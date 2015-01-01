dailydream: 100 Tage Probeschlafen – Transparenz und Vertrauen

Münchner Schlafmarke führt 100 Tage Probeschlafen und 2 Jahre Garantie ein -strategischer Schritt zur Markenstärkung im umkämpften Schlafmarkt

Gräfelfing – Der Matratzen- und Schlafprodukte-Markt ist im Umbruch: Kund:innen informieren sich kritischer, wünschen maximale Sicherheit beim Kauf – und erwarten kompromisslose Qualität. Die Münchner Marke Dailydream reagiert darauf mit einem strategischen Innovationsschritt: Ab sofort können alle Produkte 100 Tage lang getestet werden – ergänzt um eine neue 2-jährige Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler.

Mit dieser Maßnahme stärkt Dailydream seine Positionierung als qualitätsorientierter Anbieter im Premiumsegment und setzt gezielt auf Vertrauensaufbau durch unternehmerische Kulanz. „Der Markt entwickelt sich deutlich in Richtung erlebnisorientierter Kaufentscheidungen. Wer sich für eine neue Matratze entscheidet, möchte den Langzeiteffekt realitätsnah zu Hause erleben“, erklärt Tobias Jaroschek, Geschäftsführer von Dailydream.

Kundenbindung durch echte Produkterfahrung

Der neue 100-Tage-Testzeitraum ist mehr als eine Marketingmaßnahme – er ist Teil einer übergeordneten Markenstrategie, mit der Dailydream auf veränderte Erwartungen reagiert:

o Entscheidungssicherheit: Kund:innen treffen zunehmend bewusste Kaufentscheidungen – ein längerer Testzeitraum nimmt psychologischen Druck aus dem Prozess.

o Qualitätsversprechen: Die erweiterte Garantie untermauert den Anspruch an Langlebigkeit und Verlässlichkeit der Produkte.

o Kundenzentrierung als Differenzierungsfaktor: In einem wettbewerbsintensiven Markt ist der konsequente Fokus auf Nutzererlebnis und Komfort ein klarer USP.

„Unsere Produkte sollen nicht nur überzeugen – sie sollen begeistern. Wer zu Hause 100 Tage lang wirklich gut schläft, wird sich bewusst für unsere Marke entscheiden“, so Jaroschek. Damit geht Dailydream bewusst über die übliche Rückgabelogik hinaus und setzt auf eine langfristige Kundenbindung durch Vertrauen und Komfort.

Dailydream® steht für hochwertig verarbeitete Schlafprodukte mit konsequentem Fokus auf Schlafgesundheit und Kundenzufriedenheit. Mit tausenden positiven Bewertungen und einer starken Online-Präsenz gehört das Unternehmen zu den wachstumsstarken Marken im D2C-Schlafsegment.

Weitere Informationen unter www.dailydream.de



