Osisko gibt ausgewählte Asset-Updates

Montréal, 2. Dezember, 2024 – Osisko Gold Royalties Ltd (das „Unternehmen“ oder „Osisko“) (OR: TSX & NYSE) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/ – freut sich, einige ausgewählte Asset-Updates bekannt zu geben. Alle Geldbeträge in diesem Update sind in kanadischen Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben.

Jason Attew, President & CEO von Osisko, kommentierte: „Während wir uns auf die Zielgerade des Jahres 2024 zubewegen, werden auf Osiskos hochwertiger Anlagenbasis dank der anhaltenden harten Arbeit und des Engagements unserer Betriebspartner weiterhin positive Fortschritte erzielt. Diese Errungenschaften bringen Osisko und seinen Aktionären weiterhin zusätzlichen Wert, vor allem durch die Untermauerung des kurz- bis mittelfristigen Wachstumsprofils der Goldäquivalentunzenlieferungen des Unternehmens. Osiskos prognostizierter Wachstumskurs ist nach wie vor führend im Vergleich zu anderen Unternehmen und beruht auf Vermögenswerten, die kein bedingtes Kapital auf dem Weg dorthin erfordern; mit anderen Worten, unsere fünfjährigen Wachstumsaussichten sind bereits vollständig gekauft und bezahlt.“

ASSET-UPDATES

Mantos Blancos (betrieben von Capstone Copper Corp.)

Am 31. Oktober, 2024, gab Capstone Copper Corp. („Capstone“) ein Update zu seiner Mine Mantos Blancos in der Region Antofagasta in Chile. Im Juli 2024 wurde ein erfolgreicher zweiwöchiger geplanter Stillstand abgeschlossen, der die Installation eines neuen Auffangtanks und zusätzlicher Pumpen im Abraumbereich beinhaltete. Mit diesen Investitionen wurden die festgestellten Mängel behoben, die das nachhaltige Erreichen der Durchsatzkapazität von 20.000 Tonnen pro Tag (tpd“) des Sulfidkonzentrators der Anlage verhinderten. Nach dem Hochfahren der Anlage im August meldete Capstone, dass der Erzdurchsatz bis zum Ende des dritten Quartals 2024 durchschnittlich 18.062 Tonnen pro Tag betrug, wobei der Anlagendurchsatz die Nennkapazität von 20.000 Tonnen pro Tag an 23 separaten Betriebstagen erreichte oder übertraf (Stand: 30. September , 2024). Capstone meldete anschließend, dass der durchschnittliche Tagesdurchsatz bei Mantos Blancos im Oktober 2024 bei 18.481 tpd lag und dass der Anlagendurchsatz vom 1. November bis zum 16. November , 2024, im Durchschnitt über 20.000 tpd lag. Die Gesamtvariabilität des Mahlprozesses wurde erheblich reduziert und es wird ein gleichbleibend höherer Durchsatz im vierten Quartal 2024 und darüber hinaus erwartet.

Darüber hinaus weist Capstone weiterhin auf das Potenzial für eine Phase-II-Erweiterung bei Mantos Blancos in den nächsten Jahren hin. Eine Machbarkeitsstudie, die eine Erhöhung des Durchsatzes auf mindestens 27.000 Tonnen pro Tag vorsieht, wird gegen Ende 2025 erwartet.

Osisko besitzt über sein hundertprozentiges Tochterunternehmen Osisko Bermuda Limited („Osisko Bermuda“) einen Silberfluss auf Mantos Blancos. Im Rahmen des Stream-Abkommens wird Osisko Bermuda 100 % des zahlbaren Silbers, das bei Mantos Blancos produziert wird, bis zur Lieferung von 19,3 Millionen Unzen und danach 40 % des zahlbaren Silbers für die verbleibende Lebensdauer der Mine („LOM“) erwerben.

Island Gold District (betrieben von Alamos Gold Inc.)

Am 12. September, 2024, gab Alamos Gold Inc. („Alamos“) eine aktualisierte dreijährige Produktions- und Betriebsprognose bekannt, die die vor kurzem abgeschlossene Akquisition der Mine und Mühle Magino („Magino“), die nun Teil des Island Gold District von Alamos ist, beinhaltet. Alamos gibt 40 Millionen US$ aus, um die neu erworbene Mühle Magino bis 2026 auf 12.400 Tonnen pro Tag zu erweitern. Dies wird sowohl das Erz von Magino als auch die erhöhte Produktion der Goldmine Island (Island Gold“) nach Abschluss der Phase-3+-Erweiterung bei Island Gold in der ersten Hälfte des Jahres 2026 aufnehmen. Die Phase 3+ Erweiterung beinhaltet einen neuen Schacht, der die Untertageproduktion von Island Gold auf mindestens 2.400 Tonnen pro Tag steigern soll. Am 4. November, 2024, meldete Alamos, dass es davon ausgeht, bis Mitte 2025 einen LOM-Plan für den Distrikt Island Gold abzuschließen, gefolgt von einer Erweiterungsstudie für den Distrikt Island Gold bis zum vierten Quartal 2025.

Alamos erwägt nun auch eine weitere Erweiterung des Island Gold District in der Zukunft, die die Produktion des Untertagebetriebs über die bereits laufende Phase 3+ hinaus steigern könnte. Laut Alamos wird eine weitere Erweiterung der Mühle Magino auf 15.000 bis 20.000 Tagestonnen evaluiert, einschließlich einer möglichen Erhöhung des Untertagedurchsatzes, der von Island Gold über die derzeit geplanten 2.400 Tagestonnen hinaus bezogen wird.

Schließlich wird der Zusammenschluss von Island Gold und Magino auch weiterhin die bisher unmöglichen Explorationsinitiativen erleichtern, wobei Alamos das Potenzial sieht, den Tagebau von Magino nach Osten zu erweitern, der bisher durch die Grenze zwischen den beiden getrennt besessenen Grundstücken eingeschränkt war; die Bohrungen sind bereits im Gange.

Osisko besitzt eine Lizenzgebühr von 1,38 bis 3,0 % für die Netto-Schmelzrendite (NSR“) der Goldmine Island. Da der Bezirk nun vollständig konsolidiert ist, wird der erweiterte und beschleunigte Minenplan der Phase 3+ bei Island Gold voraussichtlich einen größeren Anteil der Produktion in Richtung der 2 %- und 3 %-NSR-Lizenzgebühren von Osisko verlagern, die zu einem früheren Zeitpunkt im Minenplan festgelegt wurden, im Gegensatz zu dem Mineralinventar, das von Osiskos aktueller 1,38 %-NSR-Lizenzgebühr abgedeckt wird. Ein kleiner Teil der östlichen Begrenzung der Grube Magino ist auch durch die 3,0 %ige NSR-Lizenzgebühr im Besitz von Osisko abgedeckt.

Bergwerk Éléonore (betrieben von Newmont Corp.)

Am 25. November, 2024, gab Newmont Corp. („Newmont“) bekannt, dass es sich mit Dhilmar Ltd („Dhilmar“) auf den Verkauf seines Betriebs Éléonore in Nord-Quebec, Kanada, zu einem Preis von 795 Millionen US$ in bar geeinigt hat. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2025 erwartet, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Dhilmar ist ein neu gegründetes, privates Bergbauunternehmen mit Sitz in Großbritannien. Das Unternehmen wird von seinem CEO und Geschäftsführer Alexander Ramlie geleitet und von Vorstandsmitgliedern mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bergbau bei einer Reihe von Rohstoffen und im Über- und Untertagebetrieb unterstützt. Herr Ramlie und sein Team arbeiteten 2016 eng mit Newmont zusammen, um die Kupfer-Gold-Mine Batu Hijau in Indonesien im Auftrag von PT Amman Mineral Internasional Tbk zu erwerben.

Osisko hat eine NSR-Lizenzgebühr von 2,2 bis 3,5 % auf Éléonore, die in Abhängigkeit von der Produktion gestaffelt ist. Die Lizenzgebühr beginnt bei 2,0 % für die ersten 3,0 Millionen Unzen Gold und erhöht sich danach um 0,25 % pro Million produzierter Unzen. Wenn der Spot-Goldpreis 500 US$ pro Unze übersteigt, wird der Satz mit 1,1 multipliziert. Der Höchstsatz ist auf 3,5 % begrenzt. Bis zum 31. Oktober, 2024 hat Éléonore mehr als 2,46 Millionen Unzen Gold produziert, woraus sich ein aktueller NSR-Lizenzgebührensatz von 2,2 % ergibt.

Seabee Mine (betrieben von SSR Mining Inc.)

Am 6. November, 2024, gab SSR Mining Inc. („SSR Mining“) bekannt, dass die Goldproduktion von Seabee im dritten Quartal 2024 10.252 Unzen betrug, was auf die vorübergehende Unterbrechung des Betriebs bei Seabee aufgrund von Waldbränden zurückzuführen ist. Nach der vorübergehenden Unterbrechung durften die Mitarbeiter am 23. September, 2024 zum Standort zurückkehren, um mit der Reparatur der durch die Brände beschädigten Nebenanlagen, einschließlich Strommasten, Rohrleitungen und Explorationsausrüstung, zu beginnen. Der Betrieb bei Seabee wurde am 11. Oktober 2024 wieder vollständig aufgenommen. Infolgedessen liegt die Produktionsprognose für das Gesamtjahr 2024 für Seabee nun bei 65.000 bis 70.000 Unzen Gold (zuvor 75.000 bis 85.000 Unzen Gold).

Osisko besitzt eine NSR-Lizenzgebühr von 3,0 % auf Seabee, einschließlich der Explorationsziele Santoy, Porky und Shane.

Namdini-Goldmine (betrieben von Cardinal Namdini Mining Ltd., einer Tochtergesellschaft im Mehrheitsbesitz von Shandong Gold Mining Co Ltd.)

Am 8. November, 2024, veranstaltete Cardinal Namdini Mining Ltd. („Cardinal Namdini“) eine Inbetriebnahmezeremonie für die Namdini Goldmine in Ghana veranstaltet. Cardinal Namdini bekräftigte, dass es sich verpflichtet hat, ein führendes Unternehmen im nachhaltigen Bergbau zu werden. Die Veranstaltung wurde durch die Anwesenheit zahlreicher geschätzter Gäste geehrt, darunter: S.E. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Präsident der Republik Ghana; S.E. Tong Defa, Außerordentlicher und Bevollmächtigter Botschafter der Volksrepublik China in Ghana; Herr Han Yaodong, CEO der Shandong Gold Group; Kugbilsong Nanlebeglang, Paramount Chief des Talensi Traditional Area; und Hon. Samuel A. Jinapor, Ghana Minister for Lands & Natural Resources. Im Anschluss an das Update zur Inbetriebnahme wurde am 11. November, 2024, bekannt gegeben, dass das erste Gold bei Namdini gegossen wird.

Namdini wurde als ein einziger Tagebau erschlossen, der mit einer konventionellen Kohleauslaugungsanlage beschickt wird, wobei sich der Abbau voraussichtlich zunächst auf ein hochgradiges Startergrubengebiet im Norden der Lagerstätte konzentrieren wird.

Osisko besitzt eine NSR von 1,0 % auf der Goldmine Namdini.

Dalgaranga-Projekt (betrieben von Spartan Resources Ltd.)

Am 25. November, 2024, gab Spartan Resources Ltd. („Spartan“) bekannt, dass das Unternehmen sowohl vom Department of Energy, Mines, Industry Regulation and Safety (Ministerium für Energie, Bergbau, Industrie und Sicherheit) als auch vom Department of Water and Environment Regulation (Ministerium für Wasser und Umwelt) die Genehmigungen für den Abbau und die Verarbeitung von Untertageerzen im Goldprojekt Dalgaranga („Dalgaranga“) sowie für Änderungen an der Mühle erhalten hat. Diese Genehmigungen waren ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Wiederaufnahme des Dalgaranga-Projekts, das sich zu 100 % im Besitz von Spartan befindet, nachdem alle wichtigen behördlichen Genehmigungen erteilt wurden, die erforderlich sind, um den Abbau und die Verarbeitung der unterirdischen Erze fortsetzen zu können.

Am 27. November, 2024, gab Spartan außerdem bekannt, dass die jüngsten Oberflächenbohrungen eine bedeutende neue Goldentdeckung mit dem Namen „Freak“ unmittelbar südlich (110 Meter) der Goldlagerstätte Pepper bei Dalgaranga bestätigt haben. Die wichtigsten Abschnitte enthielten unter anderem 5,37 Gramm pro Tonne („g/t“) Gold („Au“) auf 10,26 Metern („m“) und 5,30 g/t Au auf 7,43 Metern. Die Folgebohrungen der Keilbohrungen des ursprünglichen Entdeckungsbohrlochs ergaben nun mehrere hochgradige Abschnitte in der neuen mineralisierten Position, die nach unten hin offen bleibt, in einer ähnlichen Ausrichtung wie die Goldlagerstätten Pepper und Never Never liegt und identische Alterationsstile und Mineralogie wie die ersten beiden bahnbrechenden hochgradigen Untertageentdeckungen bei Dalgaranga aufweist. Diese aufregende neue Entdeckung, die derzeit im Mittelpunkt eines intensiven Bohrprogramms mit drei bis vier Diamantbohrgeräten steht, ist die dritte bedeutende hochgradige Entdeckung, die Spartan bei Dalgaranga in der Nähe der bestehenden Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 2,5 Millionen Tonnen pro Jahr und der unterstützenden Oberflächeninfrastruktur gemacht hat.

Am 30. September, 2024, gab Osisko bekannt, dass es eine Vereinbarung zum Erwerb einer 1,8 %igen Bruttoertragslizenzgebühr („GRR“) auf Dalgaranga, das von Spartan in Westaustralien betrieben wird, abgeschlossen hat. Die von Osisko an den Verkäufer, Tembo Capital Mining Fund III, zu zahlende Gegenleistung für die GRR beläuft sich auf insgesamt 44 Millionen US$ (die Transaktion“). Spartan hat die Möglichkeit, bis Februar 2027 bis zu 20 % der 1,8 % GRR für insgesamt 3,15 Millionen AUD zurückzukaufen. Der Abschluss der Transaktion unterliegt der Genehmigung durch das australische Foreign Investment Review Board, die für das vierte Quartal 2024 erwartet wird.

Hermosa-Projekt (betrieben von South32 Ltd.)

In seinem vierteljährlichen Tätigkeitsbericht für September 2024, der am 20. Oktober 20th veröffentlicht wurde, gab South32 Ltd. („South32“) bekannt, dass das Unternehmen im Quartal September 2024 124 Millionen US$ in Hermosa investiert hat. South32 machte Fortschritte bei der Errichtung des Zink-Blei-Silber-Projekts Taylor („Taylor“) sowie bei der Exploration der batteriehaltigen Manganlagerstätte Clark. Im Berichtszeitraum wurden auch alle kritischen Entwässerungsbohrungen in Betrieb genommen.

Der Bau von Taylor schreitet weiterhin wie geplant voran. Das Fördergerüst für den Hauptschacht ist fertiggestellt und die Inbetriebnahme der Förderanlage für den Lüftungsschacht ist im Gange. Das Abteufen des Schachts wird voraussichtlich im Dezember 2024 beginnen. South32 geht davon aus, dass das Unternehmen im Geschäftsjahr 2025 530 Millionen US-Dollar in Taylor investieren wird. Taylor hat eine anfängliche LOM von 28 Jahren, basierend auf den aktuellen Mineralreserven, mit dem Potenzial, weitere Explorationspotenziale zu realisieren, und die erste Produktion ist weiterhin für das Geschäftsjahr 2027 von South32 geplant.

Osisko besitzt eine NSR-Lizenzgebühr von 1,0 % auf die bei Taylor/Hermosa produzierten Zink- und Bleisulfiderze.

Wharekirauponga-Projekt (betrieben von OceanaGold Ltd.)

Am 6. Oktober, 2024, gab OceanaGold Ltd. („OceanaGold“) bekannt, dass es die Aufnahme seines Projekts Waihi North, zu dem auch die geplante Untertagemine Wharekirauponga („WKP“) gehört, in die Liste der vorgeschlagenen Projekte im Rahmen des Fast-Track Approvals Bill der neuseeländischen Regierung für regional und national bedeutende Infrastruktur- und Erschließungsprojekte begrüßt. Es wird erwartet, dass die Fast-Track Approvals Bill noch in diesem Jahr in Kraft tritt und es den aufgelisteten Projekten ermöglicht, sich direkt bei einem von der Regierung ernannten Expertengremium für eine endgültige Entscheidung zu bewerben.

Am 14. November meldete OceanaGold auch die Explorationsergebnisse der Bohrungen bei WKP, das sich ~10 km von der in Betrieb befindlichen Goldmine Waihi entfernt befindet und dessen Höhepunkte 34,7 g/t Au auf 4,2 m (wahre Breite), 16,8 g/t Au auf 5.7 m und 13,0 g/t Au über 6,6 m. Darüber hinaus teilte OceanaGold mit, dass es plant, am 11. Dezember 2024 eine Vormachbarkeitsstudie für das Projekt Waihi North (das WKP einschließt) und seinen bestehenden Betrieb Waihi zu veröffentlichen .

Osisko besitzt eine NSR-Lizenzgebühr von 2,0 % auf WKP.

Windfall-Projekt (betrieben von Gold Fields Limited)

Am 28. Oktober, 2024, gab Gold Fields Limited („Gold Fields“) den Abschluss der Übernahme von Osisko Mining Inc. bekannt, nachdem alle behördlichen Genehmigungen und die Unterstützung der Aktionäre für die Transaktion auf der Aktionärsversammlung von Osisko Mining Inc. am 17. Oktober, 2024, eingegangen waren. Zu diesem Zeitpunkt kommentierte Mike Fraser, CEO von Gold Fields, die Übernahme:

„Lagerstätten von der Größe und Qualität von Windfall mit sehr aussichtsreichen Explorationscamps sind selten, insbesondere in einer Weltklasse-Jurisdiktion wie Québec, Kanada. Diese Transaktion stellt daher einen wichtigen Schritt auf unserem Weg zur weiteren Verbesserung der Qualität unseres Portfolios dar. Die wichtigsten Mitglieder des Windfall-Teams bleiben dem Projekt erhalten, und wir freuen uns darauf, mit ihnen und unseren Windfall-Geschäftspartnern zusammenzuarbeiten, um dieses wirklich außergewöhnliche Projekt zu entwickeln. Wir freuen uns auch auf die Zusammenarbeit mit unseren Gastgemeinden, der Cree First Nation of Waswanipi und der Stadt Lebel-sur-Quévillon, anderen lokalen Gemeinden und der Regierung von Québec, um den nächsten großen Bergbaukomplex in Québec zu bauen.“

Osisko besitzt eine NSR-Lizenzgebühr von 2,0-3,0 % für das Projekt Windfall und die umliegenden Grundstücke.

Cariboo-Projekt (betrieben von Osisko Development Corp.)

Am 14. Oktober, 2024 meldete Osisko Development Corp. („Osisko Development“) den erfolgreichen Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung von Einheiten des Unternehmens mit einem Bruttoerlös von insgesamt 34,5 Millionen US$. Im Anschluss daran und am 12. November, 2024, meldete Osisko Development den Abschluss einer zusätzlichen vermittelten Privatplatzierung von Einheiten des Unternehmens mit einem Bruttoerlös von insgesamt 57,5 Millionen US$.

Unabhängig davon meldete Osisko Development am 20. November 2024th die Genehmigung des Minengesetzes von British Columbia („BC“) für das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Cariboo („Cariboo“) im Zentrum von BC, Kanada. Die Genehmigung dieser Genehmigungen stellt einen wichtigen Meilenstein dar, der es Osisko Development ermöglicht, mit dem Bau und dem Betrieb des unterirdischen Goldprojekts Cariboo fortzufahren, parallel zu den laufenden Gesprächen und Konsultationen von Osisko Development mit der Xatll First Nation. Eine Entscheidung über die verbleibenden Genehmigungen nach dem Environmental Management Act, die dem Statutory Decision Maker des Ministry of Energy and Climate Solutions vorgelegt werden, wird in Kürze erwartet.

Neben der optimierten Machbarkeitsstudie für Cariboo, die im ersten Quartal 2025 bzw. im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen werden soll, werden die Fortschritte bei den laufenden Großproben und der Untertageerschließung fortgesetzt. Eine formelle positive endgültige Investitionsentscheidung und die Vereinbarung eines Projektfinanzierungspakets in den kommenden Monaten würden den Beginn der Bauarbeiten in vollem Umfang in der zweiten Jahreshälfte 2025 mit einem angestrebten Abschlussdatum Ende 2027 ermöglichen.

Osisko besitzt eine NSR-Lizenzgebühr von 5,0 % auf dem Grundstück Cariboo.

Altar (betrieben von Aldebaran Resources Inc.)

Am 25. November, 2024, gab Aldebaran Resources Inc. („Aldebaran“) die Ergebnisse einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung („MRE“) für Altar bekannt. Diese aktualisierte MRE umfasst drei Haupt-Porphyr-Entdeckungen (Altar Central, Altar East und Altar United), die innerhalb eines einzigen konzeptionellen Tagebaus gemeldet wurden. Zu den Highlights zählen eine gemessene und angezeigte Mineralressource von 2,40 Milliarden Tonnen mit einem Gehalt von 0,42 % Kupfer (Cu“), 0,07 g/t Au, 1,22 g/t Silber (Ag“) und 42 Teilen pro Million (ppm“) Molybdän (Mo“) sowie eine abgeleitete Mineralressource von 1,22 Milliarden Tonnen mit einem Gehalt von 0,37 % Cu, 0,04 g/t Au, 1,25 g/t Ag und 45 ppm Mo.

Zuvor, am 7. November, 2024, gab Aldebaran bekannt, dass es eine Option auf ein Jointventure-Abkommen mit Nuton Holdings Ltd. („Nuton“), einem Unternehmen von Rio Tinto, abgeschlossen hat, wonach Nuton eine indirekte Beteiligung von 20 % am Kupfer-Gold-Projekt Altar („Altar“) in San Juan, Argentinien, erwerben kann, indem es gestaffelte Zahlungen in Höhe von insgesamt 250 Millionen US$ leistet.

Osisko besitzt eine NSR-Lizenzgebühr von 1,0 % für den Großteil von Altar.

WEITERE AKTUALISIERUNGEN DES PORTFOLIOS

1) Am 29. November, 2024, erhielt Osisko seine erste Tocantinzinho („TZ“) Lizenzgebührenzahlung von G Mining Ventures Corp. („G Mining“). Dies geschah, nachdem G Mining am 1. September, 2024 die kommerzielle Produktion bei TZ erreicht hatte und auch die Produktion von 22.071 Unzen Gold sowie 17.144 verkaufte Unzen im dritten Quartal, das am 30. September, 2024 endete, bekannt gab. (0,75 % NSR-Lizenzgebühr)

2) Eldorado Gold Corp. meldete, dass bei Lamaque die erste Reserve bei Ormaque voraussichtlich bis Ende 2024 bekannt gegeben wird und dass das Material für die Großprobe nun in Vorbereitung auf die Verarbeitung in der Mühle im Dezember 2024 auf Halde gelegt wird. (1,0 % NSR-Lizenzgebühr, einschließlich Ormaque)

3) Minera Alamos Inc. (Minera Alamos“) meldete, dass in der in Betrieb befindlichen Goldmine Santana im ersten vollen Quartal (drittes Quartal 2024) 3.800 Unzen Gold aus der neuen Grube Nicho Main Zone gefördert und gestapelt wurden, was den Prognosen von Minera Alamos für diesen Zeitraum entspricht und die Gesamtmenge der im gesamten Jahr 2023 geförderten und gestapelten Unzen übersteigt. (3,0 % NSR-Lizenzgebühr)

4) Marimaca Copper Corp. („Marimaca“) meldete eine strategische Investition in Höhe von 68 Millionen $ durch Assore International Holdings („AIH“), einschließlich Privatplatzierungen in Höhe von 30,3 Millionen $ durch AIH. Der Abschluss der endgültigen Machbarkeitsstudie für das MOD-Projekt Marimaca liegt weiterhin im Zeitplan und soll in der ersten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen werden. (1,0 % NSR-Lizenzgebühr)

5) Calibre Mining Corp. gab bekannt, dass die Produktionsprognose für das Jahr 2024 für seine Betriebe in Nevada, einschließlich Pan, von 40.000 bis 45.000 Unzen Gold auf 34.000 bis 36.000 Unzen Gold angehoben wurde. (4,0 % NSR-Lizenzgebühr)

6) Falco Resources Ltd. gab ein Unternehmens-Update zu seinem Vorzeigeprojekt Horne 5 in Rouyn-Noranda, Québec. Nach dem Abschluss des öffentlichen Anhörungsverfahrens mit dem Office of Public Hearings on the Environment (BAPE“) fährt Falco mit der Einreichung von Unterlagen und der Übermittlung von Antworten an das BAPE fort, um seinen Bericht fertigzustellen, der bis zum 26. Dezember 2024 dem Minister für Umwelt, Klimawandel, Wildtiere und Parks vorgelegt werden soll. (90-100% Silberstrom)

7) Talisker Resources Ltd. meldete eine Aufstockung des Finanzierungspakets für das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Bralorne (Bralorne“) in British Columbia; der Gesamterlös des gesamten Finanzierungspakets stieg auf etwa 22,6 Mio. $ und wird für die weitere Entwicklung von Bralorne, einschließlich des Übergangs zum Untertagebau, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. (1,7% NSR-Lizenzgebühr)

8) U.S. GoldMining Inc. meldete eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das zu 100 % unternehmenseigene Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska, USA. Zu den Highlights zählen angezeigte Mineralressourcen von 294,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,42 g/t Au, 0,16 % Cu und 2,01 g/t Ag sowie abgeleitete Mineralressourcen von 198,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,52 g/t Au, 0,07 % Cu und 1,81 g/t Ag. (2,75 % NSR-Lizenzgebühr)

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei Osisko Gold Royalties Ltd. geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person“ gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101″) ist.

Über Osisko Gold Royalties Ltd

Osisko ist ein auf Nord- und Südamerika spezialisiertes Edelmetall-Lizenzunternehmen, das seine Tätigkeit im Juni 2014 aufgenommen hat. Osisko besitzt ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio mit über 185 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen. Das Portfolio von Osisko wird von seinem Eckpfeiler, einer 3-5%igen Net Smelter Return Royalty auf den kanadischen Malartic Complex, der eine der größten Goldminen Kanadas beherbergt, getragen.

Der Hauptsitz von Osisko befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse, die Erwartungen des Managements hinsichtlich des Wachstums der Aktiva und der erwarteten zeit- und budgetgerechten Erschließung der Projekte und Grundstücke, an denen Osisko beteiligt ist, beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte „erwartet“, „plant“, „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „projiziert“, „potenziell“, „geplant“ und ähnliche Ausdrücke oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „könnten“ oder „sollten“. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb des Einflussbereichs von Osisko liegen, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Solche Risikofaktoren beinhalten, ohne Einschränkung, (i) in Bezug auf Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder eine andere Beteiligung hält, Risiken in Bezug auf: (a) die Betreiber der Grundstücke, (b) die rechtzeitige Erschließung, Genehmigung, Errichtung, Aufnahme der Produktion, Ramp-up (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen), (c) Unterschiede bei der Produktionsrate und dem Zeitplan der Produktion gegenüber den Ressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber, (d) Unterschiede bei der Umwandlungsrate von Ressourcen in Reserven und der Fähigkeit, Ressourcen zu ersetzen, (e) der ungünstige Ausgang von Anfechtungen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Titel, Genehmigungen oder Lizenzen, (f) Gefahren und Ungewissheiten, die mit dem Geschäft der Exploration, Erschließung und des Abbaus verbunden sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Böschungsbrüche oder Einstürze, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder zivile Unruhen oder andere nicht versicherte Risiken, (ii) im Hinblick auf andere externe Faktoren: (a) Preisschwankungen bei den Rohstoffen, die die Grundlage für die von Osisko gehaltenen Royalties, Streams, Offtakes und Investitionen bilden, (b) Wertschwankungen des kanadischen Dollars im Vergleich zum US-Dollar (b) Schwankungen des Wertes des kanadischen Dollars im Vergleich zum US-Dollar, (c) regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzregelungen und Steuerpolitik, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in allen Ländern, in denen sich Grundstücke befinden, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält oder durch die sie gehalten werden, (d) die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung und die allgemeinen wirtschaftlichen, Markt- oder Geschäftsbedingungen und (e) die Reaktionen der relevanten Regierungen auf den Ausbruch von Infektionskrankheiten und die Effektivität dieser Reaktionen sowie die potenziellen Auswirkungen eines solchen Ausbruchs auf das Geschäft, den Betrieb und die finanzielle Lage von Osisko; (iii) im Hinblick auf interne Faktoren: (a) Geschäftsmöglichkeiten, die Osisko zur Verfügung stehen oder nicht zur Verfügung stehen oder von Osisko verfolgt werden, (b) die Integration von erworbenen Vermögenswerten oder (c) die Bestimmung des PFIC-Status von Osisko; (d) dass die Finanzinformationen am Jahresende angepasst werden können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Ausbleiben signifikanter Veränderungen bei Osiskos laufenden Einnahmen und Vermögenswerten im Zusammenhang mit der Bestimmung seines PFIC-Status und das Ausbleiben anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen, sowie – in Bezug auf Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält – (i) der laufende Betrieb der Grundstücke durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Grundstücke in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis und den öffentlichen Bekanntmachungen (einschließlich Produktionsprognosen) übereinstimmt, (ii) die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Bekanntmachungen der Eigentümer oder Betreiber der zugrundeliegenden Grundstücke (einschließlich der Erwartungen für die Entwicklung der zugrundeliegenden Grundstücke, die noch nicht in Produktion sind), (iii) keine nachteilige Entwicklung in Bezug auf ein bedeutendes Grundstück, (iv) die Richtigkeit der Erklärungen und Schätzungen der Eigentümer und Betreiber in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen und (v) die Umsetzung eines angemessenen Plans für die Integration der erworbenen Vermögenswerte.

Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im jüngsten Jahresbericht von Osisko, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov veröffentlicht wurde und der auch zusätzliche allgemeine Annahmen im Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. Osisko weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Risiken und Ungewissheiten nicht erschöpfend ist. Investoren und andere Personen sollten die oben genannten Faktoren sowie die Ungewissheiten, die sie darstellen, und die damit verbundenen Risiken sorgfältig abwägen. Osisko ist der Ansicht, dass die Annahmen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und voraussichtlichen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorausgesagt wurden, und solche zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und sollten nicht als verlässlich angesehen werden. In dieser Pressemitteilung stützt sich Osisko auf Informationen, die von anderen Emittenten und Dritten im Zusammenhang mit seinen Vermögenswerten öffentlich bekannt gegeben wurden, und übernimmt daher keine Haftung für solche öffentlichen Bekanntmachungen Dritter. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Osisko ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

