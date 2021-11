Darlehen im Alter – Infos kostenlos Tel. 0421-83673100

Jens Schmidt (53) ist Kredit-Experte bei der Allianz. Allein in diesem Jahr hat er eine dreistellige Anzahl an BestAger Finanzierungen an den Allianz Konzern vermittelt – deutschlandweit ein Rekord. Niemand sonst hat mehr Praxiserfahrung mit dieser speziellen Darlehensform, die sich an Kreditnehmer über 60 Jahren richtet.

Rentner und Senioren aus ganz Deutschland erhalten bei Schmidt und seinem Team der Bremer Hauptvertretung ein langfristiges Darlehen, das sie zu Lebzeiten nicht unbedingt zurückzahlen müssen. Vorteil: Die monatlichen Darlehensraten sind sehr niedrig, da diese keine Tilgung enthalten müssen.

Außer der monatlichen Rate fallen für den Darlehensnehmer keine weiteren Kosten und Gebühren für Sie an. Lediglich die einmaligen Kosten der notariellen Eintragung einer Grundschuld als Sicherheit ins Grundbuch und die Gebühr des Amtsgerichts für die Eintragung der Grundschuld trägt der Darlehensnehmer – das ist alles.

Schmidts Darlehensangebot beinhaltet eine Zinsbindung von 25 Jahren. Möglich sind sogar Laufzeiten von bis zu 40 Jahren. Dadurch genießen Darlehensnehmer im Rentenalter, die ihr „Betongold“ zu Geld machen wollen, eine langfristige Zinssicherheit und brauchen sich keine Sorgen über Veränderungen am Zinsmarkt zu machen.

Das BestAger Darlehensprodukt ist bereits seit 2020 auf dem Markt und bestens erprobt. Das Beste: Der Darlehensnehmer bleibt weiterhin alleiniger Eigentümer seiner Immobilie. Die finanziellen Mittel aus dem Darlehen kann er für beliebige Zwecke verwenden – es muss nicht nachgewiesen werden, wofür der Darlehensnehmer sein Geld einsetzt.

Die maximale Darlehenshöhe beträgt 40% des festgestellten Immobilienwertes. Für ein Objekt, das Schmidt mit 400.000 EUR bewertet, ist somit ein Darlehen von bis zu 160.000 EUR möglich – zu sehr günstigen Konditionen, zu Lebzeiten auf Wunsch sogar tilgungsfrei.

Vertragspartner und Kreditgeber ist der Allianz Lebensversicherungskonzern. Was nur Wenige wissen: Die Allianz bietet seit 99 Jahren Baufinanzierungen für den Neubau oder Kauf von Häusern und Eigentumswohnungen an. Beim neu geschaffenen BestAger Darlehen dient die überwiegend selbst genutzte Immobilie als des Darlehensnehmers als Darlehenssicherheit.

Im Unterschied zu einem „normalen“ Immobilienkredit richtet sich das Angebot der BestAger Finanzierung an Menschen ab 60. Hier gibt es keine maximale Altersbeschränkung. Der Darlehensnehmer erhält damit eine zinsgünstige und, sofern gewünscht, tilgungsfreie Finanzierung. Zurückbezahlt wird das BestAger Darlehen durch die Erben des Darlehensnehmers.

Bei der BestAger Finanzierung werden Eheleute immer gemeinsam zu Darlehensnehmern, auch wenn gegebenenfalls nur ein Ehepartner als Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist. Das gilt selbst dann, wenn ein Ehepartner während der Ehe das Objekt erworben hat und Zugewinngemeinschaft besteht. Nur ein alleinstehender Immobilieneigentümer kann auch alleiniger Darlehensnehmer werden.

Die selbst bewohnte Immobilie des Darlehensnehmers sollte idealerweise lastenfrei sein. Besteht noch eine Restdarlehensverpflichtung bei einem anderen Kreditinstitut, kann die Allianz dieses Fremddarlehen auf direktem Wege ablösen. Voraussetzung ist jedoch, dass der Darlehensnehmer berechtigt ist, das laufende Fremddarlehen spontan zu beenden.

Die aktuelle Restschuld des Fremddarlehens darf nicht höher als 10% des von Jens Schmidt festgestellten Immobilienwertes sein. Bei einer Immobilie, die Schmidt mit rund 300.000 EUR bewertet, darf die Fremdschuld noch maximal 30.000 EUR betragen. Immerhin muss sich der BestAger Darlehenskunde um die Ablösung nicht mehr selbst kümmern – den Ausgleich bei der Fremdbank regelt die Allianz mit dem aktuellen Kreditinstitut direkt.

Die Zinskondition für das BestAger Darlehen entspricht dem des aktuellen Zinsniveaus für Immobilienfinanzierungen. Die Zinsen für Hypothekendarlehen liegen seit Jahren am Boden. Der gewährte Zins ist außerdem abhängig von der gewährten Darlehenshöhe, der Lage des Objekts und anderen Faktoren.

Das BestAger Darlehen kann bundesweit bequem von zuhause aus beantragt werden. Nach einer telefonischen Erstberatung erhält jeder Interessent ein schriftliches Angebot mit einer Checkliste, welche Unterlagen benötigt werden. Sobald die vorliegen, erstellt Kredit-Experte Schmidt einen Darlehensantrag, den er an die Allianz einreicht. Schmidt kennt inzwischen alle Besonderheiten und Widrigkeiten rund um das BestAger Darlehen. Für den Antrag hat der Darlehensnehmer in der Regel nur einen „Schuss“.

Jens Schmidt ist Ansprechpartner für Ihre Anfrage aus ganz Deutschland. BestAger Kunden genießen dort einen hervorragenden Kundenservice, werden von Anfang an professionell begleitet und über jeden Bearbeitungsschritt telefonisch oder per E-Mail auf dem Laufenden gehalten.

Jens Schmidt ist gebundener Immobiliardarlehensvermittler nach § 34i Abs. 1 S. 1 GewO, eingetragen im Vermittlerregister. Seine Eintragung ist einzusehen unter www.vermittlerregister.info

Zweck des Registers ist es insbesondere, der Allgemeinheit die Überprüfung der Zulassung sowie des Umfangs der zugelassenen Tätigkeit der Eintragungspflichtigen zu ermöglichen. Es sorgt so für Transparenz und stärkt den Verbraucherschutz.

