  • Neuer Praxis-Leitfaden zum Cyber Resilience Act (CRA)

    Mit dem Cyber Resilience Act schafft die EU verbindliche Sicherheitsregeln für Produkte mit digitalen Elementen. Dieses Buch erklärt verständlich die Anforderungen und zeigt Wege zur Umsetzung.

    BildSo meistern Unternehmen die EU-Sicherheitsvorgaben rechtssicher

    Mit dem Cyber Resilience Act (CRA) verschärft die EU die Anforderungen an Produkte mit digitalen Elementen drastisch. Hersteller stehen nun in der Pflicht, Sicherheit über den gesamten Lebenszyklus zu garantieren. Doch wie lassen sich die komplexen Vorgaben in den Entwicklungsalltag integrieren? Das neue Fachbuch „Cyber Resilience Act in der Praxis“ von Dr. Holger Reibold bietet hierfür die entscheidende Orientierungshilfe.

    Das Werk schlägt die Brücke zwischen Gesetzestext und operativer Umsetzung. Es adressiert direkt die drängendsten Fragen von Entwicklern, Product Ownern und Geschäftsführern: Welche Rollen und Verantwortlichkeiten sieht der CRA vor? Wie funktioniert ein risikobasierter Ansatz? Und welche Meldepflichten gelten bei Sicherheitsvorfällen?

    Der besondere Mehrwert liegt im hohen Praxisbezug. Reibold liefert nicht nur theoretisches Wissen, sondern ein komplettes Instrumentarium zur Umsetzung. Ein Highlight sind die umfangreichen Begleitressourcen: Das Buch enthält im Anhang eine detaillierte CRA-Compliance-Checkliste, eine Beispiel-Roadmap für die Implementierung sowie Vorlagen für die Struktur der technischen Dokumentation. Diese Downloads ermöglichen es Unternehmen, sofort ins Handeln zu kommen und ihre Prozesse effizient anzupassen. Sie stehen über die Verlagswebsite zum Download bereit. Weitere Hilfsmittel sind Teil von Brain-Media KaaS.

    „Sicherheit darf nicht länger als nachträgliche Ergänzung, sondern muss als grundlegende Eigenschaft digitaler Produkte verstanden werden“, so die Kernbotschaft. Mit diesem Leitfaden erhalten Unternehmen das Werkzeug, um Cybersicherheit als Wettbewerbsvorteil zu etablieren.

    Bibliografischen Daten

    * Autor: Holger Reibold
    * Verlag: Brain-Media.de
    * Umfang: 225 Seiten
    * ISBN: 978-3-95444-333-8 (Buch), 978-3-95444-334-5 (E-Book)
    * Preis: 29,99 EUR (Buch), 19,99 EUR (E-Book)

    Über den Autor

    Autor ist der Informatiker Dr. Holger Reibold, der seit über 30 Jahren zu Internet- und Open-Source-Themen publiziert. Reibold gilt als Urgestein der deutschen IT-Szene. Er hat sich durch unzählige Beststeller in den vergangenen Jahren einen Namen in der Branche erarbeitet. Als Key Account Manager eines IT-Dienstleisters hat er unmittelbare Einblicke in die Herausforderungen aus der Praxis.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Brain-Media
    Herr Holger Reibold
    Hubert-Müller-Straße 52c
    66113 Saarbrücken
    Deutschland

    fon ..: 068191005698
    fax ..: 068191005698
    web ..: https://www.brain-media.de
    email : info@brain-media.de

    Brain-Media publiziert seit 2003 Bücher zu Open-Source- und IT-Themen. Mastermind ist der promovierte Informatiker Holger Reibold, Urgestein der deutschen IT-Szene. Er hat in den vergangenen Jahren unzählige Bestseller und Fachartikel publiziert.

    Pressekontakt:

    Brain-Media
    Herr Holger Reibold
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