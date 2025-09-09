-
Notrufsystem ohne Internet: Darmstädter Start-up entwickelt unabhängige Lösung
Darmstädter Start-up entwickelt ein Hausnotrufsystem, das ohne WLAN funktioniert. Die kontaktlose Lösung erkennt Stürze automatisch und sendet Alarme über Mobilfunk – für mehr Sicherheit im Alltag.
Viele digitale Notruf- und Smart-Home-Lösungen sind auf eine stabile Internetverbindung angewiesen. In der Praxis kann das jedoch zum Problem werden – etwa bei technischen Störungen oder in Regionen mit schwacher digitaler Infrastruktur. Das Darmstädter Start-up Chrood hat sich mit genau diesem Szenario auseinandergesetzt und eine Lösung entwickelt, die unabhängig vom heimischen Internet funktioniert.
Notruf auch ohne Internetverbindung
Das System nutzt eine integrierte Mobilfunkverbindung, um im Notfall einen Alarm auszulösen. Dadurch bleibt die Funktion auch dann erhalten, wenn das lokale WLAN ausfällt oder vor Ort keine stabile Internetverbindung verfügbar ist. Die Alarmübertragung erfolgt direkt über das Mobilfunknetz, wodurch eine zusätzliche Sicherheitsebene entsteht. Insbesondere in ländlichen Regionen ist die Breitbandversorgung nicht immer flächendeckend gewährleistet.
Automatische Sturzerkennung durch akustische Signale
Der sogenannte „Hüter“ ist darauf ausgelegt, Stürze im eigenen Zuhause durch akustische Signale automatisch zu erkennen. Die Daten werden direkt auf den Geräten im Wohnraum verarbeitet und nicht an externe Server übertragen. Wird ein möglicher Notfall registriert – etwa durch Sturzgeräusche oder Hilferufe -, löst das System automatisch einen Alarm aus und benachrichtigt zuvor hinterlegte Kontaktpersonen.
Je nach Wohnungsgröße können mehrere Geräte installiert werden, um eine möglichst flächendeckende Erkennung zu gewährleisten. Nach Angaben des Unternehmens werden Stürze mit einer Genauigkeit von 94 Prozent erkannt.
_“Gerade für ältere Menschen auf dem Land kann ein zuverlässiger Notruf entscheidend sein. Mit dem Hüter wollen wir eine Lösung anbieten, die auch dann funktioniert, wenn das heimische Internet ausfällt“_, so Colin Tessarzick, Gründer von Chrood.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Chrood UG (haftungsbeschränkt)
Herr Colin Tessarzick
Hilpertstraße 31
64295 Darmstadt
Deutschland
fon ..: 0152 55278427
web ..: https://www.chrood.com
email : Press@chrood.com
Chrood UG (haftungsbeschränkt) entwickelt eine moderne Hausnotruflösung für mehr Sicherheit und Selbstständigkeit im Alltag. Diese neuartige Technologie sorgt für Sicherheit ohne einen Notrufknopf am Körper tragen zu müssen. Chrood UG entwickelt Technologie, die Sicherheit schaffen, ohne sichtbar zu sein, um das Leben Menschen sicherer und würdevoller zu machen.
Pressekontakt:
Chrood UG (haftungsbeschränkt)
Herr Colin Tessarzick
Hilpertstraße 31
64295 Darmstadt
fon ..: 0152 55278427
email : Press@chrood.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Darmstädter Unternehmen will Bildungsurlaub in Deutschland neu erfinden
Notrufsystem ohne Internet: Darmstädter Start-up entwickelt unabhängige Lösung
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Notrufsystem ohne Internet: Darmstädter Start-up entwickelt unabhängige Lösung
- Darmstädter Unternehmen will Bildungsurlaub in Deutschland neu erfinden
- Hochwertige USM Haller Sideboards, Lowboards für Arztpraxen, Schönheitschirurgen, Anwälte und Notare
- Die Internetdienste Burkart gewinnt AI Excellence Award 2026 im Bereich: Online Marketing
- Aktionsplan für Ausstieg aus Tierversuchen in der Pharmaindustrie
- Schlosshotel Burg Schlitz stärkt sein Profil als Ort der Ruhe, Qualität und gelebten Gastfreundschaft
- So erlebst du Webradio neu mit dem Virtual Radio DJ von RadioMonster.FM
- Universelle Störungsmelder zur Fernüberwachung und Steuerung
- Sicherheit aus der Luft: Spektakuläre Drohnen-Inspektion der Achterbahn im Klotti Park
- 5FSoftware erweitert Login-Seite um dynamischen Slider im Corporate Design
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.