Mein Herz schlägt für Dich eine Brücke der Liebe – Ein spirituelles Frauenbuch

Birgit Kraft teilt in „Mein Herz schlägt für Dich eine Brücke der Liebe“ ihre Erfahrungen mit einem Erzengel.

Vieles hat die Autorin in ihrem Leben erwachen und nachdenken lassen, doch vor allem die Urlaubsreise ihrer eigenen Gefühle, nach Curacao, erlaubte ihr zu verstehen und in ihrem Herzen neu anzufangen. Sie ist nun froh und glücklich darüber, diesen Weg weiterhin zu gehen. Eine besonders wichtige Rolle bei ihrem Glück spielt der Erzengel, der ihr immer wieder zeigt, worauf es im Leben ankommt und sie mit wichtigen Informationen rund um das Leben und die Liebe versorgt. In ihrem Buch teilt sie diesen Zugang zu dem Erzengel mit den Lesern, denn sie schrieb die Worte unter seiner Anleitung nieder.

Das Buch „Mein Herz schlägt für Dich eine Brücke der Liebe“ von Birgit Kraft beruht auf wahren Begebenheiten, so wie die Autorin sie selbst wahr genommen hat. Die Autorin wurde im Jahr 1955 kurz vor der Weihnachtszeit im schönen Lande Brandenburg geboren. Inzwischen ist sie auch ein paar Mal umgezogen und freut sich über die Führung Michaels in ihrem Leben. Sie schrieb ihre Erfahrungen auf, um anderen Menschen mit dieser „lieben weltlichen Erfühlbarkeit“ zu berühren.

„Mein Herz schlägt für Dich eine Brücke der Liebe" von Birgit Kraft ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32374-2 zu bestellen.

