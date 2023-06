Das Fashion Design Institut kündigt eine Abschlussshow seiner Absolventen am 3. Juli 23 in Paris an

Am 3. Juli 2023 zeigen die Absolventen der Modeschule Düsseldorf bei einer Abschlussshow in Paris ihr Können. Als Location dient das ehemalige Sommerhaus der spanischen Königsfamilie.

Die Haute Couture Woche in Paris zählt zu den Jahreshighlights, die die Modebranche zu bieten hat. Nicht nur die großen Designer präsentieren hier ihre neusten Kollektionen. Das Event bietet auch Nachwuchstalenten die Möglichkeit, der Welt ihr Können unter Beweis zu stellen. So findet am ersten Tag der Haute Couture Woche unter anderem die Abschlussshow der Absolventen des Fashion Design Instituts Düsseldorf statt. Eingeladen sind dazu nicht nur die Familien der Abgänger, sondern auch Persönlichkeiten der französischen Modeindustrie.

DIE HAUTE COUTURE WOCHE

Die Haute Couture gilt in der Modeszene als Königsdisziplin. Gemeint sind damit individuelle, von Hand gefertigte Kollektionen, die in den Bereich der Luxus-Mode fallen. Haute Couture ist keine Mode, die man von der Stange kaufen kann. Dementsprechend opulent fallen auch die Präsentationen dieser Kollektionen aus.

Da die Haute Couture sozusagen in Paris beheimatet ist, findet auch das größte Vorstellungsevent der neusten Designs in der französischen Metropole statt. Mit dabei sind jedes Jahr Designergrößen wie das Maison Schiaparelli, aber auch Nachwuchsmodeschöpfer, die am Fashion Design Institut Mode studiert haben.

EINTRITTSKARTEN SIND SCHWER ZU BEKOMMEN

Die Exklusivität, die mit der Haute Couture verbunden wird, spiegelt sich auch beim Eintritt für die Haute Couture Woche in Paris wider. Teil des straffen Zeitplans zu werden, ist eine komplizierte Angelegenheit, zumindest wenn man Teil der Hauptshow werden möchte. Große Marken müssen von einem speziellen Ausschuss genehmigt werden. Kleinere Marken und Coutiers präsentieren ihre Shows deshalb oft unabhängig vom offiziellen Programm in der Stadt. Für die Absolventen der Modeschule Düsseldorf ist die Abschlussshow in Paris deshalb nicht nur eine große Chance, sondern auch eine immense Ehre.

DIE BEDEUTUNG DER HAUTE COUTURE FÜR DIE MODEWELT

Haute Couture ist eine Mode, die sich weltweit vielleicht 5000 Kunden leisten können. Sie symbolisiert französische Tradition, Kreativität und Kunstfertigkeit. An der Modeschule Düsseldorf wird Haute Couture als oberste Form der Schneiderei gelehrt.

Da Haute Couture ein geschützter französischer Begriff ist, haben Coutiers auch für die französische Wirtschaft eine große Bedeutung. 2021 wurde der Haute-Couture-Markt auf einen Wert von 11,5 Milliarden USD geschätzt. Bis 2028 soll sich dieser Wert auf 13,5 Milliarden USD erhöhen. Haute Couture liefert darüber hinaus zahlreiche Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten und gilt als Orientierungspunkt für Konfektionsware.

KRITERIEN FÜR HAUTE COUTURE

Wer wirklich Haute Couture produzieren möchte, muss einige Kriterien erfüllen. Grundsätzlich ist der Begriff Haute Couture in Frankreich juristisch geschützt. Das bedeutet, dass nur diejenigen tatsächlich Haute Couture Mode produzieren können, die auch eine Vollmitgliedschaft bei der Fédération de la Haute Couture et de la Mode besitzen. Alternativ besteht allerdings auch die Möglichkeit, sich als Gastmitglied zu bewerben. Nicht-Mitglieder können jedoch nur auf Empfehlung von Mitgliedern in die Fédération aufgenommen werden.

Wer diese Voraussetzungen nicht erfüllt, darf seinen Kollektionen auch nicht den Titel Haute Couture verleihen. Das heißt allerdings nicht, dass es nicht möglich ist, im Rahmen der Haute Couture Week eigene Kollektionen zu präsentieren. Die Modeschule Düsseldorf weicht für ihre Präsentation zum Beispiel auf eine andere Location aus. Das Institut nutzt damit aber dennoch den Umstand, dass im Rahmen der Haute Couture Woche zahlreiche Designer anwesend sind, die sich vom Talent der Absolventen überzeugen können.

TEIL DES COUTURE-HAUSES ZU WERDEN IST NICHT EINFACH

Die Absolventen der Modeschule Düsseldorf hoffen darauf, bei ihrer Abschlussshow auch größere Marken auf sich aufmerksam zu machen. Damit stehen sie allerdings nicht allein da, denn die Haute Couture gilt als großer Magnet, der zahlreiche Nachwuchsdesigner anzieht. Wer Teil des Couture-Hauses werde möchte, muss innovativ, kreativ und mutig sein. Haute-Couture-Kollektionen zeichnen sich nämlich nicht nur durch die Verwendung luxuriöser Materialien aus, sondern auch durch ihre Einzigartigkeit und persönliche Note.

EINE LOCATION WIE AUS DEM FERNSEHEN

Für die Abschlussshow der ehemaligen Fashion Design Studenten am 3. Juli konnte das Fashion Design Institut Düsseldorf eine ganz besondere Location ergattern. Als Räumlichkeit dient das ehemalige Sommerhaus des spanischen Königshauses, das Film- und Serienfans auch durch die Netflix-Show „Emily in Paris“ bekannt sein dürfte. Hier dient das Sommerhaus nämlich als Kulisse für das Büro von Antoine Lambert, dem charmanten Besitzer der Parfüm-Marke Maison Lavaux. Bei dem besonderen Ereignis werden darüber hinaus nicht nur die Familien der Absolventen anwesend sein, sondern auch große Designer aus der französischen Modewelt.

ÜBER DAS FASHION DESIGN INSTITUT

Das Fashion Design Institut bietet allen, die Mode in Düsseldorf studieren wollen, die Möglichkeit, verschiedene Abschlüsse zu machen. Dazu gehören die Berufsbilder:

* Internationaler Fashion Designer

* Internationaler Fashion Journalist & Stylist

* Fashion Marketing Management

* Modejournalismus

Absolventen der Modeschule Düsseldorf bekommen schon früh die Möglichkeit, Kontakt zu namhaften Designern und Modemarken zu knüpfen. Nicht zuletzt auf großen Events wie der Haute Couture Woche in Paris.

