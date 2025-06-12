ZenaTech-Tochter ZenaDrone entwickelt mit dem Prototypen IQ Aqua ein autonomes Unterwasserfahrzeug für den integrierten Einsatz in der maritimen Verteidigungsarchitektur und gegen die Bedrohung durch Unterwasserminen

Das KI-gestützte autonome Unterwasserfahrzeug IQ Aqua soll autonome Unterwassereinsätze in den Bereichen Verteidigung und Wirtschaft ermöglichen und richtet sich an den Weltmarkt für Unterwasserdrohnen, der bis zum Jahr 2034 ein Marktvolumen von 16 Mrd. $ erreichen dürfte

Vancouver, British Columbia, 31. März 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass sein Tochterunternehmen ZenaDrone einen Prototypen des autonomen Unterwasserfahrzeugs (AUV) IQ Aqua entwickelt hat, das für zahlreiche Anwendungsfälle unter Wasser in den Bereichen Verteidigung und Wirtschaft, insbesondere auch für die Ortung von Unterwasserminen im militärischen Bereich, vorgesehen ist. Das IQ Aqua markiert den Einstieg des Unternehmens in den Markt für Unterwasserrobotik. ZenaDrones autonome Produktfamilie IQ, die aktuell Drohneneinsätze in der Luft, an Land und über der Wasseroberfläche umfasst, wird damit auf Unterwassereinsätze erweitert. Der Prototyp des IQ Aqua hat unter kontrollierten Bedingungen eine grundlegend autonome Navigation und Mobilität unter Wasser bewiesen. Das Unternehmen ist derzeit mit der Fertigung einer Reihe weiterer Prototypen beschäftigt, um in den kommenden Monaten sowohl in den Vereinigten Staaten als auch an anderen internationalen Standorten mit Unterwasser-Feldtests im Freien zu beginnen.

Das IQ Aqua von ZenaDrone ist darauf ausgelegt, eine der dringendsten Lücken in der modernen Verteidigung auf See zu schließen: die autonome Ortung von Minen. Minen stellen eine asymmetrische Bedrohung dar, die kostengünstig in der Bereitstellung, aber außerordentlich teuer in der Abwehr mit herkömmlichen bemannten Methoden ist. Wir entwickeln derzeit eine Technologie, die speziell darauf ausgelegt ist, diese zu orten, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. Wir wollen dieses Ungleichgewicht ändern und es den Streitkräften ermöglichen, Unterwasserminen zu erkennen und darauf zu reagieren, ohne dass Taucher oder bemannte Schiffe dabei gefährdet werden. In Kombination mit unserer Startstation IQ Glider und unseren Abfangdrohnen bietet das IQ Aqua den Streitkräften eine integrierte Architektur für die seegestützte Verteidigung über und unter Wasser, richtet sich gleichzeitig aber auch an den enormen kommerziellen Bedarf an autonomer Unterwasserinspektion und -überwachung in den Bereichen Offshore-Energie und Hafensicherheit.

Zu den zukünftigen Einsatzgebieten des IQ Aqua im Verteidigungswesen zählen die Minenortung, die Unterstützung bei Gegenmaßnahmen, verdeckte Aufklärungs-, Überwachungs- und Erkundungsdienste (ISR) unter Wasser sowie die Erkennung von Bedrohungen im Bereich von Hafenanlagen. Der aktuelle Prototyp basiert auf einer kabelgebundenen, batteriebetriebenen Konfiguration. Das Unternehmen arbeitet aber bereits an der Entwicklung der nächsten Produktgeneration, die kabellos und GPS-unabhängig sein soll und einen vollständig autonomen Betrieb in umkämpften Unterwasserumgebungen ohne GPS-Empfang ermöglicht.

Im kommerziellen Bereich eignet sich das IQ Aqua von ZenaDrone dank seines Designs für die autonome Inspektion von Offshore-Energieleitungen, Unterseekabeln und maritimen Infrastruktur. Damit ist man weniger abhängig von kostspieligen Tauchereinsätzen und bemannten Schiffsoperationen. Die Mitgliedsstaaten des Gulf Cooperation Council – die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Saudi-Arabien und Katar – stellen aufgrund ihrer umfangreichen Offshore-Kohlenwasserstoffvorkommen, ihrer riesigen Hafenanlagen und ihrer Anforderungen an den Küstenschutz einen vorrangigen zukünftigen Absatzmarkt dar.

Der Weltmarkt für Unterwasserdrohnen dürfte laut Angaben von Global Market Insights bis zum Jahr 2034 auf über 16 Mrd. $ anwachsen. Das Verteidigungs- und Sicherheitssegment stellt dabei die wachstumsstärkste Anwendungskategorie dar. Im Zuge der Weiterentwicklung des IQ Aqua-Programms zählen zu ZenaTechs Zielgruppe vor allem zukünftige Kunden aus dem US-Verteidigungssektor, NATO-Partner sowie Mitgliedsstaaten des Gulf Cooperation Council (GCC). Das Unternehmen wird über zukünftige Entwicklungs-Meilensteine berichten, sobald es diesbezüglich etwas Neues gibt.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Anwendungen in den Bereichen Wirtschaft, Regierung und Verteidigung spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu mehr Geschwindigkeit, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen ist mit seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten weltweit tätig und baut sein DaaS-Geschäft sowie sein globales Netzwerk von Standorten durch Übernahmen aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für Vermessung, Inspektion, Ortung, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet.

Derzeit kommt die ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet, die IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Hochdruckreinigung und Inspektion im kommerziellen und staatlichen Bereich entwickelt wurde und die IQ Quad wird für Landvermessungen eingesetzt.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie können, werden, sollten, erwarten, planen, vorhersehen, anstreben, suchen, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für die derzeit in Erwägung gezogenen Märkte zu entwickeln; den voraussichtlichen Barmittelbedarf von ZenaTech und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Jurisdiktionen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift Risk Factors auf Formblatt F-1 und Formblatt 20-F des Unternehmens bzw. anderen Unterlagen, die es bei der United States Securities and Exchange Commission (die SEC) auf EDGAR über die Webseite der SEC, www.sec.gov, eingereicht hat, beschrieben sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

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