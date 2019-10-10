  • Haftungsfalle Cyber Resilience Act? Von der Risikobewertung bis zur CE-Kennzeichnung.

    Das Buch bietet eine fundierte Analyse der regulatorischen Landschaft und erläutert präzise, welche Produkte unter die neuen Regeln fallen und welche Ausnahmen gelten.

    BildDer Cyber Resilience Act (CRA) markiert einen Paradigmenwechsel in der Produktverantwortung: Sicherheit wird von der rein betrieblichen Aufgabe zum integralen Bestandteil der Herstellerhaftung. Wer heute vernetzte Produkte oder Software in der EU vertreibt, muss künftig strikte Vorgaben zu „Security by Design“ und zum Schwachstellenmanagement erfüllen. Das neue Handbuch „Cyber Resilience Act in der Praxis“ von Dr. Holger Reibold (Brain-Media.de) dient hierbei als strategischer Wegweiser.

    Das Buch bietet eine fundierte Analyse der regulatorischen Landschaft und erläutert präzise, welche Produkte unter die neuen Regeln fallen und welche Ausnahmen gelten. Dr. Reibold zeigt auf, wie Unternehmen ein strukturiertes Implementierungsprojekt aufsetzen, um die Compliance-Anforderungen ohne unnötige Bürokratie zu erfüllen.

    Besonderer Fokus liegt auf der praktischen Anwendbarkeit. Um den Transfer in die Unternehmenspraxis zu beschleunigen, bietet das Werk exklusive Arbeitshilfen als Download. Weitere Hilfsmittel sind Teil von Brain-Media KaaS. Dazu gehören unter anderem eine umfassende CRA-Compliance-Checkliste, eine praxisnahe Roadmap für das Implementierungsprojekt sowie Strukturvorschläge für die technische Dokumentation.

    „Der CRA ist kein reines IT-Thema, sondern eine existenzielle Management-Aufgabe. Wer die Resilienz seiner Produkte heute strategisch plant, sichert sich den Marktzugang von morgen“, so die Kernbotschaft des Autors.

    Diese Ressourcen unterstützen insbesondere KMU dabei, die neuen Anforderungen trotz begrenzter Ressourcen systematisch umzusetzen. Das Buch ist damit ein unverzichtbares Werkzeug für alle, die digitale Produkte zukunftssicher und rechtskonform auf den europäischen Markt bringen wollen.

    Bibliografischen Daten

    * Autor: Holger Reibold
    * Verlag: Brain-Media.de
    * Umfang: 225 Seiten
    * ISBN: 978-3-95444-333-8 (Buch), 978-3-95444-334-5 (E-Book)
    * Preis: 29,99 EUR (Buch), 19,99 EUR (E-Book)

    Über den Autor

    Autor ist der Informatiker Dr. Holger Reibold, der seit über 30 Jahren zu Internet- und Open-Source-Themen publiziert. Reibold gilt als Urgestein der deutschen IT-Szene. Er hat sich durch unzählige Beststeller in den vergangenen Jahren einen Namen in der Branche erarbeitet. Als Key Account Manager eines IT-Dienstleisters hat er unmittelbare Einblicke in die Herausforderungen aus der Praxis.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Brain-Media
    Herr Holger Reibold
    Hubert-Müller-Straße 52c
    66113 Saarbrücken
    Deutschland

    fon ..: 068191005698
    fax ..: 068191005698
    web ..: https://www.brain-media.de
    email : info@brain-media.de

    Brain-Media publiziert seit 2003 Bücher zu Open-Source- und IT-Themen. Mastermind ist der promovierte Informatiker Holger Reibold, Urgestein der deutschen IT-Szene. Er hat in den vergangenen Jahren unzählige Bestseller und Fachartikel publiziert.

    Pressekontakt:

    Brain-Media
    Herr Holger Reibold
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