Eine einzigartige Immobilienbesichtigung

Diana Schmitz von der Jávea Online S. L. – CostaBlanca Exclusive führt Kaufinteressenten zu ganz besonderen Orten

Kaufinteressenten, die an der nördlichen Costa Blanca eine Immobilie erwerben möchten, suchen dabei sehr oft die Unterstützung von Diana Schmitz. Sie ist Gesellschafterin der Jávea Online S. L. – CostaBlanca Exclusive und vermittelt unter anderem in Jávea, Moraira, Benissa, Benitachell und Dénia luxuriöse Neubau-Wohnungen, wunderschöne Fincas im typisch spanischen Stil oder charakteristische Villen. Gerne verbindet sie dabei schon mal die eine oder andere Besichtigung mit einem Ausflug zu einem der wunderschönen Aussichtspunkte oder legt mit Kaufinteressenten eine Pause ein und führt sie zu einem ihrer Lieblings-Restaurants.

Die Bilder, die Beschreibung und die Informationen zur Lage der Immobilie auf der Internetseite der CostaBlanca Exclusive haben gepasst. Der Kaufinteressent hat sich in die Finca an der nördlichen Costa Blanca verliebt. Doch bevor er einen Besichtigungstermin vereinbart, möchte er gerne weitere Informationen bekommen – zurecht, wie Diana Schmitz findet. „Besonders vor dem Erwerb einer Auslandsimmobilie ist es ratsam, sich umfassend zu informieren“, weiß die Gesellschafterin und Vertrieblerin vor Ort in Jávea, „schließlich reisen viele extra für den Besichtigungstermin an und möchten vor Ort keine Enttäuschung erleben, etwa weil die Immobilie so ganz und gar nicht ihren Vorstellungen entspricht“. Dazu führt Diana Schmitz bei entsprechendem Vorlauf auch gerne Vorbesichtigungen durch oder kann den Kaufinteressenten bereits weitere Informationen und Unterlagen zukommen lassen.

Hierbei ist allerdings wichtig zu wissen, dass, anders als in Deutschland, nicht zwingend immer Grundrisse oder Baubeschreibungen von älteren Häusern verfügbar sind. Umso wichtiger ist also der persönliche Eindruck und die Einschätzung von einer erfahrenen Immobilienmaklerin. Auch die genaue Lage erkennt man auf gängigen, öffentlichen Expóses nicht. Das Umfeld, die Sonnenausrichtung sowie die Erreichbarkeit von Stränden und Geschäften des täglichen Bedarfs sind ebenfalls sehr wichtig, weiß Diana Schmitz.

Zusätzlich zu den beworbenen Immobilien der Internetseite erhalten Kaufinteressenten weitere Immobilienvorschläge, die zu ihren Suchkriterien passen und können sich somit die eigene Recherche auf zahlreichen Immobilien-Portalen ersparen. Die Suche nach der passenden Immobilie und die Koordination der einzelnen Besichtigungen übernimmt Diana Schmitz für sie.

Ist dann ein Vor-Ort-Besichtigungstermin vereinbart, steht oft nicht nur dieser auf dem Programm, sondern auch ein Ausflug zu einem wunderschönen Aussichtspunkt. „Zwischen Dénia und Jávea liegt zum Beispiel der Berg Montgó, der nicht umsonst als schlafender Elefant bezeichnet wird“, so die erfahrene Immobilienmaklerin. Aber auch Abstecher zu kleinen Buchten oder Aussichtspunkten wie dem Cap de Sant Antoní, dem Creu del Portitxol oder dem Torre Vigia Cap d’Or sind möglich. „So erleben Kaufinteressenten eine einzigartige Immobilienbesichtigung, die sie so schnell bestimmt nicht mehr vergessen werden“, meint Diana Schmitz. „Der Kauf der eigenen Ferienimmobilie ist immer eine ganz individuelle und emotionale Entscheidung“, weiß die Immobilienmaklerin, „für viele ist es ein persönlicher Lebenstraum, den man sich erfüllen möchte. Dabei spielen die direkte Umgebung und die Möglichkeiten, die der Ort zu bieten hat, eine ganz entscheidende Rolle“.

Ist die Kaufentscheidung erst einmal getroffen, hilft die Immobilienexpertin ebenfalls gerne weiter. Beim Immobilienkauf fällt für den Käufer in Spanien zwar keine Maklerprovision an, dafür muss er aber beispielsweise eine spanische Steuernummer beantragen und eine Reservierungsgebühr hinterlegen. Als Immobilienmaklerin vor Ort kennt sich Diana Schmitz bestens mit dem Kaufprozess aus und gibt zahlreiche Tipps über alle erforderlichen Schritte.

Wer sich für eine Immobilie an der nördlichen Costa Blanca interessiert, kann sich unter mail@costablanca-exclusive.com an Diana Schmitz wenden.

Mehr Informationen zu diesem Thema oder auch zu Immobilien Costa Blanca Moraira, Immobilienmakler Costa Blanca Spanien und mehr finden Interessierte auf https://www.costablanca-exclusive.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Javea Online S.L. – CostaBlanca Exclusive

Frau Saskia Schmitz

Calle Lago Ontario 48

03730 Jávea

Spanien

fon ..: 02241 / 146 7 000

web ..: https://www.costablanca-exclusive.de

email : mail@costablanca-exclusive.com

Javea Online S.L. – CostaBlanca Exclusive ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz im spanischen Jávea, das im Jahr 1999 gegründet und 2017 von Saskia und Diana Schmitz übernommen wurde. Javea Online S.L. – CostaBlanca Exclusive vermittelt hochwertige Immobilien an der nördlichen Costa Blanca – unter anderem in Jávea, Moraira-Teulada, Benissa, Benitachell und Denia. Neben Bestandsimmobilien bietet das Unternehmen Käufern unter anderem auch Grundstücke an, auf denen diese ihre Villen oder Fincas bauen können. Beim Kaufvorhaben unterstützen die Immobilienmaklerinnen die Kunden bei allen Fragen rund um den Verkaufs-/Kaufprozess, der in Spanien etwas anders abläuft als in Deutschland. Außerdem liefern sie Kaufinteressenten Informationen rund um den regionalen Immobilienmarkt

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Maren Tönisen

Josefstraße 10

51377 Leverkusen

fon ..: 0214 / 70 79 01

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Pferde suchen neuen Besitzer! Rettung vor dem Schlachthof?