Die Legende von Gold und Jade – Zweiter Teil der spannenden Fantasy-Saga

Mia Jacoba setzt mit „Die Legende von Gold und Jade“ die turbulente Handlung aus ihrem erste Roman fort.

Im ersten Teil von Mia Jacobas Buchreihe tauchten die Leser zum ersten Mal in die Welt von Noa ein. Sie lernten, dass die Menschen von Kathalea alle fünf Jahre einen Freiwilligen zum Wohle des Volkes beim großen Fest zur Sonnenfinsternis opferten. Sie folgten Noa auf ihrem Weg, auf dem sie ihr Land aus dieser blutigen Tradition zurück in die Vernunft führen wollte, doch sie wurden auch Zeugen davon, dass immer alles anders kommt als gedacht. Im zweiten Teil der Fantasy-Reihe geht die Geschichte nun weiter. Noa ist freiwillig gestorben, und wie es ihr versprochen wurde, findet sie ein neues Leben. Darin muss sie sich ihrer brutalen Vergangenheit stellen, die finden, die sie liebte und nach einer neuen Wahrheit suchen.

Die Reise führt sie in „Die Legende von Gold und Jade“ von Mia Jacoba nicht nur in die Abgründe des Landes führt, sondern auch zu dem Schicksal derer, die ihre Zukunft erneut zerstören wollen. Vorkenntnisse aus dem ersten Teil der Reihe sind notwendig, um die Handlung wirklich genießen zu können. Die Autorin wurde 1993 in Trier geboren. Mit 25 Jahren entdeckte sie die Liebe zum Schreiben. Ihre größten Inspirationen sind das Reisen in ferne Länder und die Entdeckung der magischen Vielfalt der Kulturen. 2021 veröffentlicht sie den zweiten Roman der fünfteiligen Reihe „Die Legende von Gold und Jade“.

„Die Legende von Gold und Jade“ von Mia Jacoba ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31361-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

