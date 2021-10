The Power of Resilience – Ab heute stehe ich über den Dingen

Der Autor und Coach Dr. Wafi Al-Baghdadi setzt sich in seinem praxisnahen Ratgeber „The Power of Resilience“ mit der Stärkung der Widerstandskraft von Körper und Geist auseinander.

Aufgrund seiner eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse hat der Autor sein neues Arbeitsbuch entwickelt. Seine Kernbotschaft ist die Stärkung des emotionalen Immunsystems sowie der inneren Widerstandskraft. Das innere Machtgefühl über die eigenen Emotionen nennt man auch Resilienz, die dem Körper sowie dem Geist Kraft und Energie liefert.

Wer bereit ist, sich intensiv damit auseinanderzusetzen, wird in der Lage sein, Belastungen abzubauen und dem fortwährenden Leistungsdruck ohne Stress standzuhalten. Zudem kann die Auseinandersetzung mit dem Thema einem Burnout vorbeugen und Unruhe, Niedergeschlagenheit und Schlaflosigkeit reduzieren.

Der Autor Dr. Wafi Al-Baghdadi stammt aus Afghanistan und lebt bereits seit 1964 in Deutschland. Nach Studium und Promotion arbeitete er seit Ende der 70er Jahren im Bereich Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten Köln und Dortmund. In den Folgejahren sammelte er Führungserfahrung im In- und Ausland. Seit 30 Jahren ist Al-Baghdadi als Managementtrainer und -berater in Hennef (Sieg) selbstständig. Unter anderem zu den Themen Führungskompetenzen, konstruktive Kommunikation, Konflikt- und Selbstmanagement gibt er bei namhaften Unternehmen Seminare.

„The Power of Resilience – Ab heute stehe ich über den Dingen“ von Dr. Wafi Al-Baghdadi ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-39504-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

