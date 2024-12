DAMlivery revolutioniert die Bereitstellung großer Bildermengen in zig Ausprägungen

DAMlivery ermöglicht große Bildbestände effizient zu bearbeiten, bereitzustellen, zu aktualisieren und zu tracken. Träger und aufwändiger Massenexport waren gestern!

DAM United hat seine Power-Lösung für die Arbeit mit großen Bildbeständen „DAMlivery“ stark erweitert. DAMlivery setzt auf den gängigen DAM-Systemen auf, die große Bildbestände speichern und verwalten, und ermöglicht diese in einer neuen Art und Weise effizient zu bearbeiten, bereitzustellen, automatisch zu aktualisieren und zu tracken. DAMlivery bringt Erleichterung für Nutzer von Digital Asset Management-Systemen mit großen Digital-Asset-Beständen, regelmäßigen Massenexports, vielen Exportzielen und individuellen Anforderungen.

Mit DAMlivery können Nutzer Bilder in einem Schritt in beliebig vielen Größen, Formaten, Ausschnitten und Qualitätsstufen aus jeder Quelle performant für Webshops, Websites, Portale etc. bereitstellen. Im DAM zurückgerufene Bilder (z.B. neue Produkte, Bildlizenz abgelaufen) werden automatisch überall (auf Websites, Portalen etc.) entfernt bzw. ausgetauscht. Es werden zudem überall nur die aktuellen Bilder in bester Qualität und den richtigen Farben angezeigt (DAM = Single-Point-of-Truth). Statt tausende digitaler Assets in zig Ausprägungen an bestimmte Ziele zu exportieren, stehen diese in DAMlivery mit einzigartigen URLs zur Verfügung.

Damit wird der Umgang mit großen Bildbeständen einfacher und schneller, und es werden Kosten, Aufwände und Server-Nutzung/Rechenleistung eingespart, was gut für das Budget und die Umwelt ist.

Bilder global ad-hoc bereitstellen und bei Bedarf oder regelbasiert löschen

Dank der CDN Anbindung von DAMlivery erzielt man in allen Teilen der Welt höchste Performance bei der Bilder-Bereitstellung und größtmögliche Ausfallsicherheit. Zudem lassen sich beliebige Automations-Services mit anbieten. Dadurch geht die Verbreitung großer Bildermengen lokal wie global ad-hoc binnen Sekunden: sei es in den USA, China oder Australien. Die Bilder liegen immer in einer zentralen Quelle (dem DAM), DAMlivery macht die Bilder von DSGVO-konformen Hochleistungs-Servern in Frankfurt aus verfügbar und das CDN-Netzwerk verteilt diese. Zudem lassen sich Bilder nach einer bestimmten Zeit im DAMlivery über Ablauf-Trigger zurückziehen – ganz automatisch.

Roland Berg, Vorstand von DAM United beschreibt die Lösung: „_Manche Kunden haben 500.000 digitale Assets mit bis zu 20 Exportformaten für Smartphones, Tablets, PC, Social Media, Print etc.. Wenn neue Formate dazukommen, müssen mit DAMlivery nur die neuen Formate exportiert werden und nicht alle alle 10 Mio. Assets. Sie sind ad-hoc überall verfügbar. Das ist ein enormer Zeit- und Kostengewinn und schont die CO2-Bilanz._“

Konnektivität weiter ausgebaut

Es werden stetig Konnektoren zu weiteren DAM-Systemen bereitgestellt, sodass die Anbindung sehr einfach ist, da nur eine eindeutige ID und die Datei benötigt wird, also im einfachsten Fall auch ein S3 oder FTP Server. Das ermöglicht maximale Flexibilität.

Verify-Technology ermöglicht Sicherheit und Bilder-Tracking

DAMlivery arbeitet nun zudem mit Verify-Technology (Wasserzeichen) und kann Bilder eindeutig identifizieren und über Google-Technologie nachverfolgen. Man erhält Daten über die Bildnutzung, was insbesondere Vorteile für das Social Media Tracking bringt. Unternehmen können zudem Fake Shops identifizieren. Und sie können anhand von der Fingerprints bei geheimen Bildern, die nur für eine bestimmte Nutzergruppe gedacht sind (zum Beispiel Kollaboration oder interne Präsentation neuer Produkte, Kampagnen etc.), genau sehen, wie diese genutzt werden.

DAMlivery bringt Vorteile für folgende Bereiche:

* E-Commerce / Online-Shops

* Marken Launches / Time-to-Market

* Social Media-Teams

* Content Marketing und SEO

* Vertrieb und Vertriebspartner

* IT / Sicherheit / Compliance / DSGVO

* Green IT / CO2 Bilanz

„Träger Massenexport und aufwändige Bildbearbeitungen waren gestern! Mit DAMlivery gewinnen Sie in allen Bereichen: Time-to-Market, Kosteneinsparungen, SEO, Green IT – und Sie erhalten damit erstmals volle Kontrolle über Ihre Bilder in allen Kanälen durch einen gesicherten Asset Lifecycle“, _erklärt Roland Berg, Vorstand von DAM United.

