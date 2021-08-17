ERP für Fertigung und Produktion 2026: Neue Meta-Studie mit 40+ Quellen und 300+ Datenpunkte

40+ Studien ausgewertet: Fertigungsbetriebe verlieren ca. 27 Produktionstage/Jahr – und stehen gleichzeitig vor E-Rechnungspflicht, NIS2 und SAP-Ablösung. Kostenlose ERP Meta-Studie + Readiness-Check.

ERP Fertigung und Produktion 2026: Kostenlose Meta-Studie für produzierende KMU

erschienen – 46 Quellen, 340 Datenpunkte, interaktiver Readiness-Check

Wernigerode, März 2026 – ERP 4 Business (Escape Consult GmbH & Co. KG) hat die

Meta-Studie „ERP Fertigung und Produktion – Der DACH-Realitätscheck 2026“

veröffentlicht. Die Studie richtet sich an Geschäftsführer und IT-Leiter

produzierender KMU im DACH-Raum und ist kostenlos sowie ohne Anmeldung abrufbar.

Kern der Studie ist die Kombination aus 46 verifizierten externen Quellen und

über 20 Jahren eigener Projekterfahrung aus 75+ Fertigungsprojekten. Zentrale

Erkenntnis: Fertigungsbetriebe verlieren im Schnitt 27 Produktionstage pro Jahr

durch Lieferkettenengpässe – direkte Folge fehlender digitaler Integration zwischen

Einkauf, Produktion und Lager.

Gleichzeitig treffen drei Compliance-Fristen gleichzeitig auf die Fertigungsbranche:

Die E-Rechnungspflicht (Versand ab Januar 2027), das NIS2-Umsetzungsgesetz

(in Kraft seit Dezember 2025, 29.500 betroffene Unternehmen) und das

Mainstream-Support-Ende für SAP ECC am 31. Dezember 2027. Laut Studie sind

aktuell nur 24 Prozent der Unternehmen vollständig auf den E-Rechnungsversand

vorbereitet, 83 Prozent haben bei NIS2-Inkrafttreten keine ausreichenden

Maßnahmen ergriffen (BSI 2025, DSAG 2025).

Die Studie deckt 15 Themencluster ab: ERP-Markt und Adoption im DACH-Raum,

Scheiternquoten und Erfolgskriterien, Return on Investment, Compliance, KI-Readiness,

Fachkräftemangel, Systemauswahl, staatliche Förderung sowie Post-Go-Live-Management.

Laut Forrester-Analyse erreichen 66 Prozent der Cloud-ERP-Einführungen in KMU ihren

Break-even innerhalb von 16 Monaten. Gleichzeitig bleiben ohne strukturiertes

Schulungskonzept 40 Prozent aller ERP-Funktionen dauerhaft ungenutzt.

Neu in der Studie ist ein interaktiver ERP-Readiness-Check in sechs Fragen:

Entscheider erhalten eine sofortige Einschätzung ihres Digitalisierungsgrads

sowie konkrete Handlungsempfehlungen – ohne Anmeldung, ohne Wartezeit.

Die Meta-Studie ist kostenfrei abrufbar unter:

https://erp-4-business.de/erp-fertigung-und-produktion-2026-meta-studie

Über ERP 4 Business: ERP 4 Business (Escape Consult GmbH & Co. KG), Wernigerode,

ist spezialisierter ERP-Partner für produzierende KMU im DACH-Raum. Das Unternehmen

ist myfactory Value Partner und mesonic WinLine Partner.

75+ aktive Kunden, 6 zertifizierte Partnersysteme, eigenes E-Learning-Portal

mit 500+ geschulten Nutzern.

ERP-Toolbox – 100+ kostenlose Tools für Fertigung und Produktion:

https://erp-4-business.de/erp-toolbox-formular

Pressekontakt:

ERP 4 Business – Escape Consult GmbH & Co. KG

Wernigerode, Sachsen-Anhalt

https://erp-4-business.de

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Gewerbepark Keplerstraße 6/8

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ERP 4 Business ist ein zertifizierter myfactory Partner (seit 2004), mesonic Partner (seit 2025) und Docuvita Partner im DACH-Raum – spezialisiert auf ERP für Fertigung, Maschinenbau, Produktion und Automotive für KMU mit 10 bis 200 Mitarbeitern. Mit 20+ Jahren Erfahrung, 75+ aktiven Kunden, einem eigenen Entwicklerteam und 6 zertifizierten Partnersystemen begleitet ERP 4 Business produzierende Unternehmen ERP inklusive KI-Agenten, DMS, Versand und Banking aus einer Hand.



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