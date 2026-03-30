Darmstädter Unternehmen will Bildungsurlaub in Deutschland neu erfinden

27 Millionen Beschäftigte haben Anspruch auf Bildungsurlaub, kaum jemand nutzt ihn. Die Cabo Ledo GmbH aus Darmstadt will das mit Future-Skills-Programmen an internationalen Standorten ändern.

Darmstadt, 30.03.2026 – Bildungsurlaub wird in Deutschland bislang nur von einem Bruchteil der Anspruchsberechtigten genutzt. Rund 27 Millionen Beschäftigte hätten grundsätzlich die Möglichkeit, Bildungsurlaub zu nehmen – tatsächlich tun dies jedoch nur etwa eine Million Menschen pro Jahr. Ein grosses Potenzial für berufliche Entwicklung bleibt damit ungenutzt.

Die geringe Nutzung liegt weniger am Instrument selbst als an seiner Wahrnehmung. In vielen Unternehmen gilt Bildungsurlaub noch immer als verkappter Urlaub, während Arbeitnehmende mögliche Nachteile für Karriere, Bonus oder ihre Position im Unternehmen befürchten. Verstärkt wird dieses Bild dadurch, dass Bildungsurlaub lange vor allem mit Sprachkursen verbunden war, deren direkter Bezug zu heutigen beruflichen Zukunftskompetenzen nicht immer klar erkennbar ist.

Genau hier setzt Dein Bildungsurlaub an. Das Darmstädter Unternehmen verfolgt das Ziel, Bildungsurlaub neu zu denken und als zeitgemässes Instrument beruflicher Weiterbildung zu etablieren. Mit dem Programm 2026 entwickelt der zertifizierte Bildungsträger sein Angebot gezielt weiter.

„Bildungsurlaub ist eines der am stärksten unterschätzten Instrumente unserer Weiterbildungslandschaft – und gleichzeitig eines der wirkungsvollsten, wenn man ihn richtig nutzt“, sagt Gründer Carlo Drechsel.

Warum Bildungsurlaub heute so relevant ist

Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und neue Arbeitsformen verändern Berufe und Anforderungen grundlegend. Internationale Organisationen wie das World Economic Forum, die OECD und die Vereinten Nationen benennen Kompetenzen wie den Umgang mit digitalen Technologien, analytisches Denken, Problemlösefähigkeit, Leadership und Anpassungsfähigkeit als zentrale Fähigkeiten der kommenden Jahre.

Bildungsurlaub bietet grundsätzlich einen geeigneten Rahmen, um genau diese Kompetenzen zu entwickeln – insbesondere, weil er Lernen ausserhalb des eigenen Unternehmenskontexts ermöglicht. Menschen aus unterschiedlichen Branchen, Altersgruppen und Regionen kommen zusammen, bringen verschiedene Perspektiven ein und lernen voneinander. Dieser Austausch findet in klassischen Inhouse-Weiterbildungen kaum statt.

Fokus auf Future Skills – keine Sprachkurse

Inhaltlich fokussiert sich Dein Bildungsurlaub bewusst auf berufliche Zukunftskompetenzen statt auf klassische Sprachkurse. Im Mittelpunkt stehen unter anderem der Umgang mit Künstlicher Intelligenz, analytisches Denken, Problemlösekompetenz sowie Leadership und Selbstführung. Die Programme sind klar auf den beruflichen Kontext ausgerichtet und in den meisten Bundesländern anerkennungsfähig.

Lernen, Bewegung und Umgebung

Der Ansatz stützt sich auf Erkenntnisse aus Lern-, Sport- und Umweltpsychologie: Bewegung, lernförderliche Umgebungen und neue soziale Kontexte können Konzentration, Motivation und nachhaltigen Wissenstransfer fördern. Ergänzend zu den Lerneinheiten können Teilnehmende freiwillig sportliche Aktivitäten wie Surfen, Yoga oder Segeln nutzen, die als kognitive Verstärker für Lernprozesse dienen.

Hochkarätige Referentinnen und Referenten

Ein zentrales Qualitätsmerkmal ist die Auswahl der Referentinnen und Referenten. Neben Gründer Carlo Drechsel gehören weitere ausgewiesene Expertinnen zum Programm. So arbeitet Afridun Amu, bekannt als erster afghanischer Surfer und Olympia-Kommentator, gemeinsam mit Dr. Caroline Szymanski, Organisationspsychologin und Design-Thinking-Expertin, an einem Design-Thinking-Bildungsurlaub auf den Azoren. Ulrike Kerber, international ausgezeichnete Designerin, vermittelt in ihren Kursen einen Perspektivwechsel im Umgang mit KI-gestütztem Video-Storytelling.

Mehrwert für Arbeitnehmer und Arbeitgeber

Dein Bildungsurlaub versteht das Instrument nicht als Gegenmodell zur Arbeitswelt, sondern als Investition in die kontinuierliche Kompetenzentwicklung. Arbeitgeber profitieren von Mitarbeitenden, die reflektierter, resilienter und besser auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet sind.

Über Cabo Ledo GmbH:

Gründungsjahr: 2021 – Firmensitz: Darmstadt – Marke: Dein Bildungsurlaub – Geschäftsführer: Carlo Drechsel – Trägerzulassung: nach AZAV, Fachbereich 4 – Kontakt: info@dein-bildungsurlaub.de

Weitere Informationen: www.dein-bildungsurlaub.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Cabo Ledo GmbH / Dein Bildungsurlaub

Herr Carlo Drechsel

Elisabeth Selbert Strasse 90

64289 Darmstadt

Deutschland

fon ..: 06151 3844670

web ..: https://www.dein-bildungsurlaub.de/

email : presse@dein-bildungsurlaub.de

Dein Bildungsurlaub ist eine Marke der Cabo Ledo GmbH, einem zertifizierten Bildungsträger mit Sitz in Darmstadt. Das Unternehmen entwickelt AZAV-anerkannte Bildungsurlaube mit Fokus auf berufliche Zukunftskompetenzen wie Künstliche Intelligenz, Design Thinking und Leadership. Die Programme verbinden Lernen mit besonderen Lernumgebungen und Bewegungsangeboten an internationalen Standorten. Gegründet 2021 von Carlo Drechsel.

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