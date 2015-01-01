Darm-Herz-Achse: Neue Erkenntnisse zur Herzgesundheit aus der modernen Kardiologie

Kardiologe Dr. med. Christian G. Meyer erklärt, wie Darm, Mikrobiom und Entzündungen das Herz beeinflussen und warum Prävention sowie regenerative Therapien die Zukunft der Kardiologie verändern

Herzkrankheiten nehmen trotz aller medizinischer Fortschritte weiter zu und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind nach wie vor die häufigste Todesursache weltweit – und dies, obwohl die moderne Kardiologie in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht hat. Herzinfarkte können schneller behandelt, Gefäße gezielt geöffnet und Leben verlängert werden. Und doch zeigt sich ein zentrales Problem immer deutlicher: Die Medizin ist heute sehr gut darin geworden, Erkrankungen zu reparieren – aber noch zu selten darin, ihre Ursachen frühzeitig zu erkennen und zu verhindern.

Doch die gute Nachricht lautet: Seit einigen Jahren nimmt ein wachsender wissenschaftlicher Forschungsbereich rasant zu, der auch die Kardiologie grundlegend verändert. Die Erkenntnis, dass der Darm mit seinen verschiedenen Achsen zu anderen Organen und Körpersystemen eine der zentralen Grundlagen von Gesundheit und Krankheit bildet, verändert – Stichworte: Mikrobiom, Darmbarriere, Darmgesundheits-Prävention – die Medizin von Grund auf. In der Kardiologie spielt dementsprechend die Darm-Herz-Achse eine zunehmend maßgebliche Rolle in Diagnostik und Therapie. Das Info-Portal ZEOLITH WISSEN hat darüber mit einem der zukunftsorientiertesten Fachärzte Deutschlands, Dr. med. Christian G. Meyer, gesprochen.

Der Darm als vormals unterschätzter Schlüssel zur Herzgesundheit

„Die moderne Medizin zeigt immer deutlicher, dass der menschliche Körper ein hochvernetztes System ist. Der Zustand unseres Darms, unseres Mikrobioms und unserer Darmbarriere kann direkten Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System haben.“

Mit diesen Worten bringt Dr. med. Christian G. Meyer, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie sowie Facharzt für Allgemeinmedizin und zertifizierter Longevity-Experte, der in den Schlosspraxen Meyer in Hachenburg, Rheinland-Pfalz, praktiziert, eine Entwicklung auf den Punkt, die zunehmend in den Fokus der Forschung und bereits jetzt bei engagierten Ärzten wie Dr. Meyer in der Praxis umgesetzt werden.

In den vergangenen Jahren haben immer mehr Studien gezeigt, dass der Darm weit mehr ist als ein Verdauungsorgan. Milliarden von Mikroorganismen in Form unseres Mikrobioms produzieren Stoffwechselprodukte, die über den Blutkreislauf im gesamten Körper wirken können – und dabei auch Entzündungsprozesse, Gefäßfunktionen und damit das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen beeinflussen.

Wichtig dabei: Eine gestörte Darmbarriere (diese besteht aus verschiedenen Schichten, in denen auch unser Immunsystem verankert ist), die heute viele Millionen Menschen in Form Darmerkrankungen wie Reizdarm-Syndrom oder Leaky Gut betrifft, kann dazu führen, dass entzündungsfördernde Stoffe in den Körper gelangen – ein Mechanismus, der heute als zentraler Treiber chronischer Erkrankungen gilt.

Herz-Prävention beginnt viel früher als bisher gefordert

Die Konsequenzen dieser Erkenntnisse sind weitreichend. Denn da Darm, Mikrobiom und Entzündungsprozesse eng mit der Herzgesundheit verknüpft sind, bedeutet das auch, Darmerkrankungen nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und dass Prävention deutlich früher ansetzen muss als vormals gefordert.

„Die meisten Menschen denken erst über ihr Herz nach, wenn es schon zu spät ist“, erklärt Dr. Meyer im Interview. Denn viele chronische Erkrankungen entstehen so über Jahre oder Jahrzehnte hinweg – leider oft unbemerkt. Gleichzeitig eröffnet genau diese Zeitspanne die Chance, frühzeitig gegenzusteuern: durch Ernährung, Bewegung, Schlaf, Stressreduktion, Entgiftung von Umweltbelastungen und einer gezielten Unterstützung der Darmgesundheit. Vorsorgemaßnahmen für die Herzgesundheit sind damit nicht länger ein Thema des Alters, sondern sollten bereits im Alltag junger Menschen beginnen.

Vom Reparieren zum Regenerieren: Ein Paradigmenwechsel in der Medizin

Parallel zu diesen neuen Erkenntnissen entwickelt sich ein weiterer zentraler Trend in der modernen Medizin: der Übergang von der klassischen Reparaturmedizin hin zur Regenerationsmedizin. Während herkömmliche Verfahren darauf abzielen, akute Schäden zu behandeln, rücken zunehmend Therapien in den Fokus, die die körpereigenen Regenerationsmechanismen aktivieren.

Ein Beispiel dafür ist die Kardiale Stoßwellen-Therapie (CSWT), die Dr. Meyer in den Schlosspraxen Meyer in Hachenburg einsetzt. Dabei werden nicht-invasive mechanische Impulse genutzt, um die Durchblutung des Herzmuskels zu verbessern und körpereigene regenerative Prozesse anzustoßen. Geeignet ist die CSWT-Therapie vor allem als additive Behandlung bei Angina pectoris infolge einer koronaren Herzerkrankung (KHK), bei ischämischer Herzschwäche und sogar bei peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK). Diese Entwicklung steht sinnbildlich für eine neue medizinische Denkweise: Nicht nur Schäden beheben – sondern Gesundheit aktiv erhalten und wiederherstellen.

Medizinische Zukunft schon jetzt im Hier und Heute

Dr. med. Christian G. Meyer gehört zu einer neuen Generation von Ärzten, die diese Entwicklungen bereits heute in ihrer Praxis umsetzen. Als Facharzt für Kardiologie, Innere Medizin und Allgemeinmedizin verbindet er moderne Diagnostik, umfangreiche präventive Ansätze und innovative regenerative Therapieverfahren. Als zertifizierter Longevity-Experte – hier geht es nicht um einen kurzfristigen Hype, sondern um mehr Lebensqualität auch im Alter – verfolgt er ein ganzheitliches Verständnis von Gesundheit, das in der Wissenschaft zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Die Verbindung von Darmgesundheit, Prävention und regenerativen Therapieformen wird seines Erachtens nach in den kommenden Jahren zu einem grundlegenden Wandel in der Medizin führen.

Das vollständige Interview auf ZEOLITH WISSEN mit Dr. Christian Meyer zur Darm-Herz-Achse und neuen Möglichkeiten in Prävention und Therapie in der Kardiologie lesen Sie hier:

https://www.zeolith-wissen.de/zeolith-news/interviews/darm-herz-achse-dr-christian-meyer-interview

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