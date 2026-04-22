Das erste Quartal 2026 markiert den Beginn einer neuen Wachstumsphase!

Aus Verlusten werden Gewinne, aus Investitionen wird Cashflow-Stärke: Silber-Gold-Produzent zeigt im ersten Quartal 2026 eindrucksvoll, welches Ertragspotenzial in seinen Projekten und…

…dem starken Umfeld steckt.

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Endeavour Silver Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit Endeavour Silver · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 17.06.2026, 5:41 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Endeavour Silver Corp. (WKN: A0DJ0N) hat mit den Zahlen für das erste Quartal 2026 ein starkes Signal geliefert: Nach Jahren hoher Investitionen, Projektentwicklung und strategischer Erweiterungen rückt nun die Ertragskraft in den Vordergrund. Umsatz, Ergebnis und Cashflow-Stärke haben sich deutlich verbessert. Gleichzeitig verändern die neue Mine Terronera in Mexiko und die integrierte Kolpa-Mine in Peru die Größenordnung des Unternehmens spürbar.

Die Story ist damit klarer denn je: Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) entwickelt sich vom klassischen Silberproduzenten mit Wachstumsprojekten zu einem deutlich breiter aufgestellten Edelmetallunternehmen mit vier produzierenden Betrieben, stärkerer regionaler Diversifikation und zusätzlichem Gewicht im Silber- und Goldmarkt.

Umsatzsprung auf 209,7 Millionen US-Dollar: Q1 zeigt die neue Dimension!

Das erste Quartal 2026 brachte…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Quellen und redaktionelle Grundlage

Quellen: Endeavour Silver Corp. Q1-2026-Finanzmeldung vom 06.05.2026; Endeavour Silver Corp. Q1-2026-Produktionsmeldung vom 08.04.2026; Endeavour Silver Corp. Unternehmenspräsentationen; Commodity-TV/SRC-Material; eigener Research und redaktionelle Einordnung.

Hinweis: Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Cash Costs, AISC, Adjusted EBITDA, Mine Operating Cash Flow und Silberäquivalentangaben sind Non-IFRS- beziehungsweise ergänzende Kennzahlen. Maßgeblich sind die Definitionen, Annahmen und Überleitungen in den offiziellen Unternehmensunterlagen von Endeavour Silver Corp. Technische und operative Angaben beruhen auf den offiziellen Veröffentlichungen des Unternehmens. Die operative technische Information in der Q1-Produktionsmeldung wurde laut Unternehmen von Dale Mah, P.Geo., Vice President Corporate Development und Qualified Person nach NI 43-101, geprüft beziehungsweise genehmigt.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick

o Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

o Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/, https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

o Kostenlose Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

o Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

o SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Wesentliche Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen: starkes Silber- und Goldpreisumfeld; Produktionsbeiträge aus Terronera und Kolpa; mögliche Effizienzsteigerungen im Minenhochlauf; weitere Optimierungen bestehender Betriebe; Projektpipeline inklusive Pitarrilla; verbesserte Cashflow-Stärke.

Wesentliche Risiken: Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen; AISC-/Betriebs- und Hochlaufrisiken; Genehmigungs-, Länder-, Standort-, ESG- und Finanzierungsrisiken; mögliche Verzögerungen bei Optimierungen und Projekten; allgemeine Aktienmarkt-, Liquiditäts- und Nebenwertrisiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals.

Kapitalmarktrechtliche Hinweise / Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / §§ 85, 86 WpHG

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse, keine formale Anlageempfehlung, keine individuelle Anlageberatung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Es wird keine Kaufen-/Halten-/Verkaufen-Einstufung und kein Kursziel ausgesprochen.

Methodik/Annahmen: Grundlage sind Unternehmensmeldungen, Finanzberichte, Unternehmenspräsentationen, historische Daten, öffentlich zugängliche Quellen sowie qualitative redaktionelle Einordnung. Es werden keine proprietären Bewertungsmodelle verwendet. Bewertungslogik: qualitative Einordnung von Produktion, Kosten, Projektstatus, Marktumfeld und Chancen-/Risikoprofil.

Update-Policy: Kein regelmäßiges Update geplant. Eine Aktualisierung erfolgt nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben oder redaktionell entschieden.

Bedeutung und Zeithorizont: Thematisch positive Einschätzung mit mittlerem Betrachtungshorizont von 6 bis 24 Monaten. Die Einschätzung kann sich bei wesentlichen Änderungen der Rohstoffpreise, operativen Entwicklung, Kosten, Finanzierung, Genehmigungslage oder Marktbedingungen jederzeit ändern.

Risiko und Sensitivität: Abweichungen der zugrunde gelegten Rohstoffpreisannahmen, Wechselkurse, Produktionsmengen, Kosten oder Projektzeitpläne können die Einschätzung wesentlich verändern. Eine Abweichung der Silber- oder Goldpreise um +/- 20 % kann erhebliche Auswirkungen auf Umsatz, Margen, Cashflow und Bewertungserwartungen haben.

Preisinformationen: Sofern Wertpapierkurse genannt werden, sind Preis, Handelsplatz und Zeitpunkt je Nennung zu ergänzen. In diesem Artikel werden keine konkreten Kaufkurse, Kursziele oder Einstufungen ausgesprochen.

Hinweis § 86 WpHG: Die Swiss Resource Capital AG ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt; SRC orientiert sich freiwillig an den Offenlegungsstandards von Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958. Sofern Inhalte als Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, sind die Pflichten aus § 86 WpHG zu beachten.

Interessenkonflikte und Vergütung

I. Eigene Positionen: Nach Angaben der Swiss Resource Capital AG bestehen bei SRC und Autor keine Long- oder Short-Positionen und keine Netto-Positionen >= 0,5 % in Endeavour Silver Corp.

II. Vergütung/Beziehung: Die Swiss Resource Capital AG unterhält mit Endeavour Silver Corp. einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beratungsvertrag. Dieser Beitrag wurde im Auftrag von Endeavour Silver Corp. erstellt und veröffentlicht.

III. Weitere Beziehungen der letzten 12 Monate: Nach Angaben von SRC kein Market-Making, keine (Co-)Lead-Manager- oder Investment-Banking-Rollen.

IV. Beteiligung des Emittenten an SRC: Nach Angaben von SRC keine Beteiligung von Endeavour Silver Corp. von 5 % oder mehr an SRC.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden. Politische, wirtschaftliche, rechtliche, operative oder sonstige Veränderungen können zu erheblichen Kursverlusten führen. Dies gilt insbesondere bei Investments in ausländische Nebenwerte, Rohstoffgesellschaften sowie Small- und Mid-Cap-Unternehmen. Investitionen in solche Wertpapiere können hoch spekulativ sein und bergen ein Risiko bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Zusätzlich bestehen Währungs-, Liquiditäts-, Markt-, Rohstoffpreis-, Länder-, Standort-, Umwelt-, Genehmigungs- und Betriebsrisiken.

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken. Zwischen dem Leser und den Autoren beziehungsweise der Herausgeberin kommt kein Beratungsvertrag zustande. Die Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Vor Anlageentscheidungen sollte eine qualifizierte Beratung eingeholt und eigene Recherche betrieben werden.

Alle Informationen und Daten stammen aus Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung als zuverlässig erachtet wurden. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird jedoch keine Gewähr übernommen. Prognosen, Erwartungen und Meinungen können sich jederzeit ohne Ankündigung ändern. Eine Garantie für das Eintreten erwarteter Entwicklungen, Gewinne, Kursbewegungen oder operativer Ergebnisse wird nicht übernommen.

Haftung: Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Im Übrigen ist die Haftung – soweit gesetzlich zulässig – auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt. Eine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Nutzung dieser Veröffentlichung für eigene Anlageentscheidungen entstehen können, ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, erkennbar an Begriffen wie „erwarten“, „annehmen“, „planen“, „soll“, „könnte“, „dürfte“ oder ähnlichen Formulierungen. Solche Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen zum Datum dieser Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen, unter anderem aufgrund von Rohstoff- und Wechselkursen, Genehmigungen, Finanzierung, Kosten, operativer Leistung, Markt- und Nachfrageentwicklungen, politischen Änderungen oder Standortbedingungen. Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

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Verantwortlich im Sinne der Person nach § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger. Dieser Werbeartikel wurde am 16.06.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

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Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

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