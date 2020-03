Das Drehbuch für sein Leben selbst schreiben: Innovation für zukünftige Zeiten vom Erfolgsexperten!

Gut aufgestellt ist, wer das Drehbuch für sein Leben selbst schreibt.

Wien im März 2020 – Insbesondere innovativ wird der Service „Aufstellung“ vom Erfolgscoach Peter Kornfeind zu einer Ausnahmeerscheinung gemacht. Diese Innovation kommt der Nachfrage entgegen und der Markt wird, das bestätigen Branchenkenner, durch den Service „Aufstellung“ tiefgreifend und nachhaltig beeinflusst. Mit der Aufstellung vom Erfolgsexperten Peter Kornfeind werden Handlungs- und Entscheidungsoptionen gefunden, die über Schweres oder Hindernisse hinweghelfen und Möglichkeiten zur Problemlösung aufzeigen. Mehr darüber finden Sie ab sofort: https://www.gut-aufgestellt.com/ihre-chancen/#aufstellung

Der renommierte Erfolgscoach Peter Kornfeind wird in Insiderkreisen für die pfiffige Promotion von diesem einmaligen Coaching Service “ Aufstellung “ geschätzt und stößt bei Kunden auf eine hohe Akzeptanz. Das Angebot besticht dadurch, dass eine Aufstellung eine Art Laborsituation ist, in der getestet werden kann, welche Auswirkungen es haben könnte, etwas anders zu sehen oder zu verstehen als bisher, oder sich anders als in der Vergangenheit zu verhalten. Die Aufstellungsarbeit fokussiert auf die Wirkungen von Erlebtem, auf inneren Bildern und dem individuellen Blick in die Welt. Wenn ein Ereignis als schwer erlebt wurde, ist das Entscheidende das Erleben, dass es schwer war. Mehr über den innovativen Service: https://www.gut-aufgestellt.com/ihre-chancen/#aufstellung

Der Coaching- Service „Aufstellung“ bietet besondere Vorteile, wenn man das Gefühl hat, mit angezogener Handbremse unterwegs zu sein. Mit dem Service „Aufstellung“ wird es den Kunden klar, aus welchem Grund sich etwas Unerwünschtes immer wieder wiederholt. Es gelingt auch oft, eine erfüllende Beziehung einzugehen oder den Grund der gedrückten Stimmung zu erkennen.

Die Coaching-Produkte vom Erfolgsexperten Peter Kornfeind behaupten sich im Markt. Und das nach Meinung vieler Experten selbstverständlich zu Recht. Der Service „Aufstellung“ verspricht ein weiterer Meilenstein in der Erfolgsgeschichte des Erfolgscoaches zu werden. Der Erfolgsexperte Peter Kornfeind sagte zu diesem Thema: „Meine Verantwortung ist es, mein Bestes zu geben, den Kunden im Zusammenhang mit ihrer Thematik mein gesamtes Wissen dazu, meine Erfahrung und meine Ideen zur Verfügung zu stellen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kornfeind KG

Herr Peter Kornfeind

Chwallagasse 2/3a

1060 Wien

Österreich

fon ..: +43 664 545 13 56

web ..: http://www.gut-aufgestellt.com

email : pk@gut-aufgestellt.com

Sie sollen es einfacher und leichter haben. Dazu stelle ich Ihnen 25 Jahre Erfahrung sowie ausgewählte und selbst erprobte Methoden und Modelle zur Verfügung.

Eine Ihrer kostbarsten Ressourcen ist Ihre Zeit. Ich garantiere Ihnen bei einer Zusammenarbeit, mit einem sehr geringen Zeitaufwand rasch Ihre Selbstiwrksamkeit zu erhöhen, um mit weniger Aufwand gleich viel oder sogar mehr erreichen zu können.

