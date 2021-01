Dabei in der Pfarrei – Christlicher Unterhaltungsroman

Mara C. Moeller beweist mit „Dabei in der Pfarrei“, dass christliche Literatur auch Freude machen kann.

Es sieht für die katholische Pfarrei St. Philipp Neri nicht gut aus. Sie verliert Mitglieder: Sie fehlen in den Gottesdiensten, in den Veranstaltungen, und dem Chor laufen die Bässe davon. Es steht anscheinend eine Zusammenlegung mit der Nachbargemeinde bevor, doch das will eigentlich keiner. Aus diesem Grund starte die Pfarrei verschiedene Aktionen, um frisches Blut in die Gemeinde zu bringen und den Chor wieder zu füllen. St. Philipp Neri soll blühen und wachsen.

Die Hauptfiguren dieser unterhaltsamen Erzählung sind der engagierte Ricky Wagner (Chorleiter und Organist), seine frauenbewegte Gattin Resa Binder (Geschäftsfrau und Mitglied im Pfarrgemeinderat), dazu die Neu-Seniorin Frieda, der Theologiekenner und Vorsitzende im Liturgiekreis Hartmut Tanner und Dr. Käthe Mauser (Lehrerin am Gymnasium und in der konservativen Gemeinde St. Elisabeth). Können sie zusammen ihr Ziel erreichen?

Die sehr unterschiedlichen Charaktere tragen in dem charmanten Roman „Dabei in der Pfarrei“ von Mara C. Moeller die verschiedensten Pläne zusammen, um die Pfarrei für Kirchenferne und Abgesprungene wieder interessant zu machen. Neben den Szenen aus dem Gemeinde- und Privatleben stehen „katechetische Elemente“ im Mittelpunkt der Erzählung, um den Lesern die christlichen Begriffe, die im Verlauf der Geschichte vorkommen, zu erklären. Dies geschieht in Form der oft recht fehleranfälligen Berichterstattung des lokalen Tageblatts und Rundfunks, der Gespräche eines Vaters mit seinem siebenjährigen Sohn und den Verständnisschwierigkeiten eines Ehepaars, das die Straßenaushänge der Pfarrei St. Philipp Neri liest.

„Dabei in der Pfarrei" von Mara C. Moeller ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21435-4 zu bestellen.

