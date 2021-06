Die Legende von Gold und Jade – Auftakt einer spannenden Fantasy-Saga

Mia Jacobas Protagonistin muss sich in „Die Legende von Gold und Jade“ ihrer Angst stellen, um ihr Land in eine positive Zukunft zu führen.

Alle fünf Jahre verlangen die Menschen von Kathalea, dass sich ein Freiwilliger zum Wohle des Volkes beim großen Fest zur Sonnenfinsternis opfert. Die Menschen meinen, dass diese Opfer tapfere Herzen sind, die sich für das Wohl ihrer Familie und das Wohl des Volkes opfern. Doch Noa sieht dies alles ein wenig anders, denn immerhin erhält die Familie des Opfers eine Menge Gold, um sozusagen den Verlust auszugleichen. Inmitten einer Spaltung von Gewalt und Frieden muss sich Noa dann entscheiden, wie sie das Land aus einer blutigen Tradition zurück in die Vernunft führen kann. Doch einer setzt alles daran, dass in diesem Jahr ein ganz besonderes Opfer verlangt wird. Zwischen Angst und Abenteuer, Hass und Liebe, jagen und gejagt werden – sie muss die Wahrheit erfahren. In diesem Leben oder im nächsten.

Der Roman „Die Legende von Gold und Jade“ von Mia Jacoba ist der gelungene Auftakt einer spannenden Reihe für die Liebhaber von Fantasy-Romanen für Jugendliche. Die Autorin wurde 1993 in Trier geboren. Mit 25 Jahren entdeckte sie die Liebe zum Schreiben. Ihre größten Inspirationen sind das Reisen in ferne Länder und die Entdeckung der magischen Vielfalt der Kulturen. 2021 veröffentlicht sie den zweiten Roman der fünfteiligen Reihe „Die Legende von Gold und Jade“.

„Die Legende von Gold und Jade“ von Mia Jacoba ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32502-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Assistierter Suizid – Anregende Fragen und Reflexionen