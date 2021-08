MARVEL FUTURE REVOLUTION: Marvels erste Mobile-Open-World gestartet

In 240 Ländern als Free-to-Play-Spiel im App Store und bei Google Play erhältlich

MARVEL Future Revolution, das neue Open-World-Action-RPG von Netmarble und Marvel Entertainment, ist für Smartphones und Tablets erschienen. In der Rolle der bekannten Marvel-Superhelden besuchen die Spieler abwechslungsreiche Welten und erledigen actionreiche Aufgaben in der ersten großen Marvel-Open-World für Android und iOS.

MARVEL Future Revolution steht zum kostenlos Download bei Google Play und im Apple App Store bereit.

„Das Zusammenspiel von neuen Technologien und einer engen Zusammenarbeit mit Marvel Entertainment, waren unser Fundament auf dem wir mit Marvel Future Revolution das bisher größte Marvel-Mobile-Spiel entwickeln konnten. Durch die bombastische Grafik, die gewaltigen Schlachten und dem neu etablierten Standard für kommende Mobile-Action-RPGs trägt der Titel den Zusatz ‚Revolution‘ zu Recht.“, sagt Simon Sim, Präsident von Netmarble US. „Die überwältigende Resonanz, die wir von der weltweiten Community seit der ersten Ankündigung von MARVEL Future Revolution erhalten haben, ist ein klarer Indikator – wir erfüllen die Erwartungen der Fans.“

„Die Teams von Netmarble und Marvel Games waren entschlossen, die Messlatte für dieses Spiel deutlich höher zu legen und den Spielern auf der ganzen Welt ein innovatives Erlebnis zu bieten. Also haben wir gemeinsam tief in unseren Comic-Gewölben gegraben, um eine ausgedehnte Open-World zu erschaffen, die vor ikonischen Schauplätzen und bei den Fans beliebten Charakteren nur so strotzt und haben bekannte Welten und Charaktere auf bisher völlig neue Art und Weise interpretiert“, so Bill Rosemann, VP of Creative, Marvel Games. „Im Grunde sind wir alle lebenslange Marvel-Fans, die Spiele für andere Marvel-Fans machen. Wenn man diese wahre Liebe zu Marvel mit unseren extrem kompetenten Teams kombiniert, die mutig genug sind, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen, dann passiert wie in diesem Fall etwas wunderbares.“

Die Geschichte von MARVEL Future Revolution beginnt damit, dass sich zahlreiche Erden im Multiversum zu einer neue „Primäre Erde“ vereinen, die viele einzigartige Gebiete und Missionen bereithält wie z.B. das hochtechnologisierte New Stark City, das gefährliche Hydra-Imperium, das wilde und raue Sakaar und noch viele mehr. Als Agenten des neugegründeten Superhelden-Teams „Omega Flight“ stellen sich die Spieler gemeinsam einem Ansturm von Superschurken in den Weg, um die „Primäre Erde“ gegen unzählige Bedrohungen zu verteidigen.

Acht spielbare Superhelden, bestehend aus Black Widow, Captain America, Captain Marvel, Doctor Strange, Iron Man, Spider-Man, Star-Lord und Storm, werden mit einer umfangreichen Sammlung von ikonischen Kostümen aus dem gesamten Marvel-Universum ausgestattet, mit einer enormen Auswahl von mehr als 400 Millionen Kostümkombinationen pro Held. Dies ist das erste Open-World-Handyspiel von Marvel, das eine komplett eigene Storyline erforscht, die von jahrzehntelangen Marvel-Geschichten inspiriert ist und eine Vielzahl von Fan-Favoriten aus der Marvel-Geschichte enthält.

