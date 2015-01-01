  • Warum Unternehmen ihre Kundenansprache neu denken müssen

    Kann man in schwierigen Zeiten neue Kunden gewinnen? Welche Strategieänderung und welches Werkzeug bringt dafür messbaren nutzen?

    BildWirtschaft unter Druck: Warum Unternehmen jetzt ihre Vertriebsansprache neu denken müssen – und welche Rolle INSIGHTS MDI dabei spielt

    Die wirtschaftliche Lage ist mehr als angespannt. Steigende Kosten, zurückhaltende Investitionen und intensiver Wettbewerb setzen Unternehmen unter Druck. Auch im Mittelstand wird es zunehmend schwieriger, neue Kunden zu gewinnen und bestehende Marktanteile zu sichern. In dieser Situation reicht es für viele Unternehmen nicht aus, in Marketing und Sichtbarkeit zu investieren. Entscheidend sind jetzt Vertriebsstärke und die die Qualität der Kommunikation mit Kunden.

    Ein Problem zeigt sich in der Praxis immer wieder: Viele Vertriebsmitarbeiter sprechen unterschiedliche Kundentypen auf die gleiche Weise an. Dabei reagieren Menschen sehr unterschiedlich auf Kommunikation und Argumentation. Wer diese Unterschiede nicht erkennt, verliert potenzielle Kunden oft bereits im Erstkontakt.

    Hier setzen Systeme wie INSIGHTS MDI an. Das Instrument bietet Informationen in Bezug auf Verhalten und Motivatoren. Es liefert damit ein differenziertes Bild darüber, wie Menschen kommunizieren, entscheiden und auf bestimmte Ansprachen reagieren. Gerade im Vertrieb eröffnet dies neue Möglichkeiten, Kunden gezielter anzusprechen und Gespräche wirksamer zu führen.

    Unternehmen, die INSIGHTS MDI im Vertrieb einsetzen, berichten davon, dass sich die Qualität von Kundengesprächen deutlich verändert. Verkäufer verstehen schneller, welcher Kommunikationsstil beim Gegenüber funktioniert, welche Argumente relevant sind und wie Entscheidungsprozesse typischerweise ablaufen. Das führt nicht nur zu effizienteren Gesprächen, sondern auch zu einer klareren Positionierung im Wettbewerb.

    Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten kann diese Form der differenzierten Kundenansprache ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein. Während viele Unternehmen versuchen, ihre Aktivitäten zu erhöhen, setzen andere gezielt auf Qualität in der Kommunikation – und erreichen damit oft bessere Ergebnisse bei geringerem Ressourceneinsatz.

    Ein Beispiel aus der Praxis: Vertriebsmitarbeiter, die ihre Kommunikation an unterschiedliche Persönlichkeitstypen anpassen, erhöhen nicht nur die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses, sondern verkürzen häufig auch die Entscheidungszyklen auf Kundenseite. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Gespräche, die ohne konkretes Ergebnis bleiben.

    INSIGHTS MDI wird nicht als isoliertes Tool eingesetzt, sondern als Grundlage für eine systematischere Vertriebsarbeit. Mitarbeiter nutzen die Erkenntnisse, um Gesprächsstrategien zu entwickeln, Angebote zu individualisieren oder Präsentationen auf die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen anzupassen.

    Die aktuelle Marktsituation macht deutlich: Wer heute erfolgreich Kunden gewinnen will, muss mehr tun als präsent zu sein. Entscheidend ist, wie gut Unternehmen ihre Zielgruppen verstehen und wie präzise sie darauf eingehen können. Die Berater und Trainer des IFM, Institut für Mittelstandserfolg, schaffen die Integration in den Vertriebsalltag von Mitarbeitern in 1-2 Tagen.

    Praxisnahe Werkzeuge wie INSIGHTS MDI liefern einen strukturierten Ansatz und sind für Unternehmen ein zentraler Baustein, um den Wettbewerb auszustechen und sich differenziert zu positionieren.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    IFM Merz GmbH
    Herr Ulrich Merz
    IFM Merz GmbH Dürnbachstr. 5 5
    83727 Schliersee
    Deutschland

    fon ..: 08026-9224658
    web ..: https://www.mittelstandserfolg.de/
    email : ulrich.merz@mittelstandserfolg.de

    Das IFM Institut für Mittelstandserfolg unterstützt Unternehmen dabei, Vertrieb, Kundenservice, Recruiting und Führung wirksam zu verbessern.

    Im Fokus stehen praxisnahe Beratung, Training und Kompetenzentwicklung mit direktem Nutzen für den betrieblichen Alltag.

    Statt Standardlösungen entwickelt IFM passgenaue Maßnahmen – von Verkaufs-, Telefon- und Messetraining bis zur Führungskräfte- und Teamentwicklung. Zum Einsatz kommen diagnostischen Werkzeuge wie INSIGHTS MDI® und 360°-Feedback.

    Die Umsetzung erfolgt im deutschsprachigen Raum vor Ort.
    Pragmatisch, branchennah und auf messbare Ergebnisse ausgerichtet.

    Pressekontakt:

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    Herr Ulrich Merz
    Dürnbachstr. 5
    83727 Schliersee

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