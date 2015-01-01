Cyberversicherung zahlt nicht: Warum fehlendes IAM zum Risiko wird

Cyberangriffe beginnen häufig mit kompromittierten Benutzerkonten. Dieses Buch zeigt, wie Organisationen mit begrenzten Ressourcen ein wirksames Identity & Access Management aufbauen.

Unzureichendes Identity & Access Management zählt zu den häufigsten Gründen für abgelehnte Cyber-Schadensfälle

Immer mehr Unternehmen erleben im Ernstfall eine unangenehme Überraschung: Die Cyberversicherung zahlt nicht. Aktuelle Auswertungen zeigen, dass ein Großteil abgelehnter Schadensfälle auf ein gemeinsames Problem zurückzuführen ist – unzureichend umgesetztes Identity & Access Management (IAM).

Die Erkenntnis ist brisant: In vielen Fällen scheitert die Regulierung nicht an komplexen Angriffen oder hochentwickelter Schadsoftware, sondern an grundlegenden Sicherheitslücken. Fehlende Multi-Factor Authentication (MFA), unkontrollierte Administratorrechte, gemeinsam genutzte Accounts oder nicht deaktivierte Benutzerkonten zählen zu den häufigsten Ursachen. Genau diese Versäumnisse werden von Versicherern zunehmend als Verletzung der Sorgfaltspflicht gewertet.

Hier setzt das neue Fachbuch _“Identity & Access Management ohne Enterprise-Budget“_ von Dr. Holger Reibold an. Es zeigt praxisnah, dass effektive Sicherheitsstrukturen keine Frage großer Investitionen sind, sondern vor allem von klar definierten Prozessen, Verantwortlichkeiten und Transparenz abhängen.

„Identitäten sind die neuen Firewalls“, so die zentrale These des Buches. In modernen IT-Umgebungen entscheiden Benutzerkonten über den Zugriff auf nahezu alle Systeme – von Cloud-Diensten bis hin zu geschäftskritischen Anwendungen. Wer diese Identitäten nicht kontrolliert, verliert faktisch die Kontrolle über seine gesamte Infrastruktur.

Besonders kleine und mittelständische Unternehmen stehen hier vor großen Herausforderungen. Häufig fehlen strukturierte Prozesse für Benutzerverwaltung, Offboarding oder den Umgang mit privilegierten Zugriffen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen von Cyberversicherungen, die konkrete technische und organisatorische Maßnahmen zunehmend zur Voraussetzung für den Versicherungsschutz machen.

Das Buch verfolgt daher bewusst einen pragmatischen Ansatz: Statt komplexer Enterprise-Lösungen beschreibt es ein Minimal-IAM-Modell, das sich mit vorhandenen Systemen und begrenzten Ressourcen umsetzen lässt. Im Fokus stehen Maßnahmen mit hoher Wirkung – von sauberem Benutzer-Lifecycle über klare Rollenmodelle bis hin zu kontrollierten Administratorzugängen – ergänzt durch konkrete Quick Wins und eine umsetzbare 90-Tage-Roadmap.

Für Unternehmen ergibt sich daraus eine klare Konsequenz: Wer seine Identitäten nicht im Griff hat, riskiert nicht nur Sicherheitsvorfälle und operative Ausfälle, sondern auch den Verlust seines Versicherungsschutzes im Ernstfall. Über die Verlagswebsite stehen ergänzende Materialien bereit, darunter eine IAM-Checkliste für KMU, eine Minimal-IAM-Referenzarchitektur sowie ein praxisnahes Beispiel für ein Rollenmodell.

Bibliografischen Daten

Autor: Holger Reibold

Verlag: Brain-Media.de

Umfang: 190 Seiten

ISBN: 978-3-95444-335-2 (Buch), 978-3-95444-336-9 (E-Book)

Preis: 29,99 EUR (Buch), 19,99 EUR (E-Book)

Autor

Autor ist der Informatiker Dr. Holger Reibold, der seit über 30 Jahren zu Internet- und Open-Source-Themen publiziert. Reibold gilt als Urgestein der deutschen IT-Szene. Er hat sich durch unzählige Beststeller in den vergangenen Jahren einen Namen in der Branche erarbeitet. Als Key Account Manager eines IT-Dienstleisters hat er unmittelbare Einblicke in die Herausforderungen aus der Praxis.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Brain-Media

Herr Holger Reibold

Hubert-Müller-Straße 52c

66113 Saarbrücken

Deutschland

fon ..: 068191005698

fax ..: 068191005698

web ..: https://www.brain-media.de

email : info@brain-media.de

Brain-Media publiziert seit 2003 Bücher zu Open-Source- und IT-Themen. Mastermind ist der promovierte Informatiker Holger Reibold, Urgestein der deutschen IT-Szene. Er hat in den vergangenen Jahren unzählige Bestseller und Fachartikel publiziert.

Pressekontakt:

Brain-Media

Herr Holger Reibold

Hubert-Müller-Str. 52c

66113 Saarbrücken

fon ..: 01711011967

email : holger@reibold.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ohne klare Positionierung kein Erfolg: Warum Fokus entscheidend ist Normgerechte Lichtplanung: Novarail LED-Schienensystem für DIN EN 12464-1-konforme Arbeitsplätze