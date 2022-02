Daniel Faust unterstützt die SeniorenLebenshilfe in Colbitz

Daniel Faust ist unser neuer Lebenshelfer in Colbitz. Dort unterstützt er Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Colbitz, 15.02.2022. Colbitz. Die SeniorenLebenshilfe ist ein großes Netzwerk selbstständiger Lebenshelfer, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Senioren tatkräftig in ihrem Alltag zu unterstützen. Die Arbeit der Helfer setzt im vorpflegerischen Bereich an, konzentriert sich also gezielt auf Tätigkeiten, die von Mitarbeitern von Pflegediensten nicht geleistet werden. Diese Arbeiten aber sind es, die als Ergänzung zu den reinen Pflegemaßnahmen von den Senioren dringend benötigt werden, um auch im Alter noch ein selbstständiges und würdevolles Leben zu führen. Daniel Faust ist seit Winter 2022 für die SeniorenLebenshilfe in Colbitz mit dabei und freut sich auf seine neue Herausforderung. Detaillierte Informationen zur SeniorenLebenshilfe können auf seniorenlebenshilfe.de und zum Herrn Faust unter Lebenshelfer Colbitz abgerufen werden.

Ein einmaliges Dienstleistungskonzept

Das Dienstleistungskonzept der SeniorenLebenshilfe ist in dieser Form einmalig in Deutschland. Gegründet wurde die SeniorenLebenshilfe im Jahr 2011 von Carola Braun, die vorher selbst ein älteres Ehepaar betreute und feststellte, dass es bei den Senioren einen großen Unterstützungsbedarf gibt. Schnell konnte auch ihr Mann Benjamin von der Idee überzeugt werden, ein bundesweites Netzwerk mit vielen Seniorenhelfern zu etablieren. Heute führen die beiden die SeniorenLebenshilfe als Familienunternehmen. Dieses hat seinen Hauptsitz in Berlin. Wie Geschäftsführerin Carola Braun betont, gehe es bei der Arbeit der Lebenshelfer nicht nur um das Abarbeiten von verschiedenen Tätigkeiten, sondern darum, für die Senioren ein vertrauensvoller Helfer sowie ein wichtiger Ratgeber und sogar Freund zu sein.

Ein breites Angebot an Dienstleistungen

Daher bieten die Lebenshelfer ein umfangreiches Angebot an verschiedenen Dienstleistungen an. Sie kümmern sich um den Haushalt, kochen, gehen einkaufen oder übernehmen Tätigkeiten im Garten. Sie begleiten ihre Senioren zu Arzt- oder Behördentermin und fahren sie dort mit ihrem eigenen Auto hin. Wer möchte, kann mit seinem Lebenshelfer auch einen Ausflug in die Natur unternehmen oder eine kulturelle Veranstaltung besuchen. Ebenso bieten sich die Lebenshelfer für einen Spielenachmittag an oder kommen einfach nur vorbei, wenn jemand für ein gutes Gespräch benötigt wird.

Daniel Faust hofft auf viele neue Kontakte

„Mit Menschen arbeiten und einen sinnvollen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten, das hat mich motiviert, Lebenshelfer zu werden.“ Mit diesen Worten begründet Daniel Faust sein Engagement bei der SeniorenLebenshilfe und freut sich, möglichst vielen Menschen helfen zu können. Daniel Faust ist Jahrgang 1979 und hat schon einiges an beruflicher Erfahrung sammeln können. Er kann eine kaufmännische Ausbildung vorweisen, war lange im Einzelhandel tätig, hat für die Bundeswehr gearbeitet und war zuletzt als Servicetechniker unterwegs. Daniel Faust ist ein leidenschaftlicher Koch und liebt die Bewegung an der frischen Luft. Radfahren und Wandern sind seine wichtigsten Hobbys.

Über den Lebenshelfer Daniel Faust/Über die Lebenshilfe

Für die SeniorenLebenshilfe wird Daniel Faust ältere Menschen in Colbitz und Umgebung betreuen. Er ist als selbstständiger Lebenshelfer tätig. Grundsatz bei der SeniorenLebenshilfe ist, dass sämtliche Senioren und Seniorinnen immer vom demselben Lebenshelfer betreut werden. Dies ist die Basis für eine gute, auf Vertrauen beruhende Beziehung. Da der Bedarf bei den Senioren, die Unterstützung benötigen, stetig größer wird, ist die SeniorenLebenshilfe laufend an neuen Lebenshelfern interessiert. Diese erhalten zum Einstieg einen umfangreichen Ausbildungskurs, werden aber auch zu späteren Zeiten immer wieder geschult. Wer Interesse an einer sinnvollen Tätigkeit als Selbstständiger hat, kann sich an die Mitarbeiter aus der Berliner Zentrale wenden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Ahrweilerstr. 29

14197 Berlin

Deutschland

fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

