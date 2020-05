Immobilienvermittlung in Spanien entlang der nördlichen Costa Blanca

Traditionelle Finca oder moderner Neubau? Hier finden Sie garantiert Ihre Traumimmobilie.

Kilometerlange Strände, ein ganzjährig mildes Klima, gutes Essen und attraktive Preise: Wer davon träumt, in einem Haus oder einer Villa an einem der schönsten und sonnigsten Orte der Welt zu wohnen, wird an der nördlichen Costa Blanca fündig. Bereits seit 1999 vermittelt die JaveaOnline S.L. – CostaBlanca Exclusive Traumhäuser in Jávea, Dénia, Moraira, Benissa und der Umgebung. Ob in einem Beratungsgespräch im Büro in Siegburg oder bei der Verkaufsabwicklung in Spanien vor Ort – die Mitarbeiter von CostaBlanca Exclusive kennen den spanischen Immobilienmarkt und begleiten ihre Kunden professionell und empathisch von der Suche bis zum Kauf ihres Traumhauses.

„Immobilien in Spanien sind seit Jahren sehr begehrt. Vor allem in Meeresnähe suchen viele Menschen ein neues Zuhause. Ob als zweiter Wohnsitz, als Ferienunterkunft oder als eine rentable Investition, wir kennen die Bestimmungen und Entwicklungen auf dem spanischen Immobilienmarkt und legen bei der Beratung unserer Kunden viel Wert auf Ehrlichkeit, Effizienz und eine enge Kundenbindung“, sagt Saskia Schmitz, Geschäftsführerin der Jávea Online S.L. – CostaBlanca Exclusive.

Ein Beweis dafür, dass eine Investition in eine Immobilie im nördlichen Teil der Costa Blanca die Lebensqualität erheblich steigert, lebt die ganze Familie vor. Sie ist ebenfalls im Besitz mehrerer Ferienimmobilien in Jávea und somit seit vielen Jahren mit der Gegend vertraut. Diana Schmitz, Gesellschafterin und Vertrieblerin vor Ort, weiß genau, welche Anforderungen und Wünsche die Kunden an ein Haus in Spanien haben. Dank der Erfahrungen auf dem spanischen Immobilienmarkt verfügen beide Unternehmerinnen und ihr Team über ein umfangreiches Netzwerk von Kooperationspartnern und vermittelt zusätzlich zu attraktiven Traumhäusern auch Handwerker, Reinigungspersonal, erfahrene Gärtner oder Poolpfleger.

Damit sich die Kunden voll und ganz auf ihr Gefühl und die Vorzüge des Lebens in Spanien einlassen können, unterstützt das Maklerteam bei allen anfallenden bürokratischen und organisatorischen Aufgaben ihrer Kunden. Von der Beantragung der spanischen Steuernummer (NIE) bis hin zum „Aftersales Service“ – die erfahrenen Mitarbeiter der CostaBlanca Exclusive bieten ihren Kunden eine Lösung, bevor überhaupt ein Problem auftreten kann.

Auf der Internetseite von CostaBlanca Exclusive finden Kaufinteressierte ein umfangreiches Immobilienangebot. Ob eine Finca in den Bergen, ein Anwesen mit Südlage oder eine Neubauimmobilie in Meeresnähe – zu den ausgeschriebenen Immobilienangeboten verfügt das Unternehmen zusätzlich über ein umfangreiches und topaktuelles Angebot auf dem lokalen Markt und findet für jeden Kunden die passende Immobilie.

Der Kunde erspart sich somit die Kontaktaufnahme mit zahlreichen Maklern vor Ort, spart enorm viel Zeit und bekommt den Rundumservice aus einer Hand.

Mehr Informationen zu diesem Thema oder auch zu Immobilienmakler Costa Blanca oder Immobilien Moraira und mehr finden Sie auf https://www.costablanca-exclusive.de.

Javea Online S.L. – CostaBlanca Exclusive ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz im spanischen Jávea, das im Jahr 1999 gegründet und 2017 von Saskia und Diana Schmitz übernommen wurde. Javea Online S.L. – CostaBlanca Exclusive vermittelt hochwertige Immobilien an der nördlichen Costa Blanca – unter anderem in Jávea, Moraira-Teulada, Benissa, Altea, Benitachell und Denia. Neben Bestandsimmobilien bietet das Unternehmen Käufern unter anderem auch Grundstücke an, auf denen diese ihre Villen oder Fincas bauen können. Beim Kaufvorhaben unterstützen die Immobilienmaklerinnen die Kunden bei allen Fragen rund um den Verkaufs-/Kaufprozess, der in Spanien etwas anders abläuft als in Deutschland. Außerdem liefern sie Kaufinteressenten Informationen rund um den regionalen Immobilienmarkt

