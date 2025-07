Das andere Spanien: Zamora – Kultur, Natur & Genuss pur

Wer Spanien einmal von einer ganz anderen, ursprünglichen Seite erleben möchte, sollte sich Zamora merken, oder noch besser: die einmalige Gelegenheit nutzen, eine Reise dorthin zu gewinnen.

Wer möchte nicht einmal eine Reise gewinnen und eine außergewöhnliche Region entdecken und kennen lernen? Noch bis zum 3. August kann man am Gewinnspiel von VISIT ZAMORA teilnehmen, bei dem man mit etwas Glück eine 1-wöchige Reise für zwei Personen in diese geschichtsträchtige Stadt und ihre faszinierende Umgebung gewinnen kann. Alle Informationen zur Teilnahme gibt es unter www.visit-zamora.de.

Zamora liegt im Nordwesten Spaniens, rund eine Stunde mit dem Zug von Madrid entfernt, und doch scheint sie eine ganz eigene Welt zu sein. Als Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in der Region Kastilien und León war Zamora über Jahrhunderte hinweg, als ehemalige Grenzstadt zwischen dem christlichen und dem maurischen Spanien und der Verzweigung der alten Pilgerstraße des Jakobweges weiter nach Santiago de Compostela gelegen, ein kultureller und strategischer Knotenpunkt.

An der historischen Handelsroute Ruta de la Plata gelegen diente sie in mittelalterlicher Zeit als wichtige Station für Pilger, Händler und Eroberer. Noch heute spürt man dieses reiche Erbe bei einem Spaziergang durch die Stadt, in deren verwinkelten Gassen Geschichte auf Schritt und Tritt spürbar wird.

Romanik und Jugendstil: Architektur und Baukunst

Besonders beeindruckend ist die Dichte romanischer Baukunst: Mit über zwanzig romanischen Kirchen gilt Zamora als eine der bedeutendsten Städte dieses Architekturstils auf der gesamten iberischen Halbinsel. Die romanische Kathedrale Santa María la Mayor, erbaut im 12. Jahrhundert, mit ihrer einzigartigen Kuppel und den kunstvollen Kapitellen, ist ein ikonisches Wahrzeichen. Sie liegt inmitten eines historischen Ensembles aus Stadtmauer, Burganlage und mittelalterlichen Toren. Ein Anblick, der nicht nur Architekturfreunde begeistert. Doch Zamora ist kein Freilichtmuseum, sondern eine lebendige Stadt, in der auch der Jugendstil seine Spuren hinterlassen hat. Zahlreiche elegante Fassaden zeugen vom Aufschwung der Stadt im frühen 20. Jahrhundert, während moderne Museen wie das Baltasar-Lobo-Museum oder das Archäologische Museum eindrucksvoll die Brücke zur Gegenwart schlagen.

Beeindruckende Naturlandschaften

Zamora ist geprägt vom Duero, dem zweitgrößten Fluss Spaniens der von hier aus weiter nach Westen durch beeindruckende Schluchten und Talabschnitte des benachbarten Naturpark Arribes del Duero, der als UNESCO-Biosphärenreservat ausgezeichnet wurde, in Porto in Portugal ins Meer mündet. Die Umgebung Zamoras ist geprägt von weiten Hochebenen, Weinbergen, Kastanienwäldern und einer Seenlandschaft mit einem der größten Gletscherseen Spaniens, dem eiszeitlichen Endmuränensee Lago de Sanabria.

Freizeitaktivitäten und Gastfreundschaft

Für alle, die im Urlaub aktiv sein möchten, bietet Zamora ein breites Spektrum an Möglichkeiten und Erlebnissen. Ob beim Wandern durch die Sierra de la Culebra wo noch heute Wölfe in freier Wildbahn leben, beim Radfahren entlang der stillen Flusstäler, beim Paddeln auf dem Duero, beim Kennenlernen der großen Weinregion Tierra del Vino – Zamora bleibt in Erinnerung. In der Stadt und Region Region kann man den Alltag hinter sich zu lassen und sich auf die Natur und Geschichte einlassen. Ohne touristische Überfüllung, dafür mit viel Authentizität.

Ein wichtiger Teil der Erfahrung ist auch die zamoranische Gastronomie. Kulinarik wird hier großgeschrieben und das auf bodenständige, genussvolle Weise. Die regionale Küche setzt auf hochwertige Zutaten aus der Umgebung: Auf dem Tisch landen aromatische Paprikaschoten aus Benavente, Honig aus Sanabria, schmackhafte Wildpilze aus den Wäldern, das berühmte Lammfleisch vom Grill sowie luftgetrocknete Würste wie Chorizo und Salchichón. Besonderen Stolz genießen die Käse aus der Milch der regionalen Schafrasse Churra, die immer wieder internationale Auszeichnungen erhalten. Nicht zu vergessen: die Weine aus dem Distrikt Toro, die mit ihrem kräftigen, fruchtigen Charakter bei Kennern in ganz Europa beliebt sind.

Zamora ist nicht nur ein Ziel für Erholungssuchende und Feinschmecker, sondern auch ein Ort gelebter Kultur. Ein Höhepunkt des Jahres ist die Semana Santa, die Karwoche, deren Prozessionen in ihrer Ernsthaftigkeit und emotionalen Intensität zu den eindrucksvollsten Spaniens gehören. In dieser Zeit füllt sich die Stadt mit Gästen aus dem ganzen Land, die in andächtiger Stille den Bruderschaften folgen. Für viele ist das ein einmaliges, tief berührendes Erlebnis.

Doch selbst abseits dieser Feiertage ist Zamora ein Ort, der mit offenen Armen empfängt. Hier begegnet man Menschen, die ihre Traditionen bewahren, ohne sich der Gegenwart zu verschließen. Kleine, seit Generationen geführte Läden prägen das Stadtbild, genauso wie gemütliche Bars und Restaurants, in denen man mit Einheimischen ins Gespräch kommt – vielleicht bei einem Glas Wein oder einem Teller „Arroz a la Zamorana“, dem typischen Reisgericht der Region.

Zamora ist kein Ziel für schnellen Massentourismus. Es ist ein Ort für Genießer, für Entdecker, für alle, die das Authentische suchen. Und genau deshalb ist es so besonders. Wer mit VISIT ZAMORA diese Reise gewinnt, wird Spanien auf neue, überraschende Weise kennenlernen, mit all seinen Sinnen.

Jetzt mitmachen

und mit etwas Glück gewinnen: eine Reise nach Zamora – das andere Spanien, das alles bietet: Geschichte, Natur, Kultur und Kulinarik.

Teilnahme unter: visit-zamora.de

Weitere Informationen: www.visit-zamora.de

