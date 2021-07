Das Buch als insprierender Lebensbegleiter – Die Kunstwerke als Anregung für jeden Tag

Das „Handbuch der Alchemie“ von Armgard Schörle ist sicher noch nicht in jeder Buchhandlung zu finden, aber diejenigen die es gefunden haben sind begeistert.

Es erschließt sich dem Leser wohl nicht auf den ersten Blick, wie viel Kraft in den Worten und Texten des Buches stecken. Und doch erahnt man schnell, dass Armgard Schörle diese Texte über viele Jahre gestaltet, abgewogen, modifiziert und ausgefeilt haben muss. Sie wirken wie eine feine Essenz, die den Tag, die Gedanken und Blickwinkel ergänzen und verändern.

Das macht auch die Erklärung der Autorin zu ihrem Buch schlüssig:

„ALCHEMIE ist die Lehre von der Wandlung.

Der Weg der Alchemie ist eine Reise. Sie führt uns zum tiefsten Innersten ebenso wie zum Verständnis der Zusammenhänge im Großen. Sie ermutigt uns, den Blick zu heben, Entscheidungen zu treffen und aufzubrechen, um unseren Platz im Leben zu finden.

Das Handbuch der Alchemie ist ein Weg der Unabhängigkeit, weil er uns daran erinnert, dass wir die Fähigkeit zur Wandlung und Erkenntnis alle in uns tragen:

„Das Labor des Alchimisten ist der Alltag, seine Chemikalien sind seine Erfahrungen.“ sagt Peter Mehmet Cati.

Die Texte im Handbuch der Alchemie können als Impulse, als Geschichten oder als „Worte der Wandlung“ verstanden werden. Als Leser können Sie sich von bestimmten Texten finden lassen oder themenspezifisch nach ihnen suchen. Manchmal macht es einen Unterschied, ob der Text still gelesen, laut gesprochen oder vorgelesen wird. Manchmal entfaltet er seine Wirkung erst, wenn man schon gar nicht mehr an ihn denkt.“

Nun hat sich Hajo Schörle, der Bruder der Autorin, der Texte angenommen und zu Bilder gemacht. Aus einigen der Texte im Buch hat er kalligrafisch interpretierte Bilder gestaltet. Die Bilder werden als Leinwanddrucke auf Keilrahmen angeboten und können als inspirativer Blickfang im Wohnzimmer dienen. Jedoch geht das Konzept weit über die reine Dekoration hinaus. Schon das Buch selbst wird von Therapeuten, Yogalehrer*Innen oder in der Sozialen Arbeit eingesetzt. Ähnlich wie bei einer Massage der Kreislauf angeregt wird, so werden Gedanken, der Blick auf sich und UD das Leben, Durch diese Texte angeregt.

Die Bilder werden daher auch in Praxisräumen eingesetzt und finden dort viel Beachtung. Einige Therapeuten arbeiten bewusst mit den Motiven und Texten.

Das Buch ist im Buchhandel oder im Verlagsshop erhältlich. Die Bilder sind ausschließlich im Onlineshop des Verlags bestellbar.

Eine aktuelle Auswahl der lieferbaren Motive finden sie hier.

Handbuch der Alchemie

Ausführung: Softcover

Umfang: 220 Seiten – schwarz-weiss

Verlag: Buch und Bild Verlag

Autorin: Armgard Schörle

Sprache: Deutsch

ISBN-13: 978-3926341273

Preis: 16,- EUR

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

W&D Schörle

Herr Hajo Schoerle

Lise-Meitner-Str 9

72202 Nagold

Deutschland

fon ..: 07452 2690

web ..: http://www.schoerle.de

email : info@schoerle.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

W&D Schörle

Herr Hajo Schoerle

Lise-Meitner-Str 9

72202 Nagold

fon ..: 07452 2690

web ..: http://www.schoerle.de

email : info@schoerle.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Schneider Electric und AVEVA: Mit digitalen Lösungen Bergbau- und Metallindustrie nachhaltig gestalten Spielepublisher GAWOONI PLC setzt auf Blockchain-Technologie