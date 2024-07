Darauf kommt es beim Hausverkauf im Alter an

Die Makler von Werneburg Immobilien aus Berlin informieren über das Vorhaben

Der Hausverkauf im Alter kann zur Herausforderung werden, muss es aber nicht. Erfahrene Makler wie die von Werneburg Immobilien aus Berlin bieten die notwendige Unterstützung. „Wir helfen älteren Eigentümern dabei, ihr Haus zu einem fairen Preis zu verkaufen und gleichzeitig ihre Wohnsituation im Alter zu verbessern“, betont Geschäftsführer Alexander Werneburg.

Zunächst führen der Immobilienmakler aus Berlin und seine Kollegen eine präzise Immobilienwertermittlung durch und legen den Verkaufspreis fest. Das Team setzt dabei auf langjährige Erfahrung und fundierte Marktanalysen. „Ein realistischer Verkaufspreis ist essenziell, um potenzielle Käufer nicht abzuschrecken und den Verkaufsprozess zu beschleunigen“, erklärt Alexander Werneburg.

Die Immobilienwertermittlung gehört zu einem umfassenden Dienstleistungspaket. Dieses umfasst auch die professionelle Vermarktung der Immobilie, die Organisation und Durchführung von Besichtigungsterminen sowie die Immobilienübergabe.

Auf Wunsch suchen die Makler nach einer anderen, passenden Immobilie in Berlin oder der Region. Denn viele ältere Hausbesitzer möchten nach dem Verkauf in eine barrierefreie Wohnung ziehen oder betreutes Wohnen in Anspruch nehmen. „Wir helfen unseren Kunden, die für sie beste Wohnlösung zu finden“, erläutert Alexander Werneburg.

Alle, die mehr zum Hausverkauf in Berlin oder zum Grundstücksverkauf in Berlin oder der Region erfahren möchten, können Alexander Werneburg und seine Mitarbeiter von montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr telefonisch unter 030 / 666 55 666 erreichen. Mehr Wissenswertes zum Thema gibt es auch auf https://www.werneburg-immobilien.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Werneburg Immobilien

Herr Alexander Werneburg

Marientaler Straße 24a

12437 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 / 666 55 666

fax ..: 030 / 666 55 66 55

web ..: https://www.werneburg-immobilien.de

email : info@werneburg-immobilien.de

Das Unternehmen Werneburg Immobilien, gegründet 1996 von Alexander Werneburg, hat sich auf die Vermittlung von Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Kapitalanlagen in Berlin und in der Umgebung spezialisiert. Gerne beraten Alexander Werneburg und sein Team Immobilienverkäufer und Immobiliensuchende und wickeln den gesamten Prozess für sie ab. Dabei halten sie stets die Entwicklungen des Berliner Immobilienmarktes im Blick.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Maren Tönisen

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

fon ..: 0214 / 70 79 011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tocvan erweitert die Mineralisierung auf dem Gold-Silber-Projekt Pilar im Zuge von Bohrungen um 130 Meter nach Norden DENSO bekennt sich zu Europa: Warum der Markt für Auto-ID-Lösungen in Bewegung ist