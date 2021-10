Der Blender – Eine dramatische Lebensgeschichte

In „Der Blender“ erzählt Manfred Hermann Nigl die Geschichte eines jungen Schweizers, dessen Geldgier ihn in die verschiedensten Länder, jedoch auch in eine Welt voller Kaltblütigkeit verschlägt.

David Spielmann ist eigentlich ein begabter Bankangestellter mit einer mustergültigen und vielversprechenden Karriere. Auch sein privates Glück scheint perfekt. Doch sein Karma macht ihn bereits in jungen Jahren zum Spielball des Schicksals, denn David strebt nach mehr. Durch seine Geldgier gerät er auf Abwege, die ihn in ein Labyrinth von Verstrickungen ziehen. Mehrmals verwitwet und ständig in manipulierte Geschäfte verwickelt, verschlägt es ihn an die verschiedensten Plätze dieser Welt. Der Autor Manfred Hermann Nigl erzählt in seinem neuen Roman von einem Lebens-Cocktail, den sich ein junger Mann aus Habgier, Egoismus, Hemmungslosigkeit, Karma und haarsträubender Kaltblütigkeit mixt.

Manfred Hermann Nigl stammt aus Graz in Österreich. Bereits in seiner Kindheit gehörte seine Liebe den Büchern. Als junger Erwachsener träumte er dann davon, ab seinem 50. Lebensjahr in einem warmen Land als freier Schriftsteller zu leben und zu schreiben. Um sich dieses Leben aufzubauen, startete er eine Berufskarriere im Handel und arbeitete 35 Jahre in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Unter anderem arbeitete er in einem staatlich unterstützten Arbeitsprojekt. Diese intensive Arbeit vermittelte ihm einen Eindruck in die heutigen Gesellschaftsschichten mit all ihren Probleme. Berührende Schicksale inspirierten ihn zu den vielschichtigen Charakteren seiner Bücher, in die auch wahre Begebenheiten, persönliche Erlebnisse sowie illustre Erzählungen mit einfließen.

2004 erfüllte sich Nigl seinen Traum und lebt seitdem gemeinsam mit seiner Familie auf einer kleinen Insel der Philippinen. Neben dem Schreiben widmet er sich der Gartenarbeit und dem Malen.

„Der Blender" von Manfred Hermann Nigl ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-40627-8 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

