  • Stürze im Alter: Start-up aus Darmstadt entwickelt kontaktlosen Hausnotruf ohne Armband

    Darmstädter Start-up entwickelt kontaktlose Hausnotruflösung, die Stürze automatisch erkennt – ohne Armband. Das System ermöglicht älteren Menschen mehr Sicherheit und Selbstständigkeit im Alltag.

    BildRund jede vierte Person über 65 Jahre stürzt mindestens einmal pro Jahr (Robert Koch-Institut). Um im Ernstfall schnell Hilfe zu erhalten, nutzen viele ältere Menschen Hausnotrufsysteme. Diese funktionieren jedoch häufig nur dann zuverlässig, wenn ein Notrufarmband tatsächlich getragen wird. Ein Darmstädter Start-up hat deshalb eine kontaktlose Lösung entwickelt, die Stürze automatisch erkennt – ganz ohne tragbares Gerät.

    Kontaktlose Sturzerkennung ohne tragbares Gerät

    Das 2025 gegründete Unternehmen Chrood hat mit dem „Hüter“ ein kontaktloses Hausnotrufsystem entwickelt, das Stürze innerhalb der Wohnung auf Basis akustischer Analysen erkennt. Anders als klassische Systeme benötigt der „Hüter“ kein Gerät am Körper. Stattdessen werden mehrere im Wohnraum installierte Einheiten eingesetzt, die Sturzgeräusche sowie Hilferufe registrieren und im Ernstfall automatisch einen Alarm auslösen.

    Nach Angaben des Unternehmens wurden Stürze in Tests mit einer Erkennungsgenauigkeit von 94 Prozent erkannt. Die Auswertung der akustischen Signale erfolgt dabei direkt auf den Geräten im Wohnraum. Eine Übertragung der Audiodaten an externe Server findet nicht statt. Dadurch bleiben sensible Informationen innerhalb der Wohnung und Datenschutz sowie Privatsphäre der Nutzer gewahrt.

    Automatischer Notruf und präventive Unterstützung im Alltag

    Die Motivation für die Entwicklung ist für Gründer Colin Tessarzick persönlich geprägt:

    _“Meine Uroma Waltraud war pflegebedürftig und nutzte ein Notrufarmband. Wir haben jedoch festgestellt, dass sie das Gerät im Alltag nicht immer konsequent getragen hat. Als sie eines Abends stürzte, hatte sie das Armband dann nicht bei sich. Diese Situation hat mir gezeigt, dass Sicherheitslösungen stärker an der Lebensrealität ausgerichtet sein müssen und unabhängig von einem Armband funktionieren sollten.“_

    Der „Hüter“ befindet sich derzeit in der Testphase. Ziel des Systems ist es, älteren Menschen ein möglichst selbstständiges Leben im eigenen Zuhause zu ermöglichen und gleichzeitig die Familie sowie Pflegedienste zu entlasten. Da der Notruf automatisch ausgelöst wird, ist keine aktive Bedienung durch die Nutzer erforderlich. Dadurch kann im Ernstfall auch dann Hilfe organisiert werden, wenn die betroffene Person nicht mehr selbst reagieren kann.

    Darüber hinaus erfüllt das System eine präventive Funktion: Durch sein Design als Nachtlicht verbessert der „Hüter“ die Orientierung bei nächtlichen Wegen – etwa zum Badezimmer – und kann so das Risiko von Stürzen zusätzlich reduzieren.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Chrood UG (haftungsbeschränkt)
    Herr Colin Tessarzick
    Hilpertstraße 31
    64295 Darmstadt
    Deutschland

    fon ..: 0152 55278427
    web ..: https://www.chrood.com
    email : Press@chrood.com

    Chrood UG (haftungsbeschränkt) entwickelt eine moderne Hausnotruflösung für mehr Sicherheit und Selbstständigkeit im Alltag. Diese neuartige Technologie sorgt für Sicherheit ohne einen Notrufknopf am Körper tragen zu müssen. Chrood UG entwickelt Technologie, die Sicherheit schaffen, ohne sichtbar zu sein, um das Leben Menschen sicherer und würdevoller zu machen.

    Pressekontakt:

    Chrood UG (haftungsbeschränkt)
    Herr Colin Tessarzick
    Hilpertstraße 31
    64295 Darmstadt

    fon ..: 0152 55278427
    email : Press@chrood.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Jetzt auch in Darmstadt – Inspon Webdesign Agentur expandiert nach Darmstadt!
      Die Inspon eröffnet ein neues Agenturbüro in Darmstadt für die Sparte Webdesign. Das Büro wird voraussichtlich mit einem Team von 5-10 Mitarbeitern besetzt....

    2. Peter Schmidt Group entwickelt neues Corporate Design für das ghanaische Start-up WASHKing
      Nur eine Minderheit der Bevölkerung Ghanas hat Zugang zu Toiletten. Das Start-up WASHKing ist drauf und dran das zu ändern. Beim Design bekommt sie Unterstützung von der Peter Schmidt Group....

    3. Der Hausnotruf für Senioren wird mobil – Neuer Alltags-Assistent für Zuhause und zum Mitnehmen
      Das amicoo CARE 2 ist der neuartige Hausnotruf, Notfallknopf, Mobiltelefon und GPS-Tracker in einem Gerät. Es bringt für Senioren und Pflegebedürftige die Sicherheit jederzeit schnell Hilfe zu rufen....

    4. NetCents Technology sieht Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation als Impulsgeber für raschen Zuwachs bei kontaktlosen Zahlungen
      WHO-Empfehlung dürfte Akzeptanz bei neuen Teilnehmern deutlich erhöhen VANCOUVER, British Columbia, 16. März 2020 – NetCents Technology Inc. (NetCents oder das Unternehmen) (CSE: NC / Frankfurt: 26N / OTCQB: NTTCF)...

    5. Der virtuelle Mitbewohner: Hausnotruf wird digital und smart.
      Auch bei den Senioren hält die Digitalisierung Einzug. Statt simpler Notruf-Knöpfe gibt es nun clevere Lösungen, die das Leben einfacher und deutlich sicherer machen....

    6. Dogan Gülsen Gruppe Darmstadt
      Dogan Gülsen (MRICS) ist Inhaber und geschäftsführender Gesellschafter von Seven Hills Real-Estate Development Investment....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.