die Teilnehmerinnen Hausaufgaben mit, wie zum Beispiel ein „Tagebuch der Selbstakzeptanz“ zu führen, um die Verbindung zu sich selbst weiter zu vertiefen.

Interviewer: Vielen Dank, Susana, dass Sie uns diesen Einblick in Ihren Workshop gegeben haben. Wo können Interessierte mehr Informationen finden?

Susana: Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Weitere Informationen gibt es auf meiner Website www.touchedbysusana.com oder auf www.tempelnacht.ch. Dort findet man auch meine anderen Angebote wie den Podcast „Tempelgeflüster“ und die Achtsamkeitsboxen. Ich freue mich, wenn sich noch mehr Frauen auf diese Reise begeben.

Interviewer: Das klingt sehr inspirierend. Vielen Dank, Susana, und weiterhin viel Erfolg!

Susana: Vielen Dank, es war mir eine Freude.

