Das Evangelium Jesu Christi – Der Weg zu dem, der war, und der ist und der kommen wird

Das neue Buch von Georg P. Loczewski trägt den Titel „Das Evangelium Jesu Christi“. Mit seinen Ausführungen möchte er seine Leserschaft mit dem Inhalt der vier Evangelien näher vertraut machen.

Der Autor Georg P. Loczewski versetzt seine Leser mit Hilfe seiner Texte in die Lage, persönlichen Kontakt mit dem lebendigen Gott aufzubauen. Denn die Evangelien offenbaren, wer Gott ist, wer die Menschen sind und dass Gott sie zu einer innigen Gemeinschaft mit sich selbst berufen hat. Zudem erfährt man, dass Gott das Sein ist und die Menschen unendlich liebt.

Der Autor wuchs im bayerischen Ort Reit im Winkl auf und studierte Philosophie und Theologie sowie später Physik. Von 1970-1998 war er im Bereich Informatik als Ausbilder für systemnahe Programmierung und Methodik der Programmierung sowie in anderen Funktionen in Deutschland und in den USA tätig.

Schon Zeit seines Lebens interessiert sich Georg P. Loczewski für die katholische Spiritualität, insbesondere für die Spiritualität des Karmel sowie des heiligen Johannes von Kreuz. Zudem pflegt er seit Jahren eine persönliche Beziehung zu Mönchen der Kartause La Valsainte in der Schweiz. Seit 25 Jahren verfasst er Texte, die der kontemplativen Spiritualität gewidmet sind, jedoch bislang nicht veröffentlicht wurden.

„Das Evangelium Jesu Christi“ von Georg P. Loczewski ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-38981-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Meine zwei linken Griechen – Geschichten aus dem Leben der Autorin Mehrwert im Sport – Quersubventionierung über die sportliche Mehrwertsteuer