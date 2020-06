Das Digitale Zeitalter ist in der Patentverwertung angekommen.

Eine leichtere Verwertung eines Patentes oder Gebrauchsmusters, macht das Dein Patent Shop System zu einer Zukunftsweisenden Plattform in der Patent Branche.

Patente und Gebrauchsmuster zu Vermarkten, war lange Zeit ein Aufwendiger Prozess.

Dank der Digitalen Infrastruktur des Internet können diese Prozesse nun viel schneller verlaufen.

Darüber hat sich die Patentverwertung Tiz-Nord Gedanken gemacht und mit intensiver Forschung ein neues Konzept auf die Beine gestellt.

Mit dem von Tiz-Nord Entwickelten Dein Patent Shop System, haben Patent und Gebrauchsmuster Inhaber erstmalig die Chance Ihre Patente und Gebrauchsmuster selbständig zu Verkaufen oder zu Lizenzieren. Das System läuft hauptsächlich Online, Patente und Gebrauchsmuster werden in einem Shop System eingebunden und können Online von Herstellern eingesehen oder dem Warenkorb hinzugefügt werden. Als Zahlungsmittel wurden Überweisung und Paypal eingerichtet.

Doch wie Funktioniert das genau ?

Nutzer melden sich auf der Plattform an, sofern diese Ihr Patent oder Gebrauchsmuster nur Verkaufen wollen und die Einrichtung selbst vornehmen, Zahlen die Nutzer zunächst keinen Cent. Bei Lizenzierungen kostet der Einrichtungsservice einmalig 79 EUR

Nach der Registrierung stellen die Nutzer ihr Patent oder Gebrauchsmuster auf der Plattform Online. Jetzt können Potenzielle Käufer die Patente und Gebrauchsmuster sehen und bei Interesse Kaufen oder über einen Button Online verhandeln. Sobald ein Patent gekauft wird, bekommt der Nutzer eine Nachricht, dass, das Patent oder Gebrauchsmuster gekauft wurde und auf die Zahlung gewartet wird. Nachdem die Zahlung eingegangen ist, erhält der Nutzer eine weitere Mitteilung das er alle Notwendigen Unterlagen, die er im Download Bereich herunterladen kann, in zweifacher Ausführung zum Käufer senden möge.

Sobald der Käufer die Unterlagen erhalten und Unterschieben hat, sendet dieser eine Ausführung an den Nutzer zurück und Lädt eine Ausführung auf den Server von Dein Patent Shop hoch. Danach bekommt der Nutzer eine weitere Mitteilung, dass er nun die Überschreibung beim DPMA Deutschen Patent und Markenamt veranlassen möge, auch der Kunde muss einen Nachweis des DPMA auf den Server von dein Patent Shop Hochladen. Erst im Anschluss wird der Verkaufserlös an den Nutzer weitergeleitet, sodass der Käufer jederzeit geschützt ist.

Doch was Kostet dieser Service im späteren für Patent und Gebrauchsmuster Verkäufer oder Lizenz Anbieter?

Dein Patent Shop wird bei einem Verkauf mit 10% des Umsatzes beteiligt.

Bei einem Lizenz Vertrag kommen zu den 79 EUR Einrichtungsservice diese 10 % auf die Laufzeit des Vertrages hinzu.

Durch die Integrierung von Paypal nutzen die Käufer den doppelten Käuferschutz, da Dein Patent Shop das Geld so lange festhält bis die Übertragung des Patentes, Gebrauchsmusters oder der Lizenzvertrag abgeschlossen ist.

Eine rundum gelungene Möglichkeit um sein Patent, Gebrauchsmuster oder seine Lizenz zu Vermarkten.

Einige Erfinder haben bereits Ihre Qualitativen Erfindungen in diesem Shop eingebunden und zum Verkauf so wie zur Lizenz angeboten.

Dein-Patent-Shop.com

Und hier geht es direkt zum Shop in dem Spannende Erfindungen warten.

Das untere Video zeigt eines der Patente die Angeboten werden.

Doch Warum Kauft man ein Patent oder eine Lizenz eines Patentes?

1. Zunächst muss man wissen was ein Patent ist:

Ein Patent ist ein Schutzrecht, welches ausschließlich Ihnen oder anderen, denen Sie es erlauben, die Möglichkeit gibt, das beschriebene Produkt zu produzieren und zu Verkaufen.

2. Wenn man ein Patent, Gebrauchsmuster oder eine Lizenz des Patentes, Gebrauchsmusters kauft, erwirbt man das Recht, dass in der Beschreibung erklärte Produkt zu produzieren und zu verkaufen.

3. Bei einem Patent handelt es sich immer um ein Produkt, das es bisher noch nicht auf dem Markt gibt.

4. Bei einem Gebrauchsmuster, handelt es sich um ein vorhandenes Produkt, welches stark verändert wurde und somit besser als das alte Produkt ist.

5. Bei einer Lizenz unterscheidet man zwischen der einfachen Lizenz und der ausschließlichen Lizenz.

6. Bei einer einfachen Lizenz erwirbt man zwar das Recht das Produkt Herstellen und verkaufen zu dürfen, muss aber damit rechnen das ein weiterer Hersteller und Verkäufer sich eine Lizenz kauft, dies bedeutet, es gibt Konkurrenz.

7. Bei einer ausschließlichen Lizenz, Kauft man das Recht, dass Produkt als einziger Herstellen und verkaufen zu dürfen, muss jedoch einen Vertraglich vereinbarten Prozentsatz der Gewinne die man erzielt Monatlich an den Verkäufer zahlen, außer es ist anders Vertraglich vereinbart.

Also zusammengefasst heißt dies, dass wenn man ein Patent kauft oder eine ausschließliche Lizenz des Patentes, hat man das alleinige Recht die Erfindung Herstellen und verkaufen zu dürfen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TIZ-NORD

Herr Michael Rhein

Richard-Strauß-Weg 8

26386 Wilhelmshaven

Deutschland

fon ..: +4917671775934

web ..: https://tiz-nord.com

email : tiz-nord@tiz-nord.de

TIZ-NORD ist das Technische Innovations Zentrum für Patentverwertung und Forschung in Wilhelmshaven.

Wir machen uns auf den Weg in die Zukunft!

Mit frische Ideen. Nachhaltige Ergebnisse. Sie haben die Vision, wir helfen, sie wahr zu machen: Mit strategischen Technologielösungen, kreativem Denken und einer Branchenexpertise, die Sie in dieser Form anderswo noch nicht gesehen haben. Wo immer Sie hin wollen: Nehmen Sie uns mit, und Sie kommen schneller ans Ziel. Mit voller Aufmerksamkeit für Ihre Anliegen. Mit umfassendem Fachwissen. Mit einem wachen Blick fürs Unberechenbare.

Das ist Tiz-Nord, denn wir lieben was wir tun.

