Singe wieder, mein Herz – Poetische Gedichte

Anne Eckerfeld bedichtet in „Singe wieder, mein Herz“ menschliche Erfahrungen und Beschreibungen.

Die Zwiesprache mit der Natur ist für die Autorin der Versuch, das Unbeschreibliche zu beschreiben, wissend, dass es unbeschreiblich bleibt, ihr aber die Möglichkeit bietet, sich mit der ihr innewohnenden schöpferischen Kraft zu verbinden, die im Kreislauf von Werden und Vergehen, Geburt und Tod ihr Bild hat. Die Autorin versteht die entsprechende Bewegung der menschlichen Seele zwischen den Polen von Liebe und Hass als einen Fächer, der, je weiter die Menschen ihn zu öffnen vermögen, ihnen ebenso viele Möglichkeiten wie Unmöglichkeiten zeigt. Es geht in den Gedichten in dieser neuen Sammlung nicht mehr um Erklärungen und Lösungen, sondern um Erfahrungen und Beschreibungen.

Die Gedichte-Sammlung „Singe wieder, mein Herz“ von Anne Eckerfeld ist in sieben verschiedene Kapitel eingeteilt: Seinsweisen, Mensch und Natur, Natur / Jahreszeiten, Begegnungen, Gebete, Alter und zuletzt Lebensphasen und Geschichten. Die Gedichte können dementsprechend entweder von vorne nach hinten gelesen werden, oder die Leser können sich je nach Stimmungslage das passende Kapitel aussuchen. Die Autorin wurde im Jahr 1939 in Essen geboren. Nach dem Abitur erfolgte das Medizinstudium, anschließend Facharztausbildung in Kinder- und Jugend-Psychiatrie, Psychoanalyse. Ab 1981 folgte die Niederlassung als Psychotherapeutin in eigener Praxis in Hamburg. Ihre Schriften entstanden während ihres Studiums und später während Ihrer beruflichen Tätigkeit als Psychotherapeutin.

„Singe wieder, mein Herz" von Anne Eckerfeld ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32273-8 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

