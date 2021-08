Das rote Tuch – Dramatischer Roman über Mobbing am Arbeitsplatz

Sybil Fuhrers Protagonistin muss in „Das rote Tuch“ am neuen Arbeitsplatz gegen heimtückische Kollegen angehen.

Erst vor wenigen Wochen hatte die 25 Jahre alte Tina sich von ihrem Freund getrennt. Doch ihr Leben sollte sich noch mehr verändern. Es folgt ein Umzug und ein neuer Arbeitsplatz in der europäischen Zentrale des Nahrungsmittelkonzerns, für den sie arbeitet. Als Tina ihre neue Arbeitsstelle antritt, ahnt sie noch nicht, was sie dort erwarten wird. Es war ihr bewusst, dass im Hauptquartier ein rauerer Umgangston herrschte als in ihrer ehemaligen, familiären Geschäftsstelle. Doch wie viel rauer es sein würde, war ihr nicht klar. Vom ersten Tag an ist sie allerdings bereits den heimtückischen Angriffen ihrer Kolleginnen und Kollegen ausgeliefert, und jeglicher Versuch, sich Hilfe zu holen, scheitert. Immer tiefer gerät sie in den Strudel des systematischen Mobbings hinein und sucht verzweifelt nach einem Ausweg.

Tinas Geschichte, die in dem Roman „Das rote Tuch“ von Sybil Fuhrer erzählt wird, ist frei erfunden, aber könnte so irgendwo durchaus geschehen sein, denn Mobbing ist heutzutage keine Seltenheit mehr. Vereinzelte Charaktere in diesem Roman

weisen Eigenschaften auf, die auf realen Personen basieren – und einige Leser werden diese Art Person vielleicht aus dem eigenen Leben kennen. Genauso verhält es sich mit den Erfahrungen und Schikanen, die Arbeitskollegen von der Autorin und auch sie selbst

verkraften mussten.

„Das rote Tuch“ von Sybil Fuhrer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31684-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

